Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रExclusive: केतन हत्याकांड चार्जशीट में खुलासा, Sonam Case भी किया था सर्च

Exclusive: केतन हत्याकांड चार्जशीट में खुलासा, Sonam Case भी किया था सर्च

सिया गोयल की सगाई केतन अग्रवाल के साथ हुई थी. लेकिन सिया इस रिश्ते से खुश नहीं थी. उसने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन को रास्ते से हटाने की साजिश रची.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 28 Sep 2026 09:41 PM (IST)
Preferred Sources

पुणे ग्रामीण पुलिस की ओर से केतन अग्रवाल हत्याकांड में कोर्ट में दाखिल की गई 5 हजार से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट में हत्या की साजिश और वारदात को अंजाम देने के तरीके को लेकर कई अहम खुलासे हुए हैं. जांच के मुताबिक, आरोपियों ने हत्या को हादसा दिखाने और पुलिस को गुमराह करने के लिए इंटरनेट, सोशल मीडिया और पॉडकास्ट का सहारा लिया था.

चार्जशीट के अनुसार, आरोपी सिया प्रवीण गोयल (20) और चेतन बाबूलाल चौधरी (22) ने अपने मोबाइल फोन से Google, YouTube और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जहर, हत्या के तरीकों, लोगों को गुमराह करने और डिजिटल सबूत मिटाने से जुड़े कई कीवर्ड सर्च किए थे.

रिलेटेड स्टोरी >>

महाराष्ट्र
NDA में जाने की अटकलों पर शरद पवार का बड़ा बयान, 'हां, मेरे बारे में...'
NDA में जाने की अटकलों पर शरद पवार का बड़ा बयान, 'हां, मेरे बारे में...'
महाराष्ट्र
संजय राउत ने तुकाराम को लिखा पत्र, अधिकारियों पर लगाए वसूली के आरोप
संजय राउत ने तुकाराम को लिखा पत्र, अधिकारियों पर लगाए वसूली के आरोप
महाराष्ट्र
कलवा-ऐरोली रेल लिंक से शटल सेवा तक, 48 यात्री संगठनों ने रखीं 8 मांगें
कलवा-ऐरोली रेल लिंक से शटल सेवा तक, 48 यात्री संगठनों ने रखीं 8 मांगें
महाराष्ट्र
IIT Bombay Case: भूख हड़ताल पर बैठे साहिल के माता-पिता, प्रोफेसर के अरेस्ट की मांग
मुंबई: भूख हड़ताल पर बैठे साहिल के माता-पिता, IIT प्रोफेसर के अरेस्ट की मांग

इनमें शामिल हैं;

“Death Cap Mushroom India”
“Who hit Preeti Singh”
“Trek in Summer”
“Women Kills Family by Mushroom”
“Easy way to kill someone”
“Sonam Case”
“Lohagad Fort”
“How to format iPhone No History on calls”
“How to Delete Google Account”
“Trekking Incident”
“How to Manipulate People”

चार्जशीट के मुताबिक, आरोपियों ने “How to Manipulate People” नाम का पॉडकास्ट भी सुना था. इसके बाद पुलिस को गुमराह करने और लोगों को अपने झांसे में लेने के तरीकों को लेकर आपस में चर्चा की गई थी.

रिश्ता तय होने के बाद शुरू हुई हत्या की साजिश

चार्जशीट के अनुसार, 19 फरवरी 2026 को 26 साल के केतन विशाल अग्रवाल, निवासी गहुंजे, मावल और सिया गोयल की सगाई हुई थी. हालांकि, सिया इस रिश्ते से खुश नहीं थी. उसके चेतन चौधरी के साथ प्रेम संबंध थे. इसके बाद केतन को रास्ते से हटाने की साजिश रची गई.

पहली कोशिश: कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का प्लान- पुलिस के मुताबिक, सिया, चेतन और उनके दोस्त रितेश संजय हांगे (23) ने मिलकर केतन की हत्या की योजना बनाई थी.

