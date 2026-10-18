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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग करने वालों को बख्शेंगे नहीं', बोले डिप्टी CM एकनाथ शिंदे

'टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग करने वालों को बख्शेंगे नहीं', बोले डिप्टी CM एकनाथ शिंदे

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि हम सभी सेलिब्रेटीज की सुरक्षा का जायजा लेंगे और उनकी सुरक्षा के लिए जो भी होगा सरकार करेगी.

Written By : ज़हीन तकवी |  Updated at : 18 Oct 2026 10:10 PM (IST)
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एक्टर टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग को लेकर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि हम टाइगर श्रॉफ और उनके परिवार के साथ है और जो भी लोग इसमें शामिल हैं हम उन्हें किसी भी सूरत में बख्शेंगे नहीं.

डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने एएनआई से कहा, "मैंने टाइगर श्रॉफ और उनके पिता जैकी श्रॉफ से बात की है. मैंने टाइगर से कहा है कि वे चिंता न करें सरकार उनके साथ है, घबराने की कोई बात नहीं है. हम सभी मशहूर हस्तियों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे और सरकार उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. अगर कोई किसी को डराने या धमकाने की कोशिश करता है, तो पुलिस और सरकार उसे बख्शेगी नहीं."

अपडेट जारी है.

About the author ज़हीन तकवी

सैयद ज़हीन रज़ा तकवी 2019 से ABP News के डिजिटल विंग में सेवाएं दे रहे हैं. इस दौरान टेक-ऑटो सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. राजनीति और खेल की खबरों में गहरी दिलचस्पी है. वर्तमान में स्टेट डेस्क पर कार्यरत हैं. साथ ही टीम लीड की भी जिम्मेदारी निभाते हैं. एबीपी न्यूज से पहले ज़हीन ईटीवी भारत और जनटीवी न्यूज में काम कर चुके हैं.
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Published at : 18 Oct 2026 10:05 PM (IST)
Tags :
Tiger Shroff Eknath Shinde MAHARASHTRA NEWS
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