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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वफ्रांस हिंसक प्रदर्शन: ट्रंप ने इमिग्रेशन को ठहराया जिम्मेदार- 'उनके दिलों में...'

फ्रांस हिंसक प्रदर्शन: ट्रंप ने इमिग्रेशन को ठहराया जिम्मेदार- 'उनके दिलों में...'

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस में जारी प्रदर्शन के बीच चेतावनी भरे लहजे में एक बयान जारी किया है. साथ ही फ्रांस से अपनी बॉर्डर बंद करने की अपील की है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 18 Oct 2026 10:24 PM (IST)
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फ्रांस में जारी प्रदर्शन पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी भरा बयान जारी किया है. उन्होंने इमिग्रेशन को फ्रांस में जारी इस गतिरोध का जिम्मेदार ठहराया है. साथ ही पेरिस से अपने इमीग्रेशन से जुड़े नियमों के कड़ा करने की अपील की है. 

ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रुथ पर लिखा है कि फ्रांस जल रहा है. एक बिल्कुल अलग दुनिया से आए लोगों का इमीग्रेशन, जिनके दिलों में नफरत भरी हुई है, उसने कभी महान रहे इस देश को बर्बाद कर दिया है. 

ट्रंप ने अपने पोस्ट में चेतावनी देते हुए कहा है कि बहुत देर होने से पहले अपनी बॉर्डर को बंद करें और स्थिति को कंट्रोल करें. 

ट्रंप की पोस्ट से पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी इसी तरह की प्रतिक्रिया देते हुए, पश्चिम के उदारवादी लोगों को जिम्मेदार ठहराया था. 

उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी ऐसी ही प्रतिक्रिया दी

वेंस ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि पश्चिमी उदारवादियों ने विविधता और करुणा के नाम पर तीसरी दुनिया यानी विकासशील देशों के लोगों को फ्रांस और अन्य देशों में ला बसाया. उन्होंने समाज में घुलने-मिलने और अनुकूलता जैसे बुनियादी सवालों को नजरंदाज कर दिया है. उन्हें इस संबंध में पहले ही चेतावनी दी गई थी कि ऐसा हो सकता है. 

वेंस ने अपने पोस्ट में आगे कहा है कि मैं प्रार्थना करता हूं कि फ्रांस, जो एक अद्भुत लोगों से भरा देश है, इस पागलपन को रोक दे. इससे पहले कि वहां के और महत्वपूर्ण स्थल जलकर खाक हो जाएं. 

इधर, जेडी वेंस पर सभी की निगाहें इसलिए भी है, क्योंकि उन्हें राष्ट्रपति चुनाव में एक संभावित उम्मीदवार के तौर पर भी देखा जा रहा है. अब उनके बयान को हाल में होने वाले 3 नवंबर के मध्यावधि चुनावों से भी जोड़कर देखा गया है. इन चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी के अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद नहीं है. 

फ्रांस में अबतक 1800 प्रदर्शनकारी अरेस्ट

इधर, फ्रांस में जारी प्रदर्शन के कारण काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है. प्रदर्शनकारियों ने ऐतिहासिक 143 साल पुराने टाउनहॉल को आग के हवाले कर दिया है. अबतक 1800 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है. इससे राष्ट्रपति इमैनुएल मौक्रों पर प्रेशर बढ़ गया है. वो भी तब जब उनका कार्यकाल खत्म होने और अगले चुनाव में 6 महीने का वक्त रह गया है.

 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 18 Oct 2026 10:24 PM (IST)
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