गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रUCC के विरोध में मुस्लिम नेता, अब शरद पवार गुट ने कहा, 'गलतफहमी है कि...'

UCC के विरोध में मुस्लिम नेता, अब शरद पवार गुट ने कहा, 'गलतफहमी है कि...'

शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड ने एक समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर कहा कि सिर्फ मुसलमान-मुसलमान करके इस कानून को एक ही नजर से मत देखिए. विविधता इस देश की ताकत रही है.

Written By : सनातन कुमार |  Updated at : 16 Sep 2026 04:25 PM (IST)
Preferred Sources

UCC को लेकर शरद पवार गुट ने प्रतिक्रिया दी है. एनसीपी (एसपी) नेता जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि इस देश की कानूनी व्यवस्था कहीं गड़बड़ न हो, इसका खयाल रखना चाहिए. मीडिया ने जब उनसे सवाल किया कि मुस्लिम नेता इसका विरोध कर रहे हैं तो इस पर उन्होंने कहा, "सवाल मुसलमानों का नहीं है. आपको उसको मुसलमानों की तरफ मत जोड़िए. आपको ये गहलतफहमी है.'' 

विविधता इस देश की ताकत रही- जितेंद्र आव्हाड

उन्होंने आगे कहा कि आदिवासियों में कुछ अलग-अलग धार्मिक नीतियां हैं. सिखों में कुछ अलग-अलग विधियां हैं. पारसियों में हैं. सिर्फ मुसलमान-मुसलमान करके इसको कानून को एक ही नजर से मत देखिए. विविधता इस देश की ताकत रही है. हम हमेशा कहते हैं कि अनेकताओं में एकता, यही है देश की विशेषता.

अभी सिर्फ उत्तराखंड में यूसीसी लागू

दरअसल, UCC पर गृह मंत्री शाह ने हाल ही में कहा कि 2029 से पहले एनडीए शासित 21 राज्य इसे लागू करेंगे. अभी सिर्फ उत्तराखंड ही ऐसा राज्य है जहां यूसीसी लागू है. यहां बीजेपी की सरकार है. वहीं, असम, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान की विधानसभाओं से ये पास हो चुका है लेकिन लागू नहीं है.  

अमित शाह के बयान के बाद NDA के अंदरखाने भी सवाल उठने लगे. जेडीयू नेता श्याम रजक ने कह दिया कि बिहार में इसे लागू नहीं होने लगे. बीजेपी के सहयोगी चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा ने भी इसका सीधे तौर पर समर्थन नहीं किया. दोनों ने 'वेट एंड वॉच' का रुख अपनाया. गृह मंत्री के बयान के बाद असदुद्दीन ओवैसी सहित कई मुस्लिम नेताओं ने इसका विरोध किया.

शिक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर क्या बोले आव्हाड?

स्कूलों की हालत और शिक्षा व्यवस्था के मुद्दों पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी. आव्हाड ने कहा, "अगर हम शिक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर रहते तो जिला परिषद स्कूल और दूर गावों के स्कूल बंद तो नहीं करते. महाराष्ट्र में कितने स्कूल बंद हो गए हैं. कितने स्कूल ऐसे हैं जिनमें शिक्षक ही नहीं हैं. गंभीर ही नहीं हैं हम. शिक्षा पर बजट के हिस्से को कम कर दिया गया है. अगर एजुकेशन को लेकर हम गंभीर नहीं हैं तो हमारा भविष्य अंधकार में है."

PM मोदी के दोस्त की वजह से जिन विधायक को छोड़नी पड़ी जमीन, कौन हैं वो नरेंद्र मेहता?

