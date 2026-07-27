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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'लाडकी बहिन योजना' के पैसे महिलाएं शॉपिंग में उड़ा देती हैं? मंत्री अदिति तटकरे के बयान पर बवाल

'लाडकी बहिन योजना' के पैसे महिलाएं शॉपिंग में उड़ा देती हैं? मंत्री अदिति तटकरे के बयान पर बवाल

Maharashtra Politics: मंत्री अदिति तटकरे ने महाराष्ट्र में लाडकी बहिन योजना के पैसों को लेकर महिलाओं पर बड़ा बयान दे दिया है. उनके बयान से अब यह बवाल खड़ा हो गया है.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Edited By: फयाज उल मुस्तफा |  Updated at : 27 Jul 2026 08:08 AM (IST)
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महिला बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने महाराष्ट्र में लाडकी बहिन योजना के पैसों को लेकर महिलाओं पर बड़ा बयान दे दिया है. उनके बयान से अब यह मामला गरमा गया है. अदिति तटकरे ने कहा, "महिलाओं को जो लाडकी बहिन योजना के पैसे मिलते हैं वो शॉपिंग में उड़ा देती हैं." इस बयान के बाद मंत्री को विपक्ष ने घेर लिया है.

विपक्ष का आरोप है कि अदिति ने महिलाओं का मजाक उड़ाया है. अदिति ने कहा कि हमने जो 1500 दिए, उन्हें महिलाएं शॉपिंग पर खर्च कर देती हैं. पैसे उनके खाते में जमा होते ही बाजार में महिलाओं की भीड़ बढ़ जाती है.

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अदिति तटकरे पर महिलाओं का मजाक उड़ाने का आरोप

महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने लाडकी बहिन योजना की मदद को लेकर महिलाओं का मजाक उड़ाया. उन्होंने कहा है कि जब हम पैसे देते हैं, तो महिलाएं शॉपिंग के लिए बाजार में भीड़ लगाती हैं. महिलाओं से ज्यादा व्यापारी हमसे पूछते हैं कि हम पैसे कब जमा करेंगे. 

तटकरे वाशिम में महिला एवं बाल विकास विभाग के अहिल्या भवन के उद्घाटन समारोह के मौके पर आयोजित एक बातचीत कार्यक्रम में बोल रही थीं. अदिति तटकरे के इस भाषण के बाद विवाद होने की पूरी संभावना दिख रही है.

शॉपिंग में खर्च न करें पैसा- अदिति तटकरे

अदिति तटकरे ने अपने बयान में कहा कि हम लाडकी बहिनों को कहते है कि जो आपके अकाउंट में पंद्रह सौ रूपये आते हैं वो पूरे आप शॉपिंग मैं खर्च न करें. उन्होंने कहा कि कई बार हमारे पास व्यापारी वर्ग आता है और पूछता है कि लाडकी बहिनों को उनकी किश्त कब मिलेगी?

उन्होंने कहा, "महिलाओं से ज्यादा सरकारी किश्त आने की व्यापारी वर्ग को चिंता रहती है. ताकि महिलाएं आए और शॉपिंग करें. मैने व्यापारियों से पूछा क्या आपके घर के कोई लाभार्थी है क्या तो वे बोले नहीं जब लाडली बहनों को किश्त आती है तो बाजार मैं रौनक आ जाती है.

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 27 Jul 2026 08:08 AM (IST)
Tags :
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