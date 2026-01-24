बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने बताया है कि एआईएमआईएम की नवनिर्वाचित पार्षद सहर शेख ने अपने विवादित बयान पर माफी मांग ली है. उन्होंने कहा कि सहर शेख का मुंबई को हरा बनाने वाला बयान भड़काऊ है, यह हिंदुओं को भड़काता है. हमारी शिकायत के बाद पुलिस ने उन्हें दो बार बुलाया था. पुलिस में शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद सहर शेख ने माफी मांगी है.

किरीट सोमैया ने बताया, ''सहर शेख ने लिखकर माफी मांगी है. उसने लिखा, ''मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था और इसलिए मैं माफी मांगती हूं. मेरी राय में, हरा रंग मेरी पार्टी का झंडा है, लेकिन मैं जिंदगी भर भारत के तिरंगे के लिए काम करूंगी.'' सोमैया ने कहा कि चूंकि सहर छोटी हैं, इसलिए हमने उनकी माफी भी मान ली है.

AIMIM के नेता अगली पीढ़ी को कट्टरपंथी बना रहे- सोमैया

बीजेपी नेता ने आगे कहा, ''चिंता की बात यह है कि एआईएमआईएम के नेता अब अपनी अगली पीढ़ी को जगा रहे हैं और उन्हें कट्टरपंथी बना रहे हैं. AIMIM का मतलब है न्यू मुस्लिम लीग, वे मुसलमानों को भड़काते हैं. उन्होंने मालेगांव को हरा-भरा बनाया, मानखुर्द को हरा-भरा बनाया, अगर वे मुंब्रा को हरा-भरा बना देते हैं, तो बहुत हो गया और अब वे मुंबई को हरा-भरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हमें यह मंज़ूर नहीं है.''

हम सहर शेख की माफी को स्वीकार करते हैं- किरीट सोमैया

किरीट सोमैया कहा, ''सहर शेख 22 साल की लड़की है, उसने माफी मांग ली है. हम उनकी माफी भी स्वीकार करते हैं. लेकिन ये मुस्लिम कट्टरपंथी जिन्हें बाहर से मदद मिल रही है, अब अपनी नई पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं. जहां भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, हमने कहीं भी भेदभाव नहीं किया है. प्यारी बहन शिंदे और देवा भाऊ की प्यारी बहन नहीं हैं. चाहे मुस्लिम हो या हिंदू, सभी बहनें प्यारी हैं. आने वाले सालों में मुंबई को मुसलमानों में बदलना चाहते हैं. देवेंद्र फडणवीस सरकार अब इसके खिलाफ मैदान में है.''

कौन हैं सहर शेख?

AIMIM पार्षद सहर शेख ने बैठक के दौरान भाषण देते हुए कहा था कि हम मुंब्रा को हरा बना देंगे. इसके बाद विवाद बढ़ गया और सहर शेख देशभर में चर्चा में आ गईं. सहर युनुस शेख, जिसने हाल ही में हुए ठाणे महानगरपालिका में मुंब्रा वार्ड 30 से AIMIM से पार्षद चुनकर आई हैं. एक युवा चेहरा होने के कारण, युवाओं के बीच उनका बहुत क्रेज है.

सहर शेख ने मुंबई यूनिवर्सिटी से बिजनेस मैनेजमेंट स्टडीज़ (BMS) में बैचलर डिग्री पूरी की है. उनकी हायर एजुकेशन ने उन्हें कैंपेन में फ़ायदा पहुंचाया है. अपने नॉमिनेशन पेपर में, उन्होंने कार वॉशिंग सेंटर को अपना मुख्य पेशा बताया. सहर के पिता युनुस के मुताबिक वो IAS की तैयारी कर रही थी तो लेकिन NCP शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड ने ही उनकी बेटी को एक्टिव पॉलिटिक्स में शामिल होने के लिए प्रेरित किया.