About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
Read More
Published at : 16 Sep 2026 04:02 PM (IST)
Tags :
Jitendra Awhad UCC MAHARASHTRA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
UPI Charges: शरद पवार गुट का बड़ा बयान, 'ये अमेरिका के दबाव का...'
यूपीआई चार्ज: शरद पवार गुट का बड़ा बयान, 'ये अमेरिका के दबाव का...'
महाराष्ट्र
ठाणे: पत्नी और दो बेटियों संग जान देने पुल पर पहुंचा शख्स, पुलिस ने बचाया
ठाणे: पत्नी और दो बेटियों संग जान देने पुल पर पहुंचा शख्स, पुलिस ने बचाया
महाराष्ट्र
PM मोदी के दोस्त की वजह से जिन विधायक को छोड़नी पड़ी जमीन, कौन हैं वो नरेंद्र मेहता?
PM मोदी के दोस्त की वजह से जिन विधायक को छोड़नी पड़ी जमीन, कौन हैं वो नरेंद्र मेहता?
महाराष्ट्र
मुंबई मार्च के बीच मनोज जरांगे से मिले पिता हुए भावुक, अनशन के 19वें दिन बिगड़ी तबीयत
मुंबई मार्च के बीच मनोज जरांगे से मिले पिता हुए भावुक, अनशन के 19वें दिन बिगड़ी तबीयत
Advertisement

वीडियोज

गुरुग्राम की सड़क पर खौफ का शिकारी...पुलिस का कड़ा एक्शन !
Rajasthan के Tonk में भयंकर हादसा..कार की हालत देख होश उड़ जाएंगे!। Viral News
Chitra Tripathi: UPI के नए नियम से ग्राहक से दुकानदार तक क्या बदलेगा? | Digital Payment New Rules
Bharat Ki Baat : आपकी UPI पेमेंट पर क्या चार्ज लगेगा? | Online Payments | UPI Transaction Charge
UP में UCC का एलान.. पक्ष- विपक्ष में आर-पार, 2027 पर सीधा असर !। UP Election 2027
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
शहजाद भट्टी नेटवर्क पर बड़ा फैसला, सरकार ने आतंकी संगठनों की लिस्ट में डाला
शहजाद भट्टी नेटवर्क पर बड़ा फैसला, सरकार ने आतंकी संगठनों की लिस्ट में डाला
दिल्ली NCR
फेसबुक, इंस्टा, X का बदलेगा डिजाइन? हाईकोर्ट ने केंद्र को दिया नोटिस
फेसबुक, इंस्टा, X का बदलेगा डिजाइन? हाईकोर्ट ने केंद्र को दिया नोटिस
इंडिया
श्रीदेवी की संपत्ति को लेकर विवाद, SC ने मध्यस्थता से समाधान का दिया सुझाव
श्रीदेवी की संपत्ति को लेकर विवाद, SC ने मध्यस्थता से समाधान का दिया सुझाव
क्रिकेट
लगातार जीत से श्रेयस अय्यर ने खास लिस्ट में बनाई जगह, आयरलैंड सीरीज हार का हटा दाग?
लगातार जीत से श्रेयस अय्यर ने खास लिस्ट में बनाई जगह, IRE सीरीज हार का हटा दाग?
बॉलीवुड
अब इस राज्य में टैक्स फ्री हुई 'हनुमान अंश', बॉक्स ऑफिस पर 230 करोड़ से ज्यादा कर चुकी है कमाई
दो राज्यों में टैक्स फ्री हुई 'हनुमान अंश', बॉक्स ऑफिस पर 230 करोड़ के हो चुकी है पार
विश्व
समंदर में आखिर कैसे भिड़े भारत-पाकिस्तान के जंगी जहाज? अब भारत ने लिया बड़ा एक्शन
समंदर में आखिर कैसे भिड़े भारत-पाकिस्तान के जंगी जहाज? अब भारत ने लिया बड़ा एक्शन
एग्रीकल्चर
लाल साग की खेती में कैसे कमाएं दोगुना मुनाफा, जान लें ये ट्रिक
लाल साग की खेती में कैसे कमाएं दोगुना मुनाफा, जान लें ये ट्रिक
Home Tips
Cooler Grass Cleaning Tips: इन आसान तरीकों से बढ़ जाएगी कूलर की घास की लाइफ, कर लें ये काम
इन आसान तरीकों से बढ़ जाएगी कूलर की घास की लाइफ, कर लें ये काम
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget