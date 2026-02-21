Maharashtra: किराए की कोख से अंगों की लूट तक, पैसों के लालच में महिलाओं को बनाया 'जिंदा लैब'

Badlapur Crime News: महाराष्ट्र के बदलापुर इलाके में महिलाओं के स्पर्म उनके घरों से गैर-कानूनी तरीके से बेचे जाने का खुलासा हुआ है. इस मामले में बदलापुर ईस्ट पुलिस स्टेशन में तीन महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है. इस घटना से इलाके में काफी सनसनी है.

इस बारे में मिली जानकारी के मुताबिक, मुख्य आरोपी सुलक्षणा जयवंत गाडेकर अपने घर पर ही गैर-कानूनी तरीके से महिलाओं को स्पर्म बढ़ाने वाले इंजेक्शन लगवाने का काम कर रही थी. आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को पैसों का लालच देकर इस प्रक्रिया के लिए तैयार किया जाता था. जांच में सामने आया है कि महिलाओं की बिना डॉक्टर की उचित सलाह और कानूनी अनुमति के सोनोग्राफी की जाती थी और उन्हें इंजेक्शन दिए जाते थे. इंजेक्शन से गर्भाशय में स्पर्म की संख्या बढ़ने के बाद इन महिलाओं को IVF या ART सेंटर भेजा जाता था.

IVF सेंटर में निकाल रहे थे स्पर्म

संबंधित सेंटर के डॉक्टरों ने ऑपरेशन थिएटर में महिलाओं के टेस्टिकल्स निकाल दिए. उसके बाद आरोप है कि महिलाओं के स्पर्म गैर-कानूनी तरीके से बेचे गए. इस प्रोसेस में महिलाओं के फिजिकल और इकोनॉमिक शोषण की संभावना जताई जा रही है.

बदलापुर उपजिला हॉस्पिटल की चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉ. ज्योत्सना सावंत की टीम ने इस मामले का पर्दाफाश किया. उनकी टीम ने सुलक्षणा गाडेकर के घर पर रेड मारी, जिसके बाद रैकेट का भंडाफोड़ हुआ. इसके बाद उनकी कंप्लेंट के बेसिस पर बदलापुर ईस्ट पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया.

मोबाइल फोन में मिले चौंकाने वाले सबूत

शुरुआती जांच में आरोपी महिला के मोबाइल फोन में प्रेग्नेंसी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इंजेक्शन की फोटो, सोनोग्राफी की फोटो, कुछ महिलाओं के फर्जी नामों से तैयार किए गए डॉक्यूमेंट, एफिडेविट और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से जुड़ी जानकारी मिली है. इससे इस रैकेट के बढ़ने की संभावना जताई जा रही है.

सुलक्षणा जयवंत गडेकर के साथ अश्विनी चाबुक्सवा (जिला उल्हासनगर), मंजूषा वानखड़े (जिला उल्हासनगर) के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इस बीच इस केस की वजह से बदलापुर इलाके में चल रहे एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश होने की संभावना है और बदलापुर ईस्ट पुलिस पूरे मामले की अच्छी तरह से जांच कर रही है.