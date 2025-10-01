हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र में जिस योजना ने जिताया चुनाव अब उसमें घटेगी लाभार्थियों की संख्या? सरकार ने लागू किया सख्त नियम

Maharashtra Laki Bahin Yojana: महाराष्ट्र में लड़की बहिन योजना में लाभार्थियों की फर्जी संख्या को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने अहम फैसला किया है.

By : एबीपी महाराष्ट्र डेस्क | Updated at : 01 Oct 2025 10:44 AM (IST)
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना (शिंदे), नेश्नलिस्ट कांग्रेस पार्टी (अजित पवार) की महायुति को भारी वोट दिलाने वाली लड़की बहिन योजना में लाभार्थियों की संख्या कम हो सकती है. लड़की बहिन योजना राज्य सरकार के खजाने पर वित्तीय बोझ डाल रही है. ऐसे में अब राज्य सरकार ने लड़की बहिन योजना के फर्जी लाभार्थियों का पता लगाने के अभियान चला दिया है.राज्य सरकार ने लड़की बहिन योजना के लिए एक और महत्वपूर्ण नियम लागू किया है. इस नियम से लड़की बहिन योजना की महिला लाभार्थियों की संख्या में और कमी आने की संभावना है.  इस योजना के लाभार्थियों के साथ-साथ पति या पिता की भी ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया गया है.

राज्य सरकार अब लड़की बहन योजना की महिला लाभार्थी के साथ-साथ उसके पति या पिता की वार्षिक आय का भी सत्यापन करेगी. यदि महिला शादी-शुदा है तो पति की आय और यदि विवाहित नहीं है, तो पिता की आय की जानकारी ली जाएगी. 

अब क्या है नया नियम?

इस नियम के तहत लाभार्थी महिला की आय पिता या पति की आय के साथ 2.5 लाख रुपये से अधिक है, तो उसे अपात्र घोषित कर दिया जाएगा. लड़की बहन योजना के लिए मुख्य शर्त यह है कि परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए. कई पात्र महिलाओं की आय कम है. हालांकि, विवाहित होने पर पति की आय और अविवाहित होने पर पिता की आय की भी जांच की जाएगी. पहले, लाभार्थी महिलाओं की आय का पता लगाया जाता था. इस दौरान पाया गया कि गृहिणियों और अधिकांश महिलाओं की आय 2.5 लाख से अधिक नहीं थी. इसलिए, अब राज्य सरकार ने परिवार की कुल आय जानने के लिए पति या पिता का ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है.

लड़की बहिन योजना ई-केवाईसी कैसे करें?

  • मुख्यमंत्री-माझी लड़की बहिन योजना के ई-केवाईसी के लिए, वेबसाइट https://ladakibahin.maharashtra.gov.in पर जाएं.
  • होम पेज पर ई-केवाईसी बैनर पर क्लिक करने पर ई-केवाईसी फॉर्म खुल जाएगा.
  • इस फॉर्म में, लाभार्थी को अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा. आधार ऑथिंटिकेशन के लिए सहमति देनी होगी और ओटीपी भेजें पर क्लिक करें. इसके बाद, लाभार्थी के आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा. इस ओटीपी को टाइप कर के सबमिट करें पर क्लिक कर दें.
  • इसके बाद, सिस्टम यह जांच करेगा कि लाभार्थी का केवाईसी पूरा हो चुका है या नहीं.
  • अगर ई-केवाइसी पहले ही पूरा हो चुका है, तो 'ई-केवाईसी पहले ही पूरा हो चुका है' का मैसेज आएगा.
  • अगर पूरा नहीं हुआ है, तो यह जांच होगी कि आधार नंबर योजना की पात्र सूची में है या नहीं.
  • अगर आधार संख्या पात्र सूची में है, तो आप अगले स्टेप पर जा सकते हैं.

इसके बाद, लाभार्थी को अपने पति या पिता का आधार नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा. सहमति देने के बाद Send OTP पर क्लिक करें. संबंधित मोबाइल पर OTP प्राप्त होने पर, उसे दर्ज करें और  Submit बटन पर क्लिक करें.

इसके बाद, लाभार्थी को अपनी जाति बतानी होगी और कुछ डिक्लरेशन करने होंगे जिसमें लिखा होगा-

1. मेरे परिवार के सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी भी सरकारी विभाग/उपक्रम/बोर्ड/स्थानीय निकाय में नियमित/स्थायी कर्मचारी के रूप में कार्यरत नहीं हैं या सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन नहीं ले रहे हैं.

2. मेरे परिवार में केवल 1 विवाहित और 1 अविवाहित महिला ही इस योजना का लाभ उठा रही हैं. उपरोक्त विवरण दर्ज करने के बाद, चेक बॉक्स पर क्लिक करें और सबमिट बटन दबाएंआखिर में आपको सफल- 'ई-केवाईसी पूरा हो गया है' का मैसेज दिखाई देगा.

Published at : 01 Oct 2025 10:44 AM (IST)
Embed widget