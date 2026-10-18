अमित शाह 20 अक्टूबर को जाएंगे पंजाब, नशाखोरी-कानून व्यवस्था पर AAP सरकार पर साधा निशाना

पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले नशे की समस्या और ड्रग्स के मुद्दे को लेकर सियासत गरमाई हुई है. हाल ही में पंजाब के मानसा में हुई नशा-विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा की हत्या ने राज्य में नशे के खिलाफ विरोध को बढ़ा दिया है. इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार (20 अक्टूबर, 2026) को पंजाब के दौरे पर जाने वाले हैं.

अमित शाह अपने पंजाब दौरे के दौरान मानसा, संगरूर और गुरदासपुर में उन परिवारों से भी मुलाकात करेंगे, जिनके सदस्यों को नशे के खिलाफ आवाज उठाने के बाद अपनी जाव गंवानी पड़ी है.

AAP सरकार पर अमित शाह का हमला

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार (18 अक्टूबर, 2026) को इस संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा कर जानकारी दी है. अपने X पोस्ट के जरिए केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्य में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (AAP) और मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार पर आरोप भी लगाए. अमित शाह ने कहा, ‘आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार ने पंजाब को नशे के दलदल में धकेलने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी है. जिसका नतीजा यह है कि अनगिनत परिवारों को अपने बच्चों को खोना पड़ा है.’

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਗੁਆਉਣੇ ਪਏ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੰਗਲਵਾਰ (20 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਮੂੰਹ-ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਹੇਗੀ। — Amit Shah (@AmitShah) October 18, 2026

उन्होंने कहा, ‘मैं मंगलवार (20 अक्टूबर) को मानसा, संगरूर और गुरदासपुर में उन परिवारों से मुलाकात करूंगा, जिनके सदस्यों को 'AAP' सरकार के संरक्षण में व्हाइट पाउडर यानी नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले लोगों के खिलाफ आवाज उठाने के कारण हाल ही में अपनी जान गंवानी पड़ी है. इन परिवारों ने जो खोया है, उसका दुख शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है.’

नशे के तस्करों को चुन-चुनकर जेल में डालेगी भारत सरकार- शाह

अमित शाह ने कहा, ‘नशे के इस काले कारोबार के खिलाफ उठ रही आवाजों को दबाने की कोशिशें कभी सफल नहीं होंगी और पंजाब की जनता इसका करारा जवाब देगी.’ उन्होंने कहा, ‘भारत सरकार नशे के तस्करों को चुन-चुनकर सलाखों के पीछे भेजेगी और इस बात को सुनिश्चित करेगी कि पंजाब समेत पूरा देश नशे के इस काले कारोबार से पूरी तरह से मुक्त हो.’

6 दिनों से रुका है परविंदर सिंह झोटा का अंतिम संस्कार

सूत्रों के मुताबिक, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अपना फ्रांस दौरा बीच में छोड़कर वापस लौट रहे हैं. सीएम मान को फ्रांस से बुधवार (21 अक्टूबर) को लौटना था, लेकिन अब वे सोमवार की रात में ही वापस लौट आएंगे. वे सोमवार की रात फ्रांस से दिल्ली पहुंचेंगे.

वहीं, पंजाब के मानसा में नशा-विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा की हत्या के बाद से लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं. परविंदर सिंह झोटा की मौत के 6 दिन बीत जाने के बाद भी उनका परिवार शव लेने से इनकार कर रहा है, जिसकी वजह से उनका अंतिम संस्कार भी 6 दिनों से रुका हुआ है.

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