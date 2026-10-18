टाइगर श्रॉफ पर हमले पर भड़कीं प्रियंका चतुर्वेदी, बोलीं- 'जिसे सबसे सुरक्षित...'

मुंबई के जूहू में रविवार को एक्टर टाइगर श्रॉफ पर हुए फायरिंग मामले को लेकर विपक्ष देवेंद्र फडणवीस सरकार पर हमलावर है. उद्धव ठाकरे गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि आखिर सरकार कहां है और क्या कर रही है. उन्होंने कहा कि ये सब मुंबई में हो रहा है जिसे सबसे सुरक्षित माना जाता है.

प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, "बिश्नोई गैंग ने सलमान खान को निशाना बनाने की कोशिश की, फिर रोहित शेट्टी का नंबर आया, इसी तरह पहले हमने बाबा सिद्दीकी को खो दिया और अब टाइगर श्रॉफ का मामला सामने आया है. ये सब मुंबई में हो रहा है. जिसे सबसे सुरक्षित शहर माना जाता है. हे सरकार, आप कहाँ हैं?"

कांग्रेस ने सरकार को घेरा

वहीं इस घटना को लेकर मुंबई महाराष्ट्र कांग्रेस महासचिव सचिन सावंत ने कहा, "आज बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर जिस तरह से हमला हुआ है, ये बहुत गंभीर मामला है. इस सरकार ने मुंबई की क्या हालत कर दी, ये सवाल हम पूछना चाहते हैं. पहले बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई थी, सलमान खान के आवास पर खुलेआम हमलावरों ने हमला किया था और बॉलीवुड के बहुत सारे एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को खुलेआम धमकियां मिल रही हैं."

उन्होंने आगे कहा, "पुलिस क्या कर रही है? पिछले कुछ सालों से ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं. निश्चित तौर पर ये सरकार पूरी विफल साबित हो रही है. अगर बॉलीवुड के अभिनेताओं पर ऐसे हमले हो रहे हैं तो आम व्यक्ति की सुरक्षा को लेकर हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? निश्चित तौर पर इसकी जिम्मेदारी सरकार को उठानी चाहिए. हम इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं."

AIMIM ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल

इसके अलावा अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग को लेकर एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने कहा, "ये बहुत गंभीर मुद्दा है. हमें अभी-अभी खबर मिली है कि मुंबई जैसी जगह पर, रविवार के दिन, जुहू जैसी जगह पर आकर कुछ गुंडों ने बॉलीवुड के युवा अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की.

उन्होंने सवाल किया कि क्या हो गया है मुंबई को? क्या ये लोग मुंबई को फिर से 90 के दशक में ले जाना चाहते हैं? सलमान खान के ऊपर हमला हुआ, रोहित शेट्टी के साथ भी ऐसा हुआ. क्या कर रही है मुंबई पुलिस?. हम चाहेंगे कि मुंबई पुलिस सतर्कता से इसे रोके. ये बहुत ही गंभीर मामला है. पुलिस को इस मामले में फौरी तौर पर जांच करनी चाहिए और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए. यह कानून-व्यवस्था की पूरी विफलता है."