5 मई 2026 को चेतन और रितेश ने बेंगलुरु से कथित तौर पर शूटर हायर करने के लिए शर्व अंकुश घोलप से संपर्क किया था. हालांकि, शर्व ने इसके लिए इनकार कर दिया और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की यह योजना सफल नहीं हो सकी.

लोहगढ़ किले की रेकी और बाली ट्रिप रद्द कराने की साजिश

चार्जशीट के मुताबिक, 28 और 29 मई 2026 को आरोपियों ने लोहगढ़ किले की रेकी की और वारदात के लिए जगह तय की. इसके बाद 6 जून 2026 को केतन और सिया का इंडोनेशिया के बाली में प्री-वेडिंग शूट तय था. आरोप है कि सिया ने खालापुर के एक फूड प्लाजा के वॉशरूम में जाकर केतन का पासपोर्ट और जरूरी दस्तावेज फाड़ दिए, जिससे बाली की यात्रा रद्द हो गई.

18 जून को लोहगढ़ किले पर केतन की हत्या

पुलिस के मुताबिक, 18 जून 2026 को सिया ने केतन को अपने दोस्तों के साथ लोहगढ़ पर ट्रेकिंग के बहाने बुलाया. सुबह करीब 9 बजे सभी किले के पास पहुंचे. चार्जशीट के अनुसार, लोहगढ़ किले के पश्चिमी हिस्से की चट्टान के पास जब केतन नीचे की तरफ देख रहा था, तभी चेतन पीछे से आया और उसने केतन को धक्का दे दिया. इसके बाद सिया ने भी कथित तौर पर केतन को जोर से लात मारी. केतन गहरी खाई में गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

हत्या के बाद सबूत मिटाने और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश

फर्जी Instagram अकाउंट: आरोपियों ने कथित तौर पर कमलेश चौधरी से एक फर्जी Instagram अकाउंट लिया और उसका नाम व पासवर्ड बदल दिया. इस अकाउंट के जरिए सिया की दोस्त बनकर केतन से चैट की गई, ताकि जांच को रिश्ते में किसी तीसरे व्यक्ति की मौजूदगी की ओर मोड़ा जा सके. वारदात के बाद वडगांव-तलेगांव फाटा के पास चाय पीते समय इस अकाउंट को डिलीट कर दिया गया.

मोबाइल लोकेशन छिपाने की कोशिश: चार्जशीट के मुताबिक, चेतन ने अपनी मोबाइल लोकेशन छिपाने के लिए अपने कर्मचारी नीरजकुमार सरोज के मोबाइल का इस्तेमाल किया था.

डिजिटल सबूत डिलीट किए: पुलिस के अनुसार, रितेश हांगे के सुझाव पर सिया, चेतन और रितेश ने अपने मोबाइल फोन से Google और YouTube की सर्च हिस्ट्री, iCloud डेटा, WhatsApp चैट, कॉल लॉग और फोटो डिलीट कर दिए.

हादसा बताने की कोशिश: सिया ने पुलिस और परिवार के सामने यह बताने की कोशिश की कि केतन का पैर फिसलने की वजह से वह खाई में गिरा और उसकी मौत हुई.

तीनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

पुणे ग्रामीण पुलिस ने सिया प्रवीण गोयल, चेतन बाबूलाल चौधरी और रितेश संजय हांगे के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 103(1), 61(2), 238 और 3(5) तथा IT Act 2000 की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर चार्जशीट कोर्ट में पेश की है.

NDA में जाने की अटकलों पर शरद पवार का बड़ा बयान, 'हां, मेरे बारे में...'

