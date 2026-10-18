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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रनितेश राणे का विवादित बयान, 'हिंदू त्योहारों में दखल दिया तो ईद और मुहर्रम...'

नितेश राणे का विवादित बयान, 'हिंदू त्योहारों में दखल दिया तो ईद और मुहर्रम...'

महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने कहा उनके प्रदेश में हिंदुत्व विचारधारा वाली सरकार है. इस देश में हर एक हिंदू त्योहार पूरे उत्साह के साथ मनाया जाएगा. हमें कोई रोक नहीं सकता है.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 18 Oct 2026 10:28 PM (IST)
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नवरात्रि और दशहरा त्योहार के बीच महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि जो लोग हमारे हिंदू त्योहारों में दखल देने की कोशिश करते हैं, उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि ईद और मुहर्रम जैसे त्योहार भी मनाए जाते हैं. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में हिंदुत्व की विचारधारा वाली सरकार है.

मुंबई में मीडिया से बातचीत में महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने कहा, "मुझे आशा है कि इस हिंदू राष्ट्र में, हर एक हिंदू त्योहार पूरे उत्साह के साथ मनाया जाएगा. आज महाराष्ट्र में हिंदुत्व विचारधारा वाली सरकार है और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी हिंदुत्व के मूल्यों को मानते हैं.''

हमें अपने हिंदू त्योहार मनाने से कोई नहीं रोक सकता- नितेश राणे

उन्होंने आगे कहा, ''कोई भी हमारे हिंदू समुदाय को रोक नहीं सकता और न ही हमें अपने हिंदू त्योहार मनाने से रोक सकता है. किसी में ऐसा करने की हिम्मत नहीं है. जो लोग हमारे हिंदू त्योहारों में दखल देने की कोशिश करने की हिम्मत करते हैं, उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि ईद और मुहर्रम जैसे त्योहार भी मनाए जाते हैं."

नालासोपारा की घटना पर क्या बोले नितेश राणे?

इससे पहले 13 अक्टूबर को महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने नालासोपारा की घटना और कथित लव जिहाद को लेकर चिंता जताई थी. उन्होंने कि नवरात्रि शुरू होने से पहले ही मैंने हमारी हिंदू बहनों को चेतावनी दी थी कि ये जिहादी अलग-अलग नाम बदलकर गरबा में घुसेंगे और हमारी हिंदू बहनों की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करेंगे. उसी तरह का मामला नालासोपारा में सामने आया है, जहां एक जिहादी गरबा में घुसकर अश्लील हरकतें कर रहा था. जब उसका मोबाइल चेक किया गया, तो उसमें कई अश्लील वीडियो मिले.

उन्होंने कहा, ''हमें बार-बार कहा जाता है कि हर बात में हिंदू-मुसलमान मत करो, आज ऐसे लोग मुंह के बल गिरे होंगे. हम कभी उनके ईद और मुहर्रम जैसे त्योहारों में बाधा नहीं डालते और न ही इस तरह की हरकतें करते हैं, उसी तरह का नियम और कानून हमारे हिंदू त्योहारों पर भी लागू होना चाहिए.''

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और करीब एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वह अपने दृष्टिकोण के प्रति सजग रहने के साथ-साथ हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा रखते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों के अलावा कला और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों में उनकी खास रुचि है. उन्होंने दैनिक जागरण, इंडिया न्यूज, नारी उत्कर्ष (हिंदी मैगजीन), फोकस टीवी समेत कई संस्थानों में काम किया है. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा का विश्लेषण करने और सोच-समझकर निर्णय लेने में वह सक्षम हैं. खाली समय में उन्हें किताबें पढ़ना और संगीत सुनना पसंद है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से बीएससी, पटना विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है.
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Published at : 18 Oct 2026 10:23 PM (IST)
Tags :
Nitesh Rane MAHARASHTRA NEWS
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