हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र के नालासोपारा में खूनी वारदात! धोखे से दोस्त को बुलाया, चाकू से वार कर पत्थर से कुचला

महाराष्ट्र के नालासोपारा में खूनी वारदात! धोखे से दोस्त को बुलाया, चाकू से वार कर पत्थर से कुचला

Maharashtra News: घटना वाली रात वह अपने दोस्तों के साथ एक होटल में बैठा था, तभी किसी बात पर कहासुनी हो गई. इसके बाद उसे सिगरेट के बहाने नालासोपारा वेस्ट में स्टॉल के पास बुलाकर हत्या कर दी गई.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 22 Feb 2026 11:05 AM (IST)
Preferred Sources

नालासोपारा के युवक शुभम मिश्रा (31) की शुक्रवार (20 फरवरी) को कुचलकर हत्या कर दी गई थी. अब इस हत्या के मामले में अहम CCTV फुटेज सामने आया है. यह घटना शुक्रवार रात करीब 11:30 बजे हुई. अंदाजा लगाया जा रहा है कि हत्या पुराने झगड़े में की गई है.

शुभम मिश्रा नालासोपारा ईस्ट के गाला नगर इलाके में रहता था. घटना वाली रात वह अपने दोस्तों के साथ एक होटल में बैठा था, तभी किसी बात पर कहासुनी हो गई. इसके बाद उसे सिगरेट के बहाने नालासोपारा वेस्ट में हनुमान मंदिर के सामने स्टॉल के पास बुलाया गया. 

चाकू से वार कर पत्थर से कुचला

आरोपियों ने धोखे से युवक को बुलाया. उसके बाद जब वह रिक्शे से आया तो आरोपी उसके पीछे से बाइक पर आया, उसकी जांघ पर चाकू से वार किया और सिर और चेहरे को पत्थर से कुचल दिया. घटना के समय आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई. इसकी सूचना स्थानीय लोगों की भीड़ ने पुलिस को दी. 

घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस

घटना की जानकारी मिलते ही नालासोपारा पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची और पंचनामा किया. अंकित बृजेश पांडे की शिकायत के आधार पर रोशन सिंह, जगन मेहंदी, सुनील मालुसरे उर्फ बिगशो, सूरज सिंह उर्फ कबाटे, टिंकल मिश्रा और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. 

नालासोपारा पुलिस ने अब तक इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. मुख्य आरोपी रोशन सिंह फरार है. पुलिस अब CCTV के आधार पर और संबंधित आरोपियों की तलाश कर रही है. पुलिस द्वारा शव को कब्जे में ले लिया गया है. साथ ही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

वहीं पुलिस अब आरोपियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने में जुट गई है. फिलहाल इस घटना से इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है. दिनदहाड़े इस हत्या की घटना ने इलाके में हड़कंप में मचा दिया है.

और पढ़ें

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Read
Published at : 22 Feb 2026 11:05 AM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA POLICE MAHARASHTRA NEWS Palghar News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के नालासोपारा में खूनी वारदात! धोखे से दोस्त को बुलाया, चाकू से वार कर पत्थर से कुचला
महाराष्ट्र के नालासोपारा में खूनी वारदात! धोखे से दोस्त को बुलाया, चाकू से वार कर पत्थर से कुचला
महाराष्ट्र
खाकी वर्दी में रील बनाना पड़ेगा भारी! महाराष्ट्र पुलिस ने जवानों के लिए जारी किए सख्त निर्देश
खाकी वर्दी में रील बनाना पड़ेगा भारी! महाराष्ट्र पुलिस ने जवानों के लिए जारी किए सख्त निर्देश
महाराष्ट्र
Pune News: चाबी के छल्ले से खुला लड़की के मर्डर का रहस्य, शक के चलते बॉयफ्रेंड ने घोंपा था चाकू
Pune News: चाबी के छल्ले से खुला लड़की के मर्डर का रहस्य, शक के चलते बॉयफ्रेंड ने घोंपा था चाकू
महाराष्ट्र
Maharashtra: सरकारी नौकरी का दिया लालच, दो युवकों से ठगे 78 लाख रुपए, केस दर्ज
Maharashtra: सरकारी नौकरी का दिया लालच, दो युवकों से ठगे 78 लाख रुपए, केस दर्ज
Advertisement

वीडियोज

PM Modi In Meerut: दिल्ली से मेरठ का सफर अब मिनटों में..PM आज करेंगे नमो भारत–मेरठ मेट्रो का शुभारंभ
Global tariff: Donlad Trump ने फिर बढ़ाया टैरिफ, भारत पर क्या पड़ेगा असर? | PM Modi | Breaking
sansani: साजन की बेवफा का खूनी खेल | crime | love
UP News: एक छोटी सी चूक… और जान पर बन आई! Mainpuri का डरावना हादसा | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: शर्टलेस पर कांग्रेस की 'ब्रेनलेस' दलील |BJP Protest Vs Congress Protest
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
खामेनेई के खात्मे की तैयारी? ट्रंप की टेबल पर पहुंचा ईरान के सुप्रीम लीडर अटैक का प्लान
खामेनेई के खात्मे की तैयारी? ट्रंप की टेबल पर पहुंचा ईरान के सुप्रीम लीडर अटैक का प्लान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'चूक तो बहुत बड़ी हो गई है...', UGC के मुद्दे पर BJP के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का बयान
'चूक तो बहुत बड़ी हो गई है...', UGC के मुद्दे पर BJP के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का बयान
बॉलीवुड
साउथ की हसीनाओं ने फिर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को छोड़ा पीछे, टॉप 10 की लिस्ट में मारी बाजी, ये हीरोइन बनी नंबर
साउथ की हसीनाओं ने फिर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को छोड़ा पीछे, टॉप 10 की लिस्ट में मारी बाजी, ये हीरोइन बनी नंबर
स्पोर्ट्स
20 मिनट की प्रैक्टिस ने उड़ाई नींद, बड़े मुकाबले से पहले बढ़ी गंभीर-सूर्या की चिंता
20 मिनट की प्रैक्टिस ने उड़ाई नींद, बड़े मुकाबले से पहले बढ़ी गंभीर-सूर्या की चिंता
विश्व
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर कर दी एयरस्ट्राइक? आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर कर दी एयरस्ट्राइक? आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: मुरादाबाद के बुद्ध बाजार में भीषण आग, 25 साल पुरानी कपड़ा दुकान जलकर राख, लाखों का नुकसान
यूपी: मुरादाबाद के बुद्ध बाजार में भीषण आग, 25 साल पुरानी कपड़ा दुकान जलकर राख, लाखों का नुकसान
यूटिलिटी
क्या पासपोर्ट में भी चेंज होता है एड्रेस? जान लें स्मार्ट और आसान तरीका
क्या पासपोर्ट में भी चेंज होता है एड्रेस? जान लें स्मार्ट और आसान तरीका
ट्रेंडिंग
'केवल आंख वालों को दिखेगा' रंगीन 5 के बीच छिपा है एक S, क्या 10 सेकंड में ढूंढ पाएंगे आप?
'केवल आंख वालों को दिखेगा' रंगीन 5 के बीच छिपा है एक S, क्या 10 सेकंड में ढूंढ पाएंगे आप?
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget