CJP के खिलाफ उतरी ‘लाल हिट जनता पार्टी’, चेतावनी देते हुए कहा- 'दशहरे से...'

राजधानी दिल्ली में कनॉट प्लेस समेत कई इलाकों में हो रहे प्रदर्शनों के विरोध में अब ‘लाल हिट जनता पार्टी’ सामने आई है. रविवार को दिल्ली के मालवीय स्मृति भवन में ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ यानी सीजेपी के खिलाफ लाल हिट जनता पार्टी का पहला सदस्य मिलन समारोह आयोजित किया गया.

इस दौरान पार्टी के प्रमुख अयान भटनागर समेत अन्य वक्ताओं ने सीजेपी, कांग्रेस और प्रदर्शनकारियों पर निशाना साधा. वक्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनों के जरिए देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाए जा रहे हैं और कारोबार को नुकसान पहुंचाया जा रहा है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ का अंत दशहरे से शुरू होगा और इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में देखा जाना चाहिए.



‘मोदी जी का आह्वान हुआ तो और ज्यादा लोग जुटेंगे’



लाल हिट जनता पार्टी के प्रमुख अयान भटनागर ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य आगे की रणनीति तय करने के साथ यह बताना भी है कि कम समय के नोटिस पर इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो सकते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर कितने लोग जुटेंगे. उन्होंने कहा कि दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और अब लोगों को सोशल मीडिया तक सीमित रहने के बजाय सड़क पर उतरना होगा.



भटनागर ने अपने भाषण में प्रदर्शनकारियों के लिए ‘कीड़े-मकोड़े’, ‘तिलचट्टे’ और ‘कॉकरोच’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया. उन्होंने कहा कि दशहरे से लेकर दिवाली तक देश के कारोबारियों के लिए पीक सीजन होता है. ऐसे में कनॉट प्लेस जैसे केंद्रीय व्यावसायिक इलाके को बाधित करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली समेत कई मेट्रो शहरों को बाधित करने की कोशिश की है.



‘रेजीम चेंज प्रदर्शन करके कैसे होगा?’



भटनागर ने प्रशांत भूषण के ‘रेजीम चेंज’ वाले बयान का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि प्रदर्शन करके सरकार कैसे बदली जा सकती है. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को कठघरे में खड़ा करने और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करने से संवैधानिक संस्थाओं पर जनता का भरोसा कमजोर होता है.



उन्होंने कहा कि अगर आज मुख्य चुनाव आयुक्त का इस्तीफा मांगा जा रहा है, तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा भी मांगा जाएगा. भटनागर ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारी यह नहीं देख रहे कि धरना-प्रदर्शन संवैधानिक और कानूनी प्रक्रियाओं के अनुरूप है या नहीं. उन्होंने कहा कि किसी भी समूह के 50 हजार लोगों के इकट्ठा होने मात्र से उसकी मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता.



भटनागर ने 2023 में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़ी व्यवस्था का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि उस व्यवस्था में नेता प्रतिपक्ष को शामिल किया गया था और प्रदर्शनकारियों को मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग करने से पहले इस प्रक्रिया और पहले के मुख्य चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल के इतिहास को भी देखना चाहिए.



‘हम लोकतंत्र बचाना चाहते हैं’



भटनागर ने कहा कि लाल हिट जनता पार्टी के गठन का उद्देश्य लोकतंत्र को बचाना है. उन्होंने आरोप लगाया कि सीजेपी के प्रदर्शन से पुलिस और मुख्य चुनाव आयुक्त जैसी संस्थाओं पर लोगों का विश्वास उठाने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने दावा किया कि सीजेपी को कांग्रेस और AISA का समर्थन मिल रहा है और दोनों का उद्देश्य बीजेपी की सरकार को हटाकर अपनी सरकार बनाना है.



उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाएं केवल कागजों पर नहीं हैं और सरकार के कामकाज को लेकर तथ्यों को स्वीकार किया जाना चाहिए. भटनागर ने आरोप लगाया कि कुछ लोग अपनी राजनीतिक गतिविधियों के लिए देश के माहौल और कारोबार को नुकसान पहुंचा रहे हैं.



उन्होंने दावा किया कि सीजेपी के विरोध ने राष्ट्रवादी विचारधारा वाले लोगों को एकजुट कर दिया है. भटनागर ने कहा कि अगर आज चुनाव करा दिए जाएं, तो नरेंद्र मोदी पहले से दोगुनी सीटें लेकर सत्ता में लौटेंगे. उन्होंने सीजेपी की आलोचना करते हुए कहा कि उसके विरोध का राजनीतिक असर नहीं होगा.



