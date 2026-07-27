महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में नीट का एग्जाम दे चुका एक छात्रा अंकिता सांगले ने सुसाइड कर लिया. री-नीट एग्जाम का रिजल्ट अच्छा न आने से दुखी अंकिता ने फांसी लगाकर जान दे दी. मामला कर्जत तालुका के जलालपुर का है, जहां छात्रा ने अपने घर में ही फांसी लगा ली. उसके परिवार का कहना है कि NEET एग्जाम में कम मार्क्स आने पर ही उसने यह कदम उठाया है.

दरअसल, अंकिता को NEET एग्जाम में 166 मार्क्स मिले थे. उसके परिवार का कहना है कि उम्मीद के मुताबिक मार्क्स न आने की वजह से वह मेंटल स्ट्रेस में थी. इस बीच रविवार (26 जुलाई) की शाम 4:30 बजे उसने अपनी जान दे दी. अंकिता को पढ़ाई के लिए एक अलग कमरा दिया गया था और वह उसमें बैठकर पढ़ रही थी. काफी देर बाद भी उसकी कोई आवाज या हलचल नहीं सुनाई दी, तो परिवारवालों ने कमरे का दरवाजा खोलकर देखा. उन्होंने पाया कि अंकिता अब इस दुनिया में नहीं है.

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पहले पेपर में अच्छे मार्क्स आने का दावा

अंकिता के माता-पिता सन्न रह गए. पुलिसवालों को इसकी जानकारी दी गई. अन्ना सांगले की इन्फॉर्मेशन के आधार पर पुलिस स्टेशन में एक्सीडेंटल डेथ का केस दर्ज किया गया है. परिवार का दावा है कि NEET एग्जाम में कम मार्क्स आने पर उसने सुसाइड कर लिया.

नीट पेपर लीक करने वालों पर हो गैर-इरादतन हत्या का केस

एनसीपी (शरद पवार गुट) के नीलेश लंका ने जलालपुर की स्टूडेंट अंकिता सांगले के घर जाकर शोक जताया. इस बीच, नीलेश लंका ने अंकिता की मौत के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है. साथ ही उन्होंने मांग की है कि अंकिता की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों और NEET पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया जाए. उसने NEET एग्जाम में 166 नंबर हासिल किए थे. हालांकि, पेपर लीक से पहले हुए पेपर में उसके अच्छे नंबर आए थे. अब, नीलेश लंका ने इस मामले में एक्शन लेने की मांग की है.

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