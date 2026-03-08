हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMaharashtra News: किसानों के मुद्दों पर कांग्रेस का BJP के खिलाफ बड़ा मार्च, कल कई जगहों पर लग सकता है लंबा जाम

Maharashtra News: किसानों के मुद्दों पर कांग्रेस का BJP के खिलाफ बड़ा मार्च, कल कई जगहों पर लग सकता है लंबा जाम

Maharashtra News In Hindi: महाराष्ट्र कांग्रेस सोमवार को मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा निकालने जा रही है. जिसमें केंद्र की BJP सरकार के साथ-साथ राज्य की BJP सरकार भी किसान विरोधी है जैसे मुद्दे होंगे.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 08 Mar 2026 11:44 AM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र कांग्रेस एक बड़ा मोर्चा सोमवार (9 फरवरी) को निकालेगी जिसमें इनका मुद्दा, केंद्र में मोदी सरकार पर होगा. मोर्चे में केंद्र, किसान विरोधी है और अमेरिका के साथ ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से देश के किसानों और खेती-बाड़ी सेक्टर को राष्ट्रीय आपदा का सामना करना पड़ेगा जैसे मुद्दे होंगे. यह ट्रेड एग्रीमेंट उन किसानों के लिए एक बड़ा झटका है जो पहले से ही संकट में हैं. हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह से अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया है और इस एग्रीमेंट की वजह से भारत में खेती-बाड़ी की चीजों का दाम नहीं मिलेगा, जिससे किसानों की आत्महत्याएं बढ़ेंगी. BJP सरकार ने UPA सरकार द्वारा ग्रामीण इलाकों में गरीब और मेहनतकश लोगों के लिए लाई गई सही रोजगार योजना MNREGA को भी खत्म कर दिया है.

केंद्र के साथ-साख राज्य की BJP महागठबंधन सरकार भी किसान विरोधी  

सपकाल ने कहा कि केंद्र की BJP सरकार के साथ-साथ राज्य की BJP महागठबंधन सरकार भी किसान विरोधी है और जरूरत न होने पर शक्ति पीठ हाईवे प्रोजेक्ट लाकर खेती की जमीन हड़पने की कोशिश की जा रही है. किसान इस शक्ति पीठ का कड़ा विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस विरोध को नजरंदाज कर रही है और अपने प्यारे उद्योगपति दोस्त के लिए शक्ति पीठ हाईवे बनाने के लिए पुलिस बल का इस्तेमाल कर रही है. कांग्रेस पार्टी ने BJP सरकार की इस अत्याचारी, दमनकारी, किसान विरोधी नीति के खिलाफ एल्गार का आह्वान किया है और 9 मार्च को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के नेतृत्व में कलमनुरी से हिंगोली तक मार्च निकाला जाएगा.

मोर्चे के चलते सड़क पर यातायात प्रभावित होने की बड़ी संभावना

US के साथ व्यापार समझौता, MNREGA, शक्ति पीठ हाईवे जैसी मुख्य मांगों के साथ-साथ आदिवासी पदों पर विशेष भर्ती, वन अधिकार अधिनियम को लागू करने और घर कुल योजना की मांग को लेकर भी यह मार्च निकाला गया है. महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मोहन जोशी इस मार्च को कोआर्डिनेट करने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और इसमें प्रदेश वाइस प्रेसिडेंट सचिन नाइक के साथ हिंगोली जिला कांग्रेस कमेटी के बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे. ऐसे में इसके चलते बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे और सड़क पर यातायात प्रभावित होने की संभावना बढ़ गई है .

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Published at : 08 Mar 2026 11:44 AM (IST)
MAHARASHTRA NEWS FARMERS PROTEST
