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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रजलगांव: अवैध रेत खनन का विरोध करने पर किसान की हत्या, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

जलगांव: अवैध रेत खनन का विरोध करने पर किसान की हत्या, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

महाराष्ट्र के जलगांव में अवैध रेत परिवहन का विरोध करने पर किसान शरद पाटिल की डंपर से कुचलकर हत्या कर दी गई. चार दिन पहले उन्हें जान से मारने की धमकी मिली थी. मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार है.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Updated at : 02 Nov 2026 07:57 AM (IST)
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महाराष्ट्र के जलगांव जिले में अवैध रेत परिवहन का विरोध करना एक किसान को भारी पड़ गया. अमलनेर तालुका के नांद्रे गांव जंक्शन पर रेत माफिया ने कथित तौर पर किसान शरद पाटिल को डंपर ट्रक से कुचल दिया, जिससे उनकी मौत हो गई. बताया जा रहा है कि किसान पिछले काफी समय से इलाके में हो रहे अवैध रेत परिवहन के खिलाफ आवाज उठा रहे थे. घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है.

जानकारी के मुताबिक, किसान शरद पाटिल अवैध रेत परिवहन का लगातार विरोध कर रहे थे. इसी वजह से उन्हें चार दिन पहले कथित तौर पर रेत माफिया की तरफ से जान से मारने की धमकी दी गई थी. शरद पाटिल ने इस मामले की शिकायत अमलनेर पुलिस से भी की थी. इसके बावजूद उनकी हत्या की घटना सामने आई है.

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बताया जा रहा है कि कल रात एक बार फिर शरद पाटिल और रेत परिवहन से जुड़े लोगों के बीच विवाद हुआ. इसी दौरान उन्हें डंपर ट्रक से कुचल दिया गया. इस घटना में उनकी जान चली गई.

राजस्व मंत्री से विधान भवन में मांगा जाएगा जवाब

इस मामले को लेकर अनिल पाटिल ने गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि अगर शरद पाटिल ने अवैध रेत परिवहन के खिलाफ आवाज नहीं उठाई होती, तो शायद उनकी जान बच सकती थी. उन्होंने जिले में रेत माफिया की बढ़ती गतिविधियों को लेकर पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी और राजस्व मंत्री से भी बातचीत की है.

अनिल पाटिल का कहना है कि वह इस मामले को विधान भवन में उठाएंगे और राजस्व मंत्री से जवाब मांगेंगे. उनका सवाल है कि शिकायत के बावजूद किसान को सुरक्षा क्यों नहीं मिली?

मुख्य आरोपी गिरफ्तार, तीन अन्य की तलाश

पुलिस के मुताबिक, इस मामले में गोसावी, मयूर बोरसे, सागर गोसावी और भरत पाटिल समेत चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. पुलिस ने मुख्य आरोपी भरत पाटिल को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी तीन आरोपियों की तलाश जारी है.

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वहीं, पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि अनिल पाटिल की ओर से लगाए गए आरोपों को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच की जा रही है. पुलिस यह पता लगा रही है कि किसान शरद पाटिल की हत्या अवैध रेत परिवहन के विरोध के कारण हुई या इसके पीछे कोई दूसरी वजह थी. जांच के बाद ही पूरे मामले की तस्वीर साफ हो सकेगी.

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 02 Nov 2026 07:57 AM (IST)
Tags :
Jalgaon News MAHARASHTRA NEWS
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