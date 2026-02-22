हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र: GRP भर्ती दौड़ में फिनिश लाइन से पहले गिरा 24 वर्षीय युवक, डॉक्टरों ने किया मृत घोषित

Maharashtra News: महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर शहर में पुलिस परेड मैदान में आयोजित 1,600 मीटर दौड़ कार्यक्रम के दौरान 24 वर्षीय युवक बेहोश होकर गिर गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 22 Feb 2026 02:09 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर शहर में राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) की भर्ती प्रक्रिया के दौरान दौड़ की परीक्षा में शामिल हुआ 24 वर्षीय युवक बेहोश होकर गिर गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई. इस घटना के बाद मैदान में मौजूद बाकी अभ्यर्थियों में शौक की लहर लड़ दौड़ गई. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी.

पुलिस परेड मैदान में 1,600 मीटर दौड़ कार्यक्रम के दौरान घटी घटना

यह घटना शनिवार (21 फरवरी) की सुबह महाराष्ट्र के शहर में पुलिस परेड मैदान में आयोजित 1,600 मीटर दौड़ कार्यक्रम के दौरान हुई. यह दौड़ गवर्न मेंट रेलवे पुलिस (GRP) द्वारा आयोजित भर्ती प्रक्रिया के तहत कराई जा रही थी. यहां बड़ी संख्या में युवा पहुंचे थे.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतक की पहचान संग्राम शिंदे के रूप में हुई है, जो शिंदे सांगली जिले के पलुस का निवासी था. बताया जा रहा है कि संग्राम काफी समय से पुलिस में भर्ती होने के लिए तैयारी कर रहा था और वह लंबे समय से इस मौके को लेकर उत्साहित था. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, दौड़ के अंतिम चरण में, संग्राम शिंदे ‘फिनिश लाइन’ से ठीक पहले लड़खड़ाकर गिर पड़ा. जिसके बाद उसे बिना किसी देरी के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसकी मृत घोषित कर दिया.

कांस्टेबल के 93 पदों को भरने के लिए शुरू हुआ भर्ती अभियान

अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और मौत के कारणों का पता लगाने के लिए सारी जरूरी मेडिकल प्रक्रियांए भी अपनाई जा रही हैं. वहीं इस भर्ती अभियान में कांस्टेबल के 93 पदों को भरने के लिए भर्ती अभियान शुक्रवार (20 फरवरी) से शुरू हुआ. दौड़ परीक्षा में 600 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होने पहुंचे थे. मगर घटना के बाद कुछ समय के लिए भर्ती प्रभावित हुई और दौड़ को रोक दिया गया.

प्रारंभिक तौर पर माना जा रहा है कि शिंदे की शारीरिक दबाव या स्वास्थ्य संबंधी कारणों की वजह से तबीयत बिगड़ी हो सकती है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि जांच रिपोर्ट के बाद आने के बाद ही होगी.

Published at : 22 Feb 2026 02:09 PM (IST)
MAHARASHTRA NEWS Chhatrapati Sambhaji Nagar
