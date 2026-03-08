हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMumbai News: गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमत पर शरद पवार की NCP का चूल्हा जलाओ आंदोलन, नेताओं ने सड़क पर बनाया खाना

Mumbai News: गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमत पर शरद पवार की NCP का चूल्हा जलाओ आंदोलन, नेताओं ने सड़क पर बनाया खाना

Mumbai News In Hindi: इजराइल-ईरन के बीच युद्ध के चलते घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 60 रुपये बढ़ा दिए हैं. जिसके विरोध में NCP-शरद पवार पार्टी ने 'चूल्हा जलाओ' प्रोटेस्ट किया.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 08 Mar 2026 12:48 PM (IST)
Preferred Sources

ईरान-इजराइल युद्ध के चलते घरेलू गैस की कीमतों पर काफी असर पड़ा है, ऐसे में सरकार के खिलाफ विपक्ष इन मुद्दों पर काफी हावी है . घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 60 रुपये तक बढ़ गए है. इसके विरोध में, NCP-शरद चंद्र पवार पार्टी ने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मनोज प्रधान, महिला प्रेसिडेंट मनीषा भगत और यूथ प्रेसिडेंट अभिजीत पवार की लीडरशिप में ठाणे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस के सामने एक अनोखा प्रोटेस्ट किया. जिसमें कार्यकर्ताओं ने चूल्हा जलाकर, उस पर चावल पकाकर और रोटी सेंककर प्रदर्शन किया.

NCP-शरद चंद्र पवार पार्टी ने किया 'चूल्हा जलाओ' प्रोटेस्ट 

इजराइल और ईरान के बीच युद्ध के बैकग्राउंड में, घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 60 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर के दाम 118 रुपये बढ़ा दिए गए हैं. इस दाम बढ़ोतरी के विरोध में, NCP-शरद चंद्र पवार पार्टी ने 'चूल्हा जलाओ' प्रोटेस्ट किया. इस समय, प्रोटेस्ट करने वालों ने केंद्र सरकार के विरोध में जोरदार नारे लगाए. साथ ही, उन्होंने चूल्हा जलाया, उस पर चावल पकाए और रोटी भी सेंकी.

इस मौके पर मनोज प्रधान ने कहा, अमेरिका ने तय कर दिया है कि हमारे देश की पॉलिसी क्या होगी. इसीलिए जंग के बैकग्राउंड में यह प्राइस हाइक किया गया है. जब इस जंग का अंदाजा था, तब भी सरकार प्लान नहीं बना पाई, जिससे साफ है कि इस सरकार की पॉलिसी कितनी बेवकूफी भरी है. यह प्राइस हाइक आम आदमी के घर का बजट बिगाड़ देगी. एक तरफ महिलाओं को प्यारी बहन कहना और दूसरी तरफ महिला दिवस से एक दिन पहले प्राइस हाइक लगाकर उन्हें प्राइस हाइक देना, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. हालांकि आज का प्रोटेस्ट सिर्फ एक दिखावा है, लेकिन महंगाई के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी.

जंग के नाम पर प्राइस हाइक करना भारतीय लोगों के साथ लूट

इस सरकार ने जंग के नाम पर यह प्राइस हाइक बढ़ा दिया है. यह प्राइस हाइक भारतीय लोगों के साथ लूट है. जब महंगाई पहले से ही बढ़ी हुई है, तो यह प्राइस बढ़ाना सही नहीं है. मनीषा भगत ने मांग की कि सरकार इस प्राइस हाइक को तुरंत वापस ले. हालांकि इस मुद्दों पर आम जनता की जेब पर मार जरूर पड़ने वाली है. एबीपी न्यूज ने जब मुंबईकरों से घरेलू गैस के दामों पर बातचीत की तो उनका कहना है कि इससे उनका बजट तो प्रभावित होगा ही बल्कि बाकी चीजों पर भी असर होता दिखाई देगा.

