अतिक्रमण विवाद पर गरमाई जलगांव की सियासत, NCP नेता के आरोप पर मेयर दीपमाला काले का पलटवार

महाराष्ट्र के जलगांव में अतिक्रमण पर राष्ट्र वादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) नेता प्रतिभा शिंदे और भारतीय जनता पार्टी नेता व महापौर दीपमाला काले के बीच बयानबाजी तेज हो गई है. महापौर दीपमाला काले ने एनसीपी नेता प्रतिभा शिंदे के आरोपों पर पलटवार किया है. अतिक्रमण के आरोपों पर महापौर दीपमाला काले ने खुलकर बयान दिया है.

एनसीपी नेता प्रतिभा शिंदे के आरोपों पर बीजेपी महापौर दीपमाला काले ने कहा, "प्रतिभा शिंदे ने जो कहा है, वह यह है कि होटल उनके पति के नाम पर है. सबसे पहले, मैं प्रतिभा शिंदे को स्पष्ट करना चाहूंगी कि होटल मेरे नाम पर है, मेरे पति के नाम पर नहीं. होटल मेरे नाम पर पंजीकृत है, लेकिन यह कोई अवैध अतिक्रमण नहीं है."

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यदि अतिक्रमण है तो होनी चाहिए कार्रवाई

बीजेपी महापौर दीपमाला काले ने आगे कहा कि, जैसा कि उन्होंने ( एनसीपी नेता प्रतिभा शिंदे) कहा है, यह आयुक्त की कार्रवाई है. आयुक्त को उचित कार्रवाई करनी चाहिए. क्या यह वास्तव में अतिक्रमण है? और यदि है, तो उचित कार्रवाई की जानी चाहिए..." फिलहाल में अतिक्रमण के आरोप का यह मामला सुर्खियों में बना हुआ है.

क्या था एनसीपी नेता प्रतिभा शिंदे का आरोप?

गौरतलब है कि एनसीपी नेता प्रतिभा शिंदे की तरफ से बीजेपी नेता व महापौर दीपमाला काले पर कथित अवैध अतिक्रमण आरोप लगाते हुए उनके होटल पर कार्रवाई की मांग की है. वहीं, अब एनसीपी नेता प्रतिभा शिंदे के आरोपों पर महापौर दीपमाला काले मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष रखा है. महापौर दीपमाला काले ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनके सभी निर्माण नियमों के अनुसार हैं.

जलगांव अतिक्रमण विवाद पर दोनों नेता आमने-सामने है, फिलहाल देखने वाली बात यह है कि इस मामले प्रशासन क्या कदम उठाता है.

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