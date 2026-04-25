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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMaharashtra Politics: संजय राउत ने बीजेपी को बताया 'बकासुर', कहा- उसकी भूख कभी शांत नहीं होती

Maharashtra Politics: संजय राउत ने बीजेपी को बताया 'बकासुर', कहा- उसकी भूख कभी शांत नहीं होती

राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा, 'अन्य पार्टियों का कचरा BJP को ही जाने दो, ताकि वह कूड़े का ढेर बन जाए.' उन्होंने दावा किया कि राघव समेत 7 सांसद डरे हुए थे.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 25 Apr 2026 08:47 PM (IST)
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आम आदमी पार्टी (आप) के सात राज्यसभा सदस्यों के पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी (BJP) में विलय की घोषणा करने के एक दिन बाद, शिवसेना (उबाठा) नेता संजय राउत ने शनिवार को BJP की तुलना पौराणिक कथाओं में वर्णित राक्षस बकासुर से की, जिसकी भूख कभी तृप्त नहीं होती.

राउत ने कहा कि आम आदमी पार्टी के जो सांसद अपनी निष्ठा बदलकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए वे 'पेज 3 नेता' हैं. उन्होंने दावा किया कि वे डरे हुए थे क्योंकि वे 'धनी हैं और उन्हें सुरक्षा की जरूरत थी'.

राउत ने कहा, 'अन्य पार्टियों का कचरा BJP को ही जाने दो, ताकि वह कूड़े का ढेर बन जाए.'

आम आदमी पार्टी को शुक्रवार को तब बड़ा झटका लगा जब उसके 10 राज्यसभा सदस्यों में से राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक समेत सात ने पार्टी छोड़ दी. चड्ढा ने कहा कि उन सभी ने BJP में विलय कर लिया है.

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राउत ने कहा, 'महाभारत में बकासुर नाम का एक राक्षस था जिसकी भूख कभी शांत नहीं होती थी. BJP बकासुर की पार्टी बन गई है. यह कुछ भी खा सकती है.'

राज्यसभा सदस्य राउत ने कहा कि चड्ढा ने एक बार BJP को गुंडों की पार्टी कहा था, जबकि राज्यसभा में (चड्ढा की जगह) आम आदमी पार्टी के उपनेता बनने के तुरंत बाद मित्तल के व्यवसायों पर छापे मारे गए थे.

मित्तल से जुड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर छापे मारे

प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले सप्ताह फेमा जांच के तहत पंजाब में मित्तल से जुड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर छापे मारे थे.

राउत ने कहा, 'BJP की राजनीति के बारे में सभी जानते हैं. यह बेशर्मी है.' शिवसेना (उबाठा) नेता राउत ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को नरक कहा था और BJP दिखा रही है कि नरक कैसा दिखता है.

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राउत ने कहा कि उन्होंने स्वयं तत्कालीन उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू को पत्र लिखकर कहा था कि उन पर BJP में शामिल होने का दबाव है, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी के साथ विश्वासघात नहीं किया और जेल जाना पसंद किया. राउत ने 2022 में कथित धनशोधन मामले में अपनी गिरफ्तारी का उल्लेख करते हुए यह बात कही. वह कुछ महीने बाद जमानत पर रिहा हो गए थे.

Published at : 25 Apr 2026 08:45 PM (IST)
Tags :
Sanjay Raut Raghav Chadha MAHARASHTRA NEWS Shiv Sena Ubt MAHARASHTRA POLITICS
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