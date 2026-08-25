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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रपालघर में धर्म परिवर्तन की कोशिश का आरोप, 22 महिलाओं पर FIR

पालघर में धर्म परिवर्तन की कोशिश का आरोप, 22 महिलाओं पर FIR

पालघर में धर्म परिवर्तन के कथित प्रयास और धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में पुलिस ने 22 महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 25 Aug 2026 11:02 PM (IST)
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महाराष्ट्र के पालघर जिले में धर्म परिवर्तन का कथित प्रयास करने और धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में पुलिस ने 22 महिलाओं के खिलाफ एक मामला दर्ज किया है. एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी. यह घटना 21 अगस्त को वाकडपाड़ा गांव में हुई.

मोखाडा थाने के सहायक पुलिस निरीक्षक (एपीआई) अजित साबले के अनुसार, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य को लेकर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 299 और धारा 3(5) (साझा मंशा) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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उन्होंने कहा, ‘‘इस मामले में 22 महिलाओं को आरोपी बनाया गया है. इनमें दो मुख्य संदिग्धों की पहचान ठाणे जिले के उल्हासनगर निवासी सत्यवती बालकृष्ण कुंचे (46) और स्थानीय निवासी कुसुम शिवराम कांबडी के रूप में हुई है.’’

18 वर्षीय छात्र ने दर्ज कराई शिकायत

अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में 18 वर्षीय एक छात्र ने शिकायत दर्ज कराई. अधिकारी ने बताया कि उसने आरोप लगाया कि शुक्रवार दोपहर महिलाओं का एक समूह उसके घर आया था.

साबले ने छात्र के हवाले से बताया कि उनमें से कुंचे ने उसे ‘न्यू टेस्टामेंट’ सहित कुछ धार्मिक पुस्तकें मुफ्त में देने की पेशकश की और दावा किया कि इन पुस्तकों को पढ़ने से बीमारी ठीक हो जाएगी और वह बीमारियों से सुरक्षित रहेगा.

देवी-देवताओं पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप

उन्होंने बताया कि जब शिकायतकर्ता ने धार्मिक साहित्य लेने से इनकार कर दिया, तो महिला ने कथित तौर पर हिंदू देवी-देवताओं और मान्यताओं के बारे में अपमानजनक बातें कीं. उन्होंने बताया कि उसने छात्र से देवी-देवताओं की पूजा बंद करने और ईसाई धर्म अपनाने के लिए कहा.

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एपीआई ने बताया कि शिकायतकर्ता द्वारा मिलिंद जोले सहित स्थानीय ग्रामीणों को जानकारी देने के बाद ग्रामीणों ने महिलाओं के समूह को रोक लिया.

उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला कि महिलाएं स्थानीय निवासी कुसुम कांबडी के संपर्कों के जरिए हैदराबाद से आई थीं. पुलिस अधिकारी ने कहा, "मामले की विस्तृत जांच जारी है और अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है."

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Published at : 25 Aug 2026 11:01 PM (IST)
Tags :
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