महाराष्ट्र में राजधानी मुंबई समेत 29 महानगर पालिकाओं में जारी चुनावी प्रक्रिया के बीच भारतीय जनता पार्टी ने कुछ जगहों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के साथ अलायंस किया है. इन गठबंधनों की खबरें बाहर आने के बाद बीजेपी की काफई किरकिरी हुई है. इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट किया है कि ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी. एबीपी न्यूज़ से एक्सक्लूसिव बातचीत में सीएम ने स्पष्ट किया कि ऐसे गठबंधन तोड़ने होंगे.

सीएम ने पूछा गया- अंबरनाथ में हुआ कांग्रेस के साथ मिलकर आपने वहां पर सत्ता काबिज की और एकनाथ शिंद को अलग रखा. इसी तरह एमआईएम के साथ में आपने मदद लेकर अकोट में अलायंस किया.

AIMIM और कांग्रेस के साथ यह नहीं चलेगा- सीएम देवेंद्र फडणवीस

इसके जवाब में सीएम ने कहा कि मैं बहुत साफ शब्दों में कहता हूं कांग्रेस और एमआईएम के साथ कोई अलायंस नहीं चलेगा. यह अलायंस तोड़ना होगा. अगर लोकल लेवल पर किसी ने यह बात की है तो यह गलत है. अनुशासनहीनता है. इस पर कारवाई होगी. यह नहीं चलेगा.

यह पूछे जाने पर कि जब यह लोकल लेवल पर हुआ है तो इस बारे कार्रवाई को लेकर आपने आदेश दिए हैं? सीएम ने कहा- बिल्कुल 100% मैंने आदेश दिए. हम इस पर कारवाई करेंगे.

परिवारवाद और मैनिफेस्टो के सवाल पर भी बोले सीएम

बीएमसी और अन्य महानगर पालिकाओं के लिए मैनिफेस्टो के सवाल पर फडणवीस ने कहा कि हर महानगरपालिका क्षेत्र का अलग मैनिफेस्टो होगा, वहां के विकास के हिसाब से तैयार किया जाएगा.

टिकट वितरण में परिवारवाद के सवाल पर सीएम ने कहा कि हमारी पार्टी में हमने ये फैसला किया था जो पिछले बार चुनकर आए थे उन पर तो गाज नहीं गिरेगी लेकिन नए बेटे, बेटी, बहन भाई को हम टिकट नहीं देंगे.