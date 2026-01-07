Exclusive: 68 सीटों पर निर्विरोध जीत पर पहली बार खुलकर बोले सीएम फडणवीस, जानें- क्या कहा?

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई समेत 29 महानगरपालिकाओं में जारी चुनावी प्रक्रिया के बीच 68 सीटों पर निर्विरोध चुनाव हुए हैं. अब इसको लेकर महाविकास अघाड़ी ने महायुति पर आरोप लगाए हैं कि भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना (शिंदे) और नेश्नलिस्ट कांग्रेस पार्टी (अजित) पर दबाव की राजनीति करने का आरोप लगाया है.

इस विषय पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एबीपी न्यूज़ से बातचीत के दौरान खुलकर बात की. सीएम ने कहा कि अगर सारी चीजें दवाब में हो रही हो तो मुंबई में एक भी निर्विरोध चुनाव क्यों नहीं हुआ? बैटल फील्ड तो मुंबई है और तीन हजार से भी ज्यादा पार्षद चुनकर आने वाले हैं उसमें 68 निर्विरोध आए हैं. सिर्फ हमारे नहीं आए हैं. आपको कल्याण डोबिंवली में कैंडिडेट ही नहीं मिले क्योंकि आपकी पार्टी वहां समाप्त हो गई.हमारे लोग निर्विरोध चुनकर आए. अपनी विफलता को हथियार बनाने का काम कर रहे हैं. पहले ईवीएम चला अब निर्विरोध.

सीएम ने कहा कि देश की संसद में 35 सांसद निर्विरोध चुनकर आए. इसमें से 33 कांग्रेस के कार्यकाल में. स्वयं उद्धव ठाकरे विधान परिषद में निर्विरोध चुनकर आए, तब डेमोक्रेसी कहां थी. ये सिर्फ कवर फायरिंग हो रही है.

अलग-अलग चुनाव लड़ने पर भी बोले सीएम फडणवीस

सीएम ने महायुति के दलों के कई क्षेत्रों में अलग-अलग लड़ने के सवाल पर कहा कि महानगरपालिका का चुनाव कार्यकर्ताओं का चुनाव है. इसलिए हमने तय किया कि कार्यकर्ताओं का चुनाव है, कार्यकर्ताओं को लड़ने देना चाहिए. जहां संभव होगा साथ में लड़ेंगे नहीं तो फ्रेंडली फाइट में होंगे.

टिकट न मिलने पर नाराज नेताओं से जुड़े सवाल पर सीएम ने कहा कि कुछ सही मामले थे, जहां अच्छे कार्यकर्ताओं पर किन्हीं वजहों से अन्याय होता है जिसका हमें दुःख भी होता है. हर चुनाव के बाद एक पीढ़ी तैयार होती है. दो पीढ़ियां एक साथ अस चुनाव में उतरी हैं.

एक एक वार्ड में 4-4 5-5 दावेदार थे.