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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रउद्धव गुट में टूट के बीच महाराष्ट्र MLC चुनाव कल, 6 सीटों पर महायुति की निर्विरोध जीत, 11 पर मुकाबला

उद्धव गुट में टूट के बीच महाराष्ट्र MLC चुनाव कल, 6 सीटों पर महायुति की निर्विरोध जीत, 11 पर मुकाबला

Maharashtra MLC Election 2026: महाराष्ट्र विधान परिषद की 17 में से 6 सीटों पर महायुति ने निर्विरोध जीत दर्ज की है. शेष 11 सीटों के लिए 18 जून (कल) मतदान होगा. एनसीपी का 100% स्ट्राइक रेट रहा.

Reported By : नम्रता अरविंद दुबे |  Edited By: किशन कुमार |  Updated at : 17 Jun 2026 08:58 PM (IST)
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महाराष्ट्र में कल यानी 18 जून को विधान परिषद (MLC) की 17 स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान होना है. हालांकि, मतदान से पहले ही सत्तारूढ़ 'महायुति' गठबंधन ने अपना राजनीतिक दबदबा दिखाते हुए 17 में से 6 सीटों पर निर्विरोध जीत हासिल कर ली है. अब शेष 11 सीटों के लिए 18 जून को वोट डाले जाएंगे, जिसके नतीजे 22 जून को घोषित किए जाएंगे.

महायुति गठबंधन के सीट बंटवारे के फॉर्मूले के तहत बीजेपी 11 सीटों पर, शिवसेना 4 सीटों पर और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी. निर्विरोध जीती गई 6 सीटों में से बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के खाते में 2-2 सीटें आई हैं.

महायुति के निर्विरोध विजयी उम्मीदवार

इन सभी उम्मीदवारों को संबंधित स्थानीय स्वराज्य संस्था निर्वाचन क्षेत्रों से महाराष्ट्र विधान परिषद का सदस्य निर्विरोध चुन लिया गया है:

  • वर्धा-गड़चिरोली-चंद्रपुर: अरुण लखानी (बीजेपी)
  • अहिल्यानगर: प्राजक्त तनपुरे (बीजेपी)
  • ठाणे: रवींद्र फाटक (शिवसेना)
  • यवतमाल: दुष्यंत चतुर्वेदी (शिवसेना)
  • रायगढ़-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग: अनिकेत तटकरे (NCP)
  • पुणे: विक्रम काकड़े (NCP)

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NCP का 100% स्ट्राइक रेट

इस चुनाव में उपमुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) को सबसे बड़ी राजनीतिक मजबूती मिली है. पार्टी को महायुति के सीट बंटवारे में केवल दो सीटें (पुणे और रायगढ़-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग) मिली थीं और इन दोनों ही सीटों पर पार्टी ने निर्विरोध जीत हासिल कर 100 प्रतिशत सफलता का रिकॉर्ड बनाया है.

इन 11 सीटों पर कल होगा चुनाव:

बाकी बची 11 सीटों पर विभिन्न राजनीतिक दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों के बीच सीधा और त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा:

  • सोलापुर: राजेंद्र राऊत (बीजेपी) बनाम वसंतराव देशमुख (राष्ट्रवादी कांग्रेस शरदचंद्र पवार)
  • जलगांव: नंदकिशोर महाजन (बीजेपी) बनाम शरद तायडे (ठाकरे गुट) बनाम रेश्मा काले (शिंदे गुट की बागी)
  • सांगली-सातारा: धैर्यशील कदम (बीजेपी) बनाम अभयसिंह जगताप (राष्ट्रवादी कांग्रेस शरदचंद्र पवार) बनाम किशोर धुमाल (निर्दलीय)
  • नांदेड़: अमर राजूरकर (बीजेपी) बनाम रामदास पाटिल (कांग्रेस)
  • नागपुर (उपचुनाव): डॉ. राजीव पोद्दार (बीजेपी) बनाम अतुल लोंढे (कांग्रेस)
  • भंडारा-गोंदिया: अविनाश ब्राह्मणकर (बीजेपी) बनाम नरेश ईश्वरकर (कांग्रेस समर्थित)
  • नासिक: नरेंद्र दराडे (शिवसेना) बनाम गोकुल गीते (निर्दलीय)
  • अमरावती: प्रवीण पोटे (बीजेपी) बनाम हर्षदीप देशमुख (कांग्रेस) बनाम निलेश विश्वकर्मा (वंचित बहुजन आघाड़ी)
  • धाराशिव-लातूर-बीड़: बसवराज पाटिल (बीजेपी) बनाम महेश देशमुख (कांग्रेस)
  • परभणी-हिंगोली: सईद खान (शिवसेना) बनाम डॉ. विवेक नावंदर (ठाकरे गुट) बनाम सुशील देशमुख (निर्दलीय)
  • छत्रपति संभाजीनगर-जालना: सुहास शिरसाट (बीजेपी) बनाम गणेश लोखंडे (ठाकरे गुट)

विधान परिषद चुनाव 2026 का पूरा कार्यक्रम

  • अधिसूचना जारी: 25 मई
  • नामांकन की अंतिम तिथि: 1 जून
  • नामांकन पत्रों की जांच: 2 जून
  • नाम वापसी की अंतिम तिथि: 4 जून
  • मतदान की तारीख: 18 जून (सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक)
  • मतगणना की तारीख: 22 जून 2026

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 17 Jun 2026 08:48 PM (IST)
Tags :
Maharashtra MLC Election MAHARASHTRA NEWS MAHARASHTRA POLITICS
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