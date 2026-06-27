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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रकेतन अग्रवाल हत्याकांड: सिया से शादी करने के लिए 2-3 साल का वक्त चाहता था चेतन, इस बात का था डर

केतन अग्रवाल हत्याकांड: सिया से शादी करने के लिए 2-3 साल का वक्त चाहता था चेतन, इस बात का था डर

Ketan Agarwal Murder Case: जांच में यह भी सामने आया है कि फरवरी में केतन से सगाई होने से पहले सिया और चेतन अपने दोस्तों के साथ उदयपुर घूमने गए थे.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 27 Jun 2026 08:13 PM (IST)
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केतन अग्रवाल मर्डर केस में पुलिस की जांच में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं. आरोपी सिया गोयल ने पूछताछ में कथित तौर पर कहा कि वह केतन अग्रवाल से शादी नहीं करना चाहती थी. जांच के अनुसार, सिया का मानना था कि अगर केतन की हत्या हो जाती है, तो उसे दूसरी शादी के बारे में सोचने के लिए कम से कम तीन साल का समय मिल जाएगा.

पुलिस को यह भी संदेह है कि चेतन चौधरी भी सिया से शादी करने से पहले दो से तीन साल का समय चाहता था. जांचकर्ताओं का मानना है कि सिया और चेतन दोनों को डर था कि यदि तय हुई शादी तोड़ी गई, तो परिवार और समाज में बदनामी होगी.

सगाई से पहले चेतन के साथ उदयपुर घूमने गई थी सिया!

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, इसी बदनामी से बचने के लिए दोनों ने कथित तौर पर केतन अग्रवाल की हत्या की साजिश रची. जांच में यह भी सामने आया है कि फरवरी में सिया की केतन से सगाई होने से पहले सिया और चेतन अपने दोस्तों के साथ उदयपुर घूमने गए थे. पुलिस के मुताबिक, दोनों जनवरी में राजस्थान गए थे और करीब पांच दिन तक ग्रुप ट्रिप पर रहे. जांच में यह भी पता चला है कि चेतन चौधरी मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला है.

पुलिस अब तक जुटाए गए सभी सबूतों का कर रही सत्यापन

पुलिस अब दोनों के रिश्ते की समय-रेखा, यात्रा के रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों की जांच कर कथित साजिश के पूरे घटनाक्रम को स्थापित करने का प्रयास कर रही है. मामले की जांच जारी है और पुलिस अब तक जुटाए गए सभी सबूतों का सत्यापन कर रही है.

सिया गोयल और चेतन चौधरी पर हत्या का आरोप

केतन अग्रवाल की मंगेतर सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी पर आरोप है कि उन्होंने 18 जून को पुणे के लोहागढ़ किले से केतन को खाई में धक्का दे दिया था. सिया गोयल और केतन अग्रवाल की शादी इसी साल नवंबर में होने वाली थी. उदयपुर में दोनों की भव्य शादी के लिए एक महल भी बुक किया गया था.

Ketan Agarwal Murder Case: सिया गोयल के भाई ने पुलिस को दिया बड़ा बयान, 'चेतन से प्रेम संबंध...'

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 27 Jun 2026 08:13 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS PUNE NEWS Ketan Agarwal Murder Case Siya Goyal
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