'टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग करने वालों को बख्शेंगे नहीं', बोले डिप्टी CM एकनाथ शिंदे

एक्टर टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग को लेकर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि हम टाइगर श्रॉफ और उनके परिवार के साथ है और जो भी लोग इसमें शामिल हैं हम उन्हें किसी भी सूरत में बख्शेंगे नहीं.

डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने एएनआई से कहा, "मैंने टाइगर श्रॉफ और उनके पिता जैकी श्रॉफ से बात की है. मैंने टाइगर से कहा है कि वे चिंता न करें सरकार उनके साथ है, घबराने की कोई बात नहीं है. हम सभी मशहूर हस्तियों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे और सरकार उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. अगर कोई किसी को डराने या धमकाने की कोशिश करता है, तो पुलिस और सरकार उसे बख्शेगी नहीं."

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