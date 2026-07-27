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महाराष्ट्र BJP की नई पहल, 'धन्यवाद मोदीजी' नाम से अभियान शुरू

Maharashtra BJP News: जंतर-मंतर प्रदर्शन के बाद महाराष्ट्र बीजेपी ने नया अभियान शुरू किया है. बीजेपी की ओर से 'धन्यवाद मोदीजी' नाम से एक पहल शुरू की गई है.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Edited By: फयाज उल मुस्तफा |  Updated at : 27 Jul 2026 09:03 AM (IST)
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दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के हालिया प्रदर्शन के बाद महाराष्ट्र बीजेपी ने युवाओं और विद्यार्थियों के बीच केंद्र सरकार की शिक्षा और रोजगार से जुड़ी योजनाओं को लेकर व्यापक जनसंपर्क अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है. पार्टी इस पहल को “धन्यवाद मोदीजी” नाम से चला रही है.

इस अभियान के तहत राज्यभर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें छात्रों और युवाओं को केंद्र सरकार की विभिन्न शैक्षणिक, कौशल विकास और रोजगारपरक योजनाओं की जानकारी दी जाएगी. प्रदर्शनी, सूचना फलक और जनसंपर्क गतिविधियों के माध्यम से इन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने की तैयारी की गई है.

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इन संस्थाओं के सुधारों को प्रमुखता से उठाया जाएगा

अभियान के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति, पीएम श्री स्कूल, PM eVIDYA, दीक्षा (DIKSHA) पोर्टल, प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना, प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना, तथा आईआईटी, आईआईएम और एम्स जैसी संस्थाओं के विस्तार और उनसे जुड़े प्रमुख सुधारों को प्रमुखता से प्रस्तुत किया जाएगा.

पार्टी का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों और युवाओं को केंद्र सरकार की शिक्षा एवं कौशल विकास संबंधी योजनाओं से अवगत कराना, उनके प्रति जागरूकता बढ़ाना और अधिक से अधिक लोगों तक इन योजनाओं की जानकारी पहुंचाना है.

कौशल्य मंत्री को मिली अभियान की जिम्मेदारी

इस अभियान का जिम्मा फडणवीस सरकार के कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा के कंधों पर रहेगा. बता दें कि जंतर-मंतर पर छात्रों द्वारा नीट पेपर लीक मामले पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया. जिसमें उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान कि इस्तीफे की मांग रखी थी.

छात्रों की अडिग मांग के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा. इसको देखते हुए अब भारतीय जनता पार्टी और अलग-अलग राज्यों में बीजेपी की सरकार अब मुद्दों को लेकर एक्टिव नजर आ रही है. बीजेपी सरकार द्वारा अब महाराष्ट्र में इस अभियान के जरिए संस्थाओं के विस्तार से लेकर मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा.

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 27 Jul 2026 09:03 AM (IST)
Tags :
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