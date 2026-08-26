दिल्ली देर से पहुंचेगी 'कांदा एक्सप्रेस', लोडिंग में आई दिक्कत, यह है वजह

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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रदिल्ली देर से पहुंचेगी 'कांदा एक्सप्रेस', प्याज की लोडिंग में आई दिक्कत, यह है वजह

दिल्ली देर से पहुंचेगी 'कांदा एक्सप्रेस', प्याज की लोडिंग में आई दिक्कत, यह है वजह

लासलगांव से दिल्ली के लिए रवाना होने वाली कांदा एक्सप्रेस की लोडिंग में प्याज की खराब गुणवत्ता के चलते देरी हो रही है, जिससे दिल्ली के लिए रवाना होने के समय पर भी अनिश्चितता बनी हुई है.

Written By : मृत्युंजय सिंह |  Updated at : 26 Aug 2026 10:27 AM (IST)
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नासिक के लासलगांव से दिल्ली के लिए रवाना होने वाली कांदा एक्सप्रेस की लोडिंग में प्याज की खराब गुणवत्ता के चलते देरी हो रही है. बफर स्टॉक में मौजूद प्याज की गुणवत्ता खराब पाए जाने के बाद अधिकारियों ने केवल प्रीमियम क्वालिटी और अच्छी गुणवत्ता वाले प्याज को ही ट्रेन की रेक में लोड करने का फैसला किया है.

बताया गया है कि दिन के दौरान सिर्फ 20 क्विंटल प्याज की लोडिंग हो सकी. वहीं, रात में सात ट्रक प्याज लेकर रेलवे स्टेशन पहुंचे. इसके बाद अधिकारियों ने स्टॉक की छंटाई शुरू की और खराब गुणवत्ता वाले प्याज को अलग किया जा रहा है. प्रीमियम और अच्छी गुणवत्ता वाले प्याज को खराब प्याज से मैन्युअल तरीके से अलग करने में काफी समय लग रहा है, जिसके कारण लोडिंग की रफ्तार धीमी हो गई है.

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कांदा एक्सप्रेस के दिल्ली के लिए रवाना होने के लिए अनिश्चितता

धीमी छंटाई और लोडिंग प्रक्रिया के चलते आज प्याज की पूरी लोडिंग हो पाएगी या नहीं, इसे लेकर अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है. लोडिंग में हो रही देरी के कारण कांदा एक्सप्रेस के दिल्ली के लिए रवाना होने के समय को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है. रेलवे और संबंधित अधिकारी लोडिंग प्रक्रिया जल्द पूरी करने की कोशिश में जुटे हैं.

प्याज की कीमतों में उछाल

आपको बता दें कि, देशभर में बेमौसम और भारी बारिश के कारण गोडाउन में रखे प्याज में नमी आ गई है और वे सड़ने लगे हैं. यही वजह है कि अब प्याज की कीमतों में भी उछाल देखने को मिल रहा है, देश में प्याज के खुदरा दाम बढ़कर ₹60 से ₹65 प्रति किलो तक पहुंच गए हैं. चीनी की बाद अब प्याज की कीमतों में बढ़ोत्तरी से जनता पर महंगाई की दोहरी मार पड़ी है, हालांकि, सरकार ने प्याज की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं.

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About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
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Published at : 26 Aug 2026 10:27 AM (IST)
Tags :
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