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
Read More
Published at : 28 Sep 2026 09:40 PM (IST)
Tags :
Ketan Agarwal Siya Goyal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
NDA में जाने की अटकलों पर शरद पवार का बड़ा बयान, 'हां, मेरे बारे में...'
NDA में जाने की अटकलों पर शरद पवार का बड़ा बयान, 'हां, मेरे बारे में...'
महाराष्ट्र
संजय राउत ने तुकाराम को लिखा पत्र, अधिकारियों पर लगाए वसूली के आरोप
संजय राउत ने तुकाराम को लिखा पत्र, अधिकारियों पर लगाए वसूली के आरोप
महाराष्ट्र
कलवा-ऐरोली रेल लिंक से शटल सेवा तक, 48 यात्री संगठनों ने रखीं 8 मांगें
कलवा-ऐरोली रेल लिंक से शटल सेवा तक, 48 यात्री संगठनों ने रखीं 8 मांगें
महाराष्ट्र
IIT Bombay Case: भूख हड़ताल पर बैठे साहिल के माता-पिता, प्रोफेसर के अरेस्ट की मांग
मुंबई: भूख हड़ताल पर बैठे साहिल के माता-पिता, IIT प्रोफेसर के अरेस्ट की मांग
Advertisement

वीडियोज

भारी बारिश से नेपाल में तबाही, पलभर में जमींदोज हुई इमारतें!
मस्जिद पर एक्शन, खड़े हनुमान पर सवाल...उज्जैन में क्यों बढ़ा विवाद?
इस्तीफा या महाभियोग... Gyanesh Kumar का क्या होगा? ​विश्लेषकों का सटी​क विश्लेषण
मस्जिद पर कार्रवाई के बीच सामने आई बड़ी खबर! मचा हड़कंप
मस्जिद पर कार्रवाई के बाद उज्जैन में कैसे हैं हालात, ग्राउंड जीरो से देखिए
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CM विजय की जीत में SIR बनी वजह? दावों पर चिदंबरम का बड़ा बयान
CM विजय की जीत में SIR बनी वजह? दावों पर चिदंबरम का बड़ा बयान
दिल्ली NCR
UP राज्यसभा चुनाव: कुमार विश्वास, स्मृति ईरानी, 8 सीट पर BJP ने भेजे 24 नाम
UP राज्यसभा चुनाव: कुमार विश्वास, स्मृति ईरानी, 8 सीट पर BJP ने भेजे 24 नाम
स्पोर्ट्स
श्रीलंका के गेंदबाज का जैवलिन में दूसरा कमाल, CWG के बाद एशियन गेम्स में जीता गोल्ड
श्रीलंका के गेंदबाज का जैवलिन में दूसरा कमाल, CWG के बाद एशियन गेम्स में जीता गोल्ड
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' को CBFC से मिली हरी झंडी, नहीं लगा एक भी कट, 'दृश्यम 2' से है 8 मिनट बड़ी
'दृश्यम 3' को CBFC से मिली हरी झंडी, नहीं लगा एक भी कट, 'दृश्यम 2' से है 8 मिनट बड़ी
विश्व
दो बार बाल-बाल बचे थे मुजतबा, मलबे के ढेर से ईरान के सुप्रीम लीडर बनने की पूरी कहानी
दो बार बाल-बाल बचे थे मुजतबा, मलबे के ढेर से ईरान के सुप्रीम लीडर बनने की पूरी कहानी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आखिरकार बहन जी ने मान...' मायावती के बयान से खुश चंद्रशेखर आजाद!
'आखिरकार बहन जी ने मान...' मायावती के बयान से खुश चंद्रशेखर आजाद!
ओटीटी
'बक अभी खत्म नहीं हुई...', 'चुंबक 2' की रिलीज कंफर्म, जानें कब और कहां देखें
'बक अभी खत्म नहीं हुई...', 'चुंबक 2' की रिलीज कंफर्म, जानें कब और कहां देखें
इंडिया
चुनाव आयोग विवाद पर शथि थरूर का बड़ा बयान, कहा - 'सच कहें तो हमें...'
चुनाव आयोग विवाद पर शथि थरूर का बड़ा बयान, कहा - 'सच कहें तो हमें...'
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget