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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रजलगांव में दुल्हनों की कमी बनी जानलेवा? 29 युवकों ने किया सुसाइड

जलगांव में दुल्हनों की कमी बनी जानलेवा? 29 युवकों ने किया सुसाइड

Jalgaon Suicide Cases: महाराष्ट्र के जलगांव जिले में 6 महीने में 29 युवाओं ने आत्महत्या की है और इसका कारण शादी के लिए कोई रिश्ता न मिल पाना या शादी के लिए बात न बन पाना है.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Edited By: Mahima Pandey |  Updated at : 27 Jul 2026 10:27 AM (IST)
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महाराष्ट्र के जलगांव जिले से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने सभी को चौंका दिया है. यहां 6 महीने में 29 युवाओं ने आत्महत्या की है और इसका कारण शादी के लिए कोई रिश्ता न मिल पाना या शादी के लिए बात न बन पाना है. इस मामले ने सामज की चिंताएं बढ़ा दी हैं. 

पिछले छह महीनों में जलगांव जिले में कुल चार सौ से अधिक पुरुषों और महिलाओं ने आत्महत्या की है, जिनमें 29 युवा हैं.  इन आत्महत्याओं के पीछे के कारणों पर पुलिस द्वारा किया गया एनालिसिस समाज के लिए बहुत चिंता की बात बन गया है. 

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पुलिस ने जारी किया आंकड़ा

हम रोज का अखबार पढ़ते हैं और ऐसा कोई दिन नहीं होता जब किसी की आत्महत्या की खबर उसमें न हो. पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, जलगांव जिले में हर दिन दो से तीन आत्महत्याएं हो रही हैं. हालांकि कारण अलग-अलग हैं, लेकिन असलियत यह है कि पुरुषों में आत्महत्या की दर महिलाओं की तुलना में दस गुना ज़्यादा है. पुलिस ने 1 जनवरी से 30 जून के बीच मात्र छह महीनों में हुई आत्महत्याओं का विशलेषण जारी किया है. आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले छ: महीनों में यहां कुल 431 लोगों ने आत्महत्या की है.

पुरुषों की आत्महत्या दर सबसे अधिक

इन छह महीनों में, 383 पुरुषों और आठ नाबालिग लड़कों ने आत्महत्या की है, जिनमें 29 महिलाएं और 11 नाबालिग लड़कियां शामिल हैं. पुलिस ने जब पुरुषों की आत्महत्याओं का विशलेषण किया, तो पता चला कि 90 पुरुषों ने शराब की लत की वजह से, 74 पुरुषों ने डिप्रेशन की वजह से, 64 पुरुषों ने पारिवारिक झगड़ों की वजह से, 52 पुरुषों ने कर्ज की वजह से, 44 पुरुषों ने बीमारी की वजह से, 29 पुरुषों ने शादी न हो पाने की वजह से, 7 पुरुषों ने लव ब्रेकअप की वजह से, 6 पुरुषों ने मेंटल स्ट्रेस की वजह से, और 6 पुरुषों ने एग्जाम के स्ट्रेस की वजह से आत्महत्या कर ली.  जब परिवार का पुरुष मुखिया आत्महत्या करता है, तो पूरा परिवार एक बड़े फाइनेंशियल, मेंटल और सोशल संकट में पड़ जाता है और पुरुषों के इस तरह आत्महत्या से उनके परिवार के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो रही हैं.

29 युवाओं ने शादी न हो पाने से की आत्महत्या

हालांकि पुलिस द्वारा किए गए विशलेषण में कुछ कारण आम दिखाई देते, लेकिन एक कारण शादी न हो पाना रहा, जिसकी वजह से 29 युवाओं ने आत्महत्या कर ली. इसने समाज के सामने एक बड़ी गंभीर समस्या खड़ी हो गई है.वास्तव में जलगांव जिले में लड़कियों और लड़कों का रेश्यो कम है. आंकड़े कहते हैं कि हर गांव में पचास से सौ युवा शादी की उम्र पार करने के बाद मानसिक तनाव में हैं.

यहां शादी की समस्या इतनी बड़ी क्यों है?

चूंकि यहां लड़कियों की संख्या कम है तो इन लड़कों को शादी के लिए लड़कियां नही मिल रही. शादी न हो पाने से समाज ऐसे युवाओं को नकारात्मक नजर से देखता है, जिससे उनका मानसिक पतन होता है. इस डिप्रेशन की वजह से यह चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई है कि युवा लड़के आत्महत्या जैसे कदम उठा रहे हैं. साइकेट्रिस्ट का मानना है कि अगर सुसाइड को रोकना है, तो परिवार में खुलकर बातचीत होनी चाहिए और समाज को ऐसे व्यक्ति को हिम्मत देनी चाहिए जो परेशानी में हो या मेंटल स्ट्रेस में हो.

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 27 Jul 2026 10:27 AM (IST)
Tags :
Jalgaon News MAHARASHTRA POLICE MAHARASHTRA NEWS SUICIDE
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