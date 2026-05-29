मुंबई: राजावाड़ी अस्पताल के बाथरूम में मिला लावारिस नवजात, रोने की आवाज सुन बचाई गई जान

मुंबई के घाटकोपर स्थित राजावाड़ी अस्पताल में एक बेहद संवेदनशील और हैरान करने वाला मामला सामने आया है. अस्पताल के वार्ड नंबर 40 के सामने बने बाथरूम में एक नवजात शिशु लावारिस हालत में मिला. बच्चे के लगातार रोने की आवाज सुनकर लोगों का ध्यान उसकी ओर गया, जिसके बाद समय रहते उसे बचा लिया गया. फिलहाल नवजात अस्पताल के डॉक्टरों की निगरानी में सुरक्षित है.

जानकारी के मुताबिक, 25 मई की रात तिलक नगर पुलिस स्टेशन में तैनात पुलिस हवलदार जितेंद्र विष्णु पाटिल की ड्यूटी राजावाड़ी अस्पताल के कैजुअल्टी विभाग में लगी हुई थी.

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रात करीब 9 बजे विष्णु श्रीराम पटेल नाम का एक युवक घबराई हुई हालत में उनके पास पहुंचा. उसने बताया कि वार्ड नंबर 40 के सामने स्थित बाथरूम से बच्चे के रोने की आवाज आ रही है और अंदर एक नवजात पड़ा हुआ है.

तुरंत पहुंची पुलिस और नर्सिंग स्टाफ

सूचना मिलते ही पुलिस हवलदार पाटिल मौके पर पहुंचे. बाथरूम के अंदर एक नवजात बालक ठंडी फर्श पर बेसहारा हालत में पड़ा मिला. इसके बाद अस्पताल की नर्सों को तुरंत बुलाया गया.

नर्सिंग स्टाफ और युवक विष्णु पटेल की मदद से बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला गया. बच्चे की साफ-सफाई कर उसे तत्काल एनआईसीयू में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज शुरू किया गया.

डॉक्टरों का कहना है कि अगर बच्चे को समय पर अस्पताल स्टाफ की मदद नहीं मिलती तो उसकी जान को खतरा हो सकता था. फिलहाल नवजात की हालत स्थिर बताई जा रही है और वह डॉक्टरों की निगरानी में है. अस्पताल प्रशासन भी बच्चे की देखभाल में जुटा हुआ है.

अज्ञात महिला की तलाश में जुटी पुलिस

प्रारंभिक जांच में अस्पताल के रिकॉर्ड में किसी महिला के प्रसव की जानकारी नहीं मिली है. ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि किसी अज्ञात महिला ने अस्पताल के बाथरूम में बच्चे को जन्म दिया और उसे वहीं छोड़कर चली गई. मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने अज्ञात महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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महिला की पहचान करने के लिए अस्पताल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है.

वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समय पर बच्चे के रोने की आवाज किसी ने नहीं सुनी होती, तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था. फिलहाल नवजात सुरक्षित है और पुलिस पूरे मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है.