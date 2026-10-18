टाइगर श्रॉफ पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने की फायरिंग, कहा- 'जो भी सलमान खान के साथ...'

बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर मुंबई के जुहू इलाके में फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया. इस घटना में कई लोगों के घायल होने की खबर है. वहीं अब इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने ली है. लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप की तरफ से गैंगस्टर अनिल पंडित ने सोशल मीडिया पर घटना की जिम्मेदारी लेते हुए पोस्ट किया है.

पोस्ट में इस घटना की जिम्मेदारी लेते हुए अनिल पंडित द्वारा लिखा गया, "जो आज ये टाइगर श्रॉफ का काम हुआ है. इसकी जिम्मेदारी मैं अनिल पंडित और हरमन संधू लेते हैं. इसको हमने कॉल करके समझाया था पर इसको समझ नहीं आई इसलिए आज इसको बढ़िया तरह ही समझा दिया.

पोस्ट में आगे लिखा गया, "जो भी मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में हमारी बात नहीं सुनेगा या सलमान खान के साथ काम करेगा अगला नंबर उसका होगा. वेट एंड वॉच." वहीं अनिल पंडित द्वारा यह भी कहा गया है, "कुछ दूसरे ग्रुप के कुत्ते जो हमारे नाम से फेम लेने की सोचते हैं. इनको जल्दी ही मार के फेमस करेंगे."

मुंबई पुलिस ने घटना पर क्या कहा?

मुंबई पुलिस के मुताबिक जुहू पुलिस स्टेशन में गोलीबारी की घटना की सूचना मिली है. अभिनेता टाइगर श्रॉफ सुरक्षित हैं और उन्हें गोली लगने से कोई चोट नहीं आई है. मामले में आगे की जांच जारी है. इस घटना में अभिनेता के ड्राइवर घायल बताए जा रहे हैं.

बताया जा रहा है कि अभिनेता पर बाइक सवार तीन लोगों ने गोलियां चलाईं. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. शुरुआती जानकारी में टाइगर श्रॉफ के भी घायल होने की बात सामने आई थी. हालांकि मुंबई पुलिस ने बताया कि टाइगर श्रॉफ पूरी तरीके सुरक्षित है. मुंबई पुलिस ने घटनास्थल की जांच की और कई लोगों से पूछताछ की. पुलिस ने जांच तेज कर दी है और घटना के हर पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है.

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