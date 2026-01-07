महाराष्ट्र के कितने नगर निकायों में जीतेगी महायुति? सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया बड़ा ऐलान

महाराष्ट्र में बृहन्मुंबई महानगर पालिका समेत 29 नगर निकायों में जारी चुनाव के बीच राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा दावा किया है. एबीपी न्यूज़ से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान फडणवीस ने कहा कि मुंबई में हम क्लीन स्वीप करेंगे. हमारे गठबंधन का ही मेयर होगा. 27 महानगर पालिकाओं में हमारा मेयर होगा. उन्होंने कहा कि मेरे लिए सभी महानगरपालिकाएं समान हैं. मुंबई के महानगरपालिका के साथ किसी और को कंपेयर ही नहीं किया जा सकता. यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है.

नगर निकाय चुनाव के दौरान विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी के नेताओं द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर भी सीएम ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि 25 साल तक मुंबई में उनका राज रहा. यही वही 25 साल है जिसमें मुंबई का आदमी चला गया. पतरा चाल में आपने भ्रष्टाचार किया. 120 फुट में रहने वाले को 500-600 फीट का घर हमने दिया. डब्बेवालों को हमने घर दिया. 2017 में हमने निर्णय कर दिया कि हम उनके साथ नहीं रहेगा.100 प्रतिशत महानगर की सत्ता उनके हाथ में थी उन्होंने चलाया. इसमें इतना करप्शन उन्होंने किया कि इस पर फिल्म बन सकती है.

फडणवीस ने पूछा कि उद्धव, राज ठाकरे , मुंबई के बाहर अभी तक कहां गए? इनकी जान अटकी है मुंबई में. इनको केवल बीएमसी चाहिए और करप्शन चाहिए. मैं कांच के घर में नहीं रहता हूं. कोविड के दौरान भी इन्होंने पैसा खाया. राज ठाकरे ही पिछले कई सालों से उद्धव पर आरोप लगाते रहे हैं.

बता दें राज्य में 29 महानगर पालिकाओं के लिए 15 जनवरी 2026 को मतदान और 16 जनवरी 2026 को मतगणना होगी. इसके लिए महायुति में बीजेपी, एनसीपी (अजित) और शिंदे सेना साथ हैं वहीं उद्धव और राज एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं दूसरी ओर कांग्रेस, एनसीपी (शरद) और अन्य दल अलग-अलग मैदान में हैं. इन चुनावों को सभी दलों के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव माना जा रहा है.