और पढ़ें

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Read
Published at : 08 Mar 2026 12:48 PM (IST)
Tags :
NCP MAHARASHTRA NEWS SHARAD PAWAR MUMBAI NEWS LPG PRICE HIKE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
Mumbai News: गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमत पर शरद पवार की NCP का चूल्हा जलाओ आंदोलन, नेताओं ने सड़क पर बनाया खाना
गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमत पर शरद पवार की NCP का चूल्हा जलाओ आंदोलन, नेताओं ने सड़क पर बनाया खाना
महाराष्ट्र
Maharashtra News: किसानों के मुद्दों पर कांग्रेस का BJP के खिलाफ बड़ा मार्च, कल कई जगहों पर लग सकता है लंबा जाम
महाराष्ट्र: किसानों के मुद्दों पर कांग्रेस का BJP के खिलाफ मार्च, कल कई जगहों पर लग सकता है लंबा जाम
महाराष्ट्र
Maharashtra News: 'कॉकरोच मरते नहीं...', ईरान-इजरायल युद्ध पर बोले संजय राउत, भारत की भूमिका पर भी उठाए सवाल
'कॉकरोच मरते नहीं...', ईरान-इजरायल युद्ध पर बोले संजय राउत, भारत की भूमिका पर भी उठाए सवाल
महाराष्ट्र
ईरान-इजरायल युद्ध: दुबई में फंसे 1200 से ज्यादा मराठी पर्यटक, सरकार ने शुरू की IPF हेल्पलाइन
ईरान-इजरायल युद्ध: दुबई में फंसे 1200 से ज्यादा मराठी पर्यटक, सरकार ने शुरू की IPF हेल्पलाइन
Advertisement

वीडियोज

Iran Israel War: महायुद्ध का 8वां दिन..घुटने पर आए Donald Trump? | Breaking | ABP News
Sansani: Middle East में बढ़ता तनाव | Crime News | Iran- Israerl
Chitra Tripathi: मिडिल ईस्ट में बढ़ा खतरा! ट्रंप का क्या है नया खेल ? | Iran Israel War | Trump
Iran Israel War News: तेहरान की ताबड़तोड़ स्ट्राइक जारी, अमेरिका का बारूद..ईरान पर भारी | War| Trump
Sandeep Chaudhary: वरिष्ठ पत्रकारों ने खोला राज, क्या अमेरिका ट्रंप के नीचे दब गया? | LPG Price Hike
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Exclusive: वर्ल्ड कप फाइनल को लेकर क्या कह रहा फलोदी सट्टा बाजार, भारत न्यूज़ीलैंड में किसका पलड़ा भारी?
वर्ल्ड कप फाइनल को लेकर क्या कह रहा फलोदी सट्टा बाजार, भारत-न्यूजीलैंड में से किसका पलड़ा भारी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP News: 'यह बनावट है...', आशुतोष ब्रह्मचारी पर हमले के बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की प्रतिक्रिया
'यह बनावट है...', आशुतोष ब्रह्मचारी पर हमले के बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की प्रतिक्रिया
बॉलीवुड
शाहरुख के बाद अब सलमान खान संग बनेंगी नयनतारा की जोड़ी? इस फिल्म में साथ आएंगे नजर!
शाहरुख के बाद अब सलमान खान संग बनेंगी नयनतारा की जोड़ी? इस फिल्म में साथ आएंगे नजर!
क्रिकेट
IND vs NZ T20 World Cup 2026 Final: क्या आज टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में होगी बारिश! जानिए मौसम का हाल
IND vs NZ T20 World Cup 2026 Final: क्या आज टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में होगी बारिश! जानिए मौसम का हाल
विश्व
US-Israel Attack Iran: 'बड़े सरप्राइज मिलेंगे...', वीडियो मैसेज के जरिए नेतन्याहू ने ईरान को दिया सख्त मैसेज, जानें क्या कहा
'बड़े सरप्राइज मिलेंगे...', वीडियो मैसेज के जरिए नेतन्याहू ने ईरान को दिया सख्त मैसेज, जानें क्या कहा
इंडिया
West Bengal: राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल मामले को लेकर एक्शन में केंद्र, गृह मंत्रालय ने बंगाल के चीफ सेक्रेटरी से मांगी रिपोर्ट, जानें मामला
राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल मामले को लेकर एक्शन में केंद्र, गृह मंत्रालय ने बंगाल के चीफ सेक्रेटरी से मांगी रिपोर्ट, जानें मामला
यूटिलिटी
क्या है पश्चिम बंगाल की कृषक बंधु योजना, इसमें किसानों को कितना मिलता है पैसा?
क्या है पश्चिम बंगाल की कृषक बंधु योजना, इसमें किसानों को कितना मिलता है पैसा?
नौकरी
पंजाब पुलिस में कॉन्स्टेबल भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 3 हजार से ज्यादा पदों के लिए करें अप्लाई
पंजाब पुलिस में कॉन्स्टेबल भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 3 हजार से ज्यादा पदों के लिए करें अप्लाई
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget