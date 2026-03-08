ईरान-इजराइल युद्ध के चलते घरेलू गैस की कीमतों पर काफी असर पड़ा है, ऐसे में सरकार के खिलाफ विपक्ष इन मुद्दों पर काफी हावी है . घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 60 रुपये तक बढ़ गए है. इसके विरोध में, NCP-शरद चंद्र पवार पार्टी ने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मनोज प्रधान, महिला प्रेसिडेंट मनीषा भगत और यूथ प्रेसिडेंट अभिजीत पवार की लीडरशिप में ठाणे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस के सामने एक अनोखा प्रोटेस्ट किया. जिसमें कार्यकर्ताओं ने चूल्हा जलाकर, उस पर चावल पकाकर और रोटी सेंककर प्रदर्शन किया.

NCP-शरद चंद्र पवार पार्टी ने किया 'चूल्हा जलाओ' प्रोटेस्ट

इजराइल और ईरान के बीच युद्ध के बैकग्राउंड में, घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 60 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर के दाम 118 रुपये बढ़ा दिए गए हैं. इस दाम बढ़ोतरी के विरोध में, NCP-शरद चंद्र पवार पार्टी ने 'चूल्हा जलाओ' प्रोटेस्ट किया. इस समय, प्रोटेस्ट करने वालों ने केंद्र सरकार के विरोध में जोरदार नारे लगाए. साथ ही, उन्होंने चूल्हा जलाया, उस पर चावल पकाए और रोटी भी सेंकी.

इस मौके पर मनोज प्रधान ने कहा, अमेरिका ने तय कर दिया है कि हमारे देश की पॉलिसी क्या होगी. इसीलिए जंग के बैकग्राउंड में यह प्राइस हाइक किया गया है. जब इस जंग का अंदाजा था, तब भी सरकार प्लान नहीं बना पाई, जिससे साफ है कि इस सरकार की पॉलिसी कितनी बेवकूफी भरी है. यह प्राइस हाइक आम आदमी के घर का बजट बिगाड़ देगी. एक तरफ महिलाओं को प्यारी बहन कहना और दूसरी तरफ महिला दिवस से एक दिन पहले प्राइस हाइक लगाकर उन्हें प्राइस हाइक देना, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. हालांकि आज का प्रोटेस्ट सिर्फ एक दिखावा है, लेकिन महंगाई के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी.

जंग के नाम पर प्राइस हाइक करना भारतीय लोगों के साथ लूट

इस सरकार ने जंग के नाम पर यह प्राइस हाइक बढ़ा दिया है. यह प्राइस हाइक भारतीय लोगों के साथ लूट है. जब महंगाई पहले से ही बढ़ी हुई है, तो यह प्राइस बढ़ाना सही नहीं है. मनीषा भगत ने मांग की कि सरकार इस प्राइस हाइक को तुरंत वापस ले. हालांकि इस मुद्दों पर आम जनता की जेब पर मार जरूर पड़ने वाली है. एबीपी न्यूज ने जब मुंबईकरों से घरेलू गैस के दामों पर बातचीत की तो उनका कहना है कि इससे उनका बजट तो प्रभावित होगा ही बल्कि बाकी चीजों पर भी असर होता दिखाई देगा.