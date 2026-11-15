मुंबई में D-Company के नाम पर 5 करोड़ की रंगदारी! बिल्डर की पत्नी को समन

मुंबई में एक कारोबारी से D-Company के नाम पर 5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है. कारोबारी ने पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी मिलने का आरोप लगाया है. इस मामले में बिल्डर रिजवी की पत्नी रुबीना रिजवी समेत दो लोगों के खिलाफ शिकायत दी गई है. मुंबई क्राइम ब्रांच ने रुबीना रिजवी को पूछताछ के लिए समन जारी किया है. उन्हें 17 नवंबर को पेश होने के लिए कहा गया है.

कारोबारी मोहम्मद फारूक मोहम्मद हनीफ शेख (48) ने मुंबई पुलिस के जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (क्राइम) को लिखित शिकायत दी है. उन्होंने पुलिस से कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की है. शिकायत के मुताबिक, रुबीना ने उनसे वकील की फीस और बिल्डर रिजवी की अग्रिम जमानत के मामले में NOC को लेकर संपर्क किया था. फीस के भुगतान को लेकर विवाद होने का आरोप है.

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वकील के ऑफिस में लोगों को भेजने का आरोप

कारोबारी का आरोप है कि 19 सितंबर 2026 को रुबीना ने उन्हें खार स्थित अपने घर बुलाया था. इसके बाद 25 सितंबर को NOC को लेकर फिर संपर्क किया गया. शिकायत में दावा किया गया है कि फीस विवाद के बाद 4 से 5 लोगों को फोर्ट स्थित वकील के ऑफिस भेजा गया. इन लोगों ने वकील को धमकाया और NOC देने का दबाव बनाया.

होटल में D-Company के नाम पर मांगे 5 करोड़

शिकायत के अनुसार, 27 सितंबर को रियाज भाटी नाम का शख्स कारोबारी के फोर्ट स्थित होटल हेवन पहुंचा. उसने खुद को D-Company का सदस्य बताया. आरोप है कि उसने NOC नहीं देने पर गोली मारने की धमकी दी और 5 करोड़ रुपये मांगे. कारोबारी का दावा है कि आरोपी उन्हें जबरन होटल से नीचे ले गया और रुबीना के घर ले जाने की कोशिश की. इसी दौरान पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी पहुंच गई और वह वहां से निकल गए.

रुबीना पर भी हत्या की धमकी देने का आरोप

कारोबारी ने आरोप लगाया कि 29 सितंबर को रुबीना ने फोन कर D-Company से अच्छे संबंध होने की बात कही. उसने कथित तौर पर NOC नहीं देने पर हत्या करवाने की धमकी दी. कारोबारी ने अपने परिवार की सुरक्षा मांगी है. उन्होंने कॉल डिटेल, मैसेज और CCTV फुटेज की जांच की मांग भी की है. फिलहाल क्राइम ब्रांच की यूनिट-2 ने रुबीना को 17 नवंबर को पूछताछ के लिए समन भेजा है. मामले में लगाए गए आरोपों की जांच जारी है.

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