‘पुलिसकर्मियों और सेना के जवानों पर हमला बर्दाश्त नहीं’



भटनागर ने प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों और सुरक्षाकर्मियों के साथ कथित दुर्व्यवहार का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान महिला पुलिसकर्मियों के पेट पर और सेना के जवानों पर हमला किया जा रहा है. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या देश आंदोलन के नाम पर इस तरह की घटनाओं को स्वीकार कर सकता है. भटनागर ने कहा कि देश की संस्थाओं को गाली देना और पुलिस के प्रति अविश्वास पैदा करना उचित नहीं है.



ऋचा गुप्ता ने कहा- देश बचाने के लिए एकजुट होना जरूरी



कार्यक्रम में कथक नृतिका ऋचा गुप्ता ने कहा कि लोगों को यह सोचना होगा कि देश को कैसे बचाया जाए. उन्होंने प्रधानमंत्री भटनागर ने प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों और सुरक्षाकर्मियों के साथ कथित दुर्व्यवहार का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान महिला पुलिसकर्मियों के पेट पर और सेना के जवानों पर हमला किया जा रहा है. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या देश आंदोलन के नाम पर इस तरह की घटनाओं को स्वीकार कर सकता है. भटनागर ने कहा कि देश की संस्थाओं को गाली देना और पुलिस के प्रति अविश्वास पैदा करना उचित नहीं है.कार्यक्रम में कथक नृतिका ऋचा गुप्ता ने कहा कि लोगों को यह सोचना होगा कि देश को कैसे बचाया जाए. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हुए कहा कि उनकी वजह से देश की साख बढ़ी है.

ऋचा गुप्ता ने कहा कि भारत में युवाओं की बड़ी आबादी है, लेकिन उनके मुताबिक युवा सही दिशा में आगे बढ़ने के बजाय भेड़चाल का हिस्सा बन रहे हैं. उन्होंने कहा कि दिवाली का समय छोटे से छोटे दुकानदार के लिए भी कारोबार के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होता है. ऐसे समय में अनावश्यक प्रदर्शन से व्यापारियों को परेशानी होती है.



पवन का दावा- कारोबार को तीन हजार करोड़ रुपये का नुकसान



कार्यक्रम में पत्रकार पवन ने कहा कि जहां कॉकरोच होंगे, वहां हिट जरूर होगा. उन्होंने कहा कि देश व्यापार से चलता है और प्रदर्शनों के कारण दिल्ली-एनसीआर के लोग परेशान हैं.

पवन ने दावा किया कि कारोबार को तीन हजार करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है और यह नुकसान बढ़कर दस हजार करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है. हालांकि, इस दावे के समर्थन में कोई स्वतंत्र आंकड़ा या दस्तावेज कार्यक्रम में सामने आने की जानकारी नहीं है.



उन्होंने कहा कि वह पिछले तीन दिनों से लाल हिट जनता पार्टी को फॉलो कर रहे हैं. पवन ने 2014 के बाद मंदिरों में लोगों की आस्था बढ़ने का दावा करते हुए कहा कि मंदिरों में जाने वालों की संख्या बढ़ी है. उन्होंने कहा कि लोगों को एकजुट होकर प्रदर्शनकारियों को यह बताना होगा कि उनकी संख्या विरोध करने वालों से कहीं ज्यादा है. पवन ने कहा कि अगर बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए, तो प्रदर्शनकारियों को उनकी वास्तविक संख्या का अंदाजा होगा.



कनाडा और यूएई से समर्थन मिलने का दावा



अयान भटनागर ने कहा कि लाल हिट जनता पार्टी को कनाडा और संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले लोगों से भी समर्थन मिल रहा है. उन्होंने दावा किया कि विदेशों में रहने वाले लोग पार्टी के साथ खड़े हैं. कार्यक्रम में वक्ताओं ने सीजेपी और कांग्रेस की आलोचना करते हुए बीजेपी सरकार का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि देश की संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा बनाए रखना और कारोबार को बाधित होने से बचाना जरूरी है.



लाल हिट जनता पार्टी के इस पहले सदस्य मिलन समारोह में वक्ताओं ने दशहरे से दिवाली तक सीजेपी के खिलाफ जनसमर्थन जुटाने, लोगों को सोशल मीडिया से निकलकर सड़क पर उतरने और राष्ट्रवादी विचारधारा वाले लोगों को एकजुट करने की अपील की.