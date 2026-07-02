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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रकेतन अग्रवाल मर्डर केस: क्या सिया-चेतन के अलावा भी कोई शामिल था? तीसरे व्यक्ति की पुलिस को तलाश

केतन अग्रवाल मर्डर केस: क्या सिया-चेतन के अलावा भी कोई शामिल था? तीसरे व्यक्ति की पुलिस को तलाश

Ketan Agarwal Murder Case: क्या इस साजिश में कोई तीसरा शख्स भी शामिल है? पुलिस ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि संदेह किस व्यक्ति पर है. अब तक की जांच में पुलिस कई लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है.

Written By : सूरज ओझा |  Edited By: Mahima Pandey |  Updated at : 02 Jul 2026 11:43 AM (IST)
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  • केतन अग्रवाल हत्या मामले में सिया, चेतन गिरफ्तार; तीसरे की भूमिका संदिग्ध.
  • पुलिस को तीसरे व्यक्ति की संलिप्तता का संदेह, गहन पूछताछ जारी.
  • सिया का परिवार, मध्यस्थ और कैब चालक से भी हुई पूछताछ.
  • रिमांड में इस नए पहलू पर पुलिस गहराई से कर रही जांच.

केतन अग्रवाल हत्या मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन क्या इस साजिश में इन दोनों के अलावा भी किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका थी? यह सवाल अब जांच का अहम हिस्सा बन गया है. लोनावला पुलिस को आशंका है कि हत्या की साजिश में किसी तीसरे व्यक्ति की भी संलिप्तता हो सकती है.

इसी एंगल से पुलिस आगामी दो दिनों की बची हुई रिमांड के दौरान सिया और चेतन से गहन पूछताछ करेगी. हालांकि, पुलिस ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि संदेह किस व्यक्ति पर है. अब तक की जांच में पुलिस कई लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है. इनमें सिया के भाई साहिल गोयल, पिता प्रवीण गोयल और मां पूजा गोयल सहित पूरे गोयल परिवार से विस्तृत पूछताछ की गई है.

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पुलिस ने कैब चालक का बयान किया दर्ज

इसके अलावा, सिया और केतन की शादी तय कराने में मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले मित्तल दंपति के भी दो दिनों तक बयान दर्ज किए गए हैं. पुलिस ने उस कैब चालक से भी पूछताछ की है, जिसने सिया और केतन को प्री-वेडिंग शूट के लिए बाली रवाना होने के दौरान मुंबई एयरपोर्ट तक छोड़ा था. घटनाक्रम को समझने के लिए उसके बयान भी जांच का हिस्सा बनाए गए हैं.

क्या केतन हत्या मामले में कोई तीसरा शख्स शामिल?

हालांकि, अब तक पुलिस ने यह खुलासा नहीं किया है कि सिया और चेतन की कथित साजिश में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका सामने आई है या नहीं, लेकिन रिमांड की मांग करते समय लोनावला पुलिस ने वडगांव मावल कोर्ट को बताया था कि यह जांच करना जरूरी है कि इस साजिश में किसी तीसरे व्यक्ति की भी संलिप्तता थी या नहीं.

यही वजह है कि अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि लोनावला पुलिस की शक की सुई आखिर किस ओर है और क्या इस हाई-प्रोफाइल हत्या मामले में कोई नया नाम सामने आएगा?

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 02 Jul 2026 11:43 AM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS PUNE NEWS Ketan Agarwal Murder
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