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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'सिया बार-बार क्यों ले जाती थी लोहागढ़?' केतन के पिता का दावा, सगाई के बाद बेटे को हो गया था शक

'सिया बार-बार क्यों ले जाती थी लोहागढ़?' केतन के पिता का दावा, सगाई के बाद बेटे को हो गया था शक

Ketan Agarwal Murder Case: मृतक केतन अग्रवाल के पिता विशाल अग्रवाल ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए. उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके बेटे की हत्या एक सुनियोजित साजिश के तहत की गई.

Written By : सूरज ओझा |  Edited By: फयाज उल मुस्तफा |  Updated at : 24 Jun 2026 12:53 PM (IST)
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पुणे के चर्चित लोहागढ़ फोर्ट मर्डर मामले में मृतक केतन अग्रवाल के पिता विशाल अग्रवाल ने पुलिस को दिए अपने विस्तृत बयान में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके बेटे की हत्या एक सुनियोजित साजिश के तहत की गई. विशाल अग्रवाल ने अपने बयान में बताया कि उनका परिवार पुणे में रहता है और उनका बेटा केतन अग्रवाल (26) निर्माण व्यवसाय में उनकी मदद करता था. 

उनके चचेरे मामा नरेंद्र मित्तल ने रिश्तेदारी में ही सिया गोयल का रिश्ता केतन के लिए सुझाया था. परिवार को लड़की पसंद आने के बाद फरवरी 2026 में पुणे के एक होटल में दोनों की सगाई कराई गई थी. सगाई के बाद केतन और सिया अक्सर साथ घूमने जाते थे. इसी दौरान केतन ने कई बार अपने पिता से पूछा था कि क्या उन्होंने सिया के बारे में पूरी जानकारी हासिल की है. तब पिता ने उसे समझाया था कि सिया रिश्तेदारी की लड़की है और नरेंद्र मित्तल ने उसके परिवार के बारे में पूरी जानकारी और भरोसा दिया है.

लोहागढ़ फोर्ट जाने से पहले परिवार को बताया

बयान के मुताबिक 30 मई 2026 को केतन ने परिवार को बताया कि सिया उसे लोहागढ़ किले पर घूमने जाने के लिए कह रही है. परिवार ने अनुमति दे दी और 31 मई को दोनों लोहागढ़ किले पर गए और वापस लौट आए. इसके कुछ दिन बाद 4 जून को सिया ने फिर से लोहागढ़ जाने की जिद की. लेकिन परिवार ने यह कहते हुए मना कर दिया कि हाल ही में दोनों वहां घूमकर आए हैं, इसलिए दोबारा जाने की जरूरत नहीं है.

विशाल अग्रवाल ने पुलिस को बताया कि परिवार ने केतन और सिया के प्री-वेडिंग शूट के लिए इंडोनेशिया के बाली में पहले से बुकिंग कर रखी थी. 6 जून को केतन, उसकी बहन संजना, सिया और सिया का भाई मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे थे, लेकिन केतन का पासपोर्ट नहीं मिलने के कारण यात्रा रद्द हो गई और सभी वापस लौट आए. घर लौटने के बाद केतन ने अपने पिता से कहा था कि पिछले करीब एक महीने से सिया छोटी-छोटी बातों पर उससे झगड़ा कर रही है. उस समय परिवार ने इसे सामान्य प्रेम संबंधों में होने वाले विवाद मानकर ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया.

सिया ने की थी लोहागढ़ जाने की जिद

14 जून को केतन ने परिवार को बताया कि 4 जून को जब उसे और सिया को लोहागढ़ जाने की अनुमति नहीं मिली थी, तब सिया ने बहुत रोना-धोना और हंगामा किया था. अब वह फिर से लोहागढ़ जाने की जिद कर रही है. काफी आग्रह के बाद परिवार ने दोनों को दोबारा लोहागढ़ जाने की अनुमति दी और दोनों वहां जाकर लौट भी आए. पिता के अनुसार, लोहागढ़ से लौटने के बाद केतन ने फिर परिवार से पूछा कि क्या उन्होंने सिया की पूरी जांच-पड़ताल की है. 

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उसने बताया कि जब भी वह सिया को फोन करता है, उसका फोन अक्सर व्यस्त मिलता है और वह बातचीत के दौरान बार-बार चेतन चौधरी नाम के युवक का जिक्र करती है. केतन को शक था कि सिया का किसी और के साथ संबंध हो सकता है. हालांकि परिवार ने उसे समझाकर शांत कर दिया. विशाल अग्रवाल ने अपने बयान में कहा कि 17 जून की रात करीब 11 बजे सिया ने व्हाट्सऐप कॉल कर केतन को 18 जून को लोहागढ़ किले पर चलने के लिए कहा. 

केतन ने यह बात अपनी मां राखी अग्रवाल को बताई. मां ने पहले मना किया और कहा कि वे हाल ही में कई बार वहां जा चुके हैं, इसलिए दोबारा जाने की जरूरत नहीं है. लेकिन सिया ने स्वयं फोन पर बात कर कहा कि 19 जून उसका जन्मदिन है और वह जन्मदिन के अवसर पर लोहागढ़ किले पर घूमना चाहती है. उसके लगातार आग्रह के बाद परिवार ने अनुमति दे दी.

सिया की मां ने दी केतन के गिरने की सूचना

18 जून की सुबह सिया ने फोन कर बताया कि वह नए पुणे-मुंबई हाईवे पर किवले ब्रिज के पास खड़ी है. इसके बाद सुबह करीब 8:30 बजे केतन अपनी कार लेकर लोहागढ़ के लिए निकला. करीब 10:45 बजे सिया की मां पूजा गोयल ने राखी अग्रवाल को फोन कर कहा कि केतन लोहागढ़ किले से नीचे खाई में गिर गया है और तुरंत वहां पहुंचिए. सूचना मिलते ही विशाल अग्रवाल, उनकी पत्नी राखी, भतीजे हर्ष और भाई विजय अग्रवाल लोहागढ़ पहुंचे. 

वहां पहले से पुलिस और स्थानीय लोग मौजूद थे. पुलिस ने केतन को गंभीर हालत में खाई से बाहर निकाला था और अस्पताल पहुंचाया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. बाद में पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया. पिता ने अपने बयान में कहा कि बेटे की मौत के बाद परिवार सदमे में था. अंतिम संस्कार और धार्मिक क्रियाएं पूरी होने के बाद 21 जून को वे अपने भाई और मित्रों के साथ घटनास्थल पर गए. 

पुलिस को दिए गए बयान में लगाया आरोप

वहां निरीक्षण करने पर उन्हें लगा कि जिस स्थान से केतन के गिरने की बात कही जा रही है, वहां से कोई व्यक्ति सामान्य रूप से नीचे नहीं गिर सकता. विशाल अग्रवाल ने पुलिस को दिए बयान में आरोप लगाया कि सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी के बीच पहले से प्रेम संबंध थे. उनका दावा है कि केतन के साथ सिया की शादी तय हो जाने के कारण दोनों के संबंधों में बाधा आ रही थी. 

इसी वजह से दोनों ने मिलकर साजिश रची और 18 जून को लोहागढ़ किले पर केतन को खाई में धक्का देकर उसकी हत्या कर दी. इसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने सिया गोयल और चेतन चौधरी के खिलाफ हत्या और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. आरोपों की सत्यता की जांच पुलिस कर रही है और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 24 Jun 2026 12:49 PM (IST)
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