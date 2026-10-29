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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रदेवेंद्र फडणवीस के नागपुर में MLC चुनाव जीती कांग्रेस, क्या इसलिए CM ने डिलीट किया पोस्ट?

देवेंद्र फडणवीस के नागपुर में MLC चुनाव जीती कांग्रेस, क्या इसलिए CM ने डिलीट किया पोस्ट?

सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस को 'बिग फैट ज़ीरो' कहा था, लेकिन नागपुर में कांग्रेस की जीत के बाद उन्हें अपना पोस्ट डिलीट करना पड़ा. बता दें, महाराष्ट्र की 5 सीटों में से तीन पर MVA की जीत हुई है.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 29 Oct 2026 07:59 AM (IST)
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महाराष्ट्र के नागपुर विधान परिषद चुनाव के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आने के बाद से सियासी चर्चा तेज हो गई. महाराष्ट्र की पांच सीटों पर हुए MLC चुनाव में से तीन पर विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी (MVA) की जीत हुई, जबकि महायुति के सहयोगी दलों को दो सीटें मिली. इस बीच बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का जिला और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का गढ़ कहे जाने वाले नागपुर में कांग्रेस के उम्मीदवार ने जीत हासिल की. 

नतीजे आने से कुछ समय पहले ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक्स पोस्ट में विपक्षी दल कांग्रेस पर तंज कसा था. उन्होंने कांग्रेस को 'बिग फैट ज़ीरो' यानी शून्य सीटें मिलने की बात लिखी थी. हालांकि, बीजेपी ने समय से पहले ही जश्न मना लिया. जब कांग्रेस नागपुर MLC चुनाव जीती तो सीएम फडणवीस को यह पोस्ट डिलीट करना पड़ा.

यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र MLC रिजल्ट: इस सीट पर आमने सामने थी BJP-शिवसेना, किसने मारी बाजी?

सीएम फडणवीस ने पोस्ट में क्या लिखा था? 

दरअसल, चुनावी नतीजे आने के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक्स अकाउंट से पोस्ट किया गया था कि बैलेट पेपर पर चुनाव होने के बावजूद कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली. इसे ही रीशेयर करते हुए सीएम फडणवीस ने तंजिया लहजे में लिखा था, "कांग्रेस को फिर से जीरो मिला. कम से कम कांग्रेस किसी एक मामले में तो सुसंगत है."

जानकारी के लिए बता दें कि महाराष्ट्र विधान परिषद की पांच सीट के लिए हुए चुनावों में बुधवार (28 अक्टूबर) को महायुति के घटक दलों भारतीय जनता पार्टी (BJP) और शिवसेना ने एक-एक सीट पर जीत दर्ज की, जबकि विपक्षी महा विकास आघाडी (MVA) को नागपुर समेत तीन सीटें मिली हैं.

कौन हैं कांग्रेस के अभिजीत गोविंदराव

महाराष्ट्र की नागपुर स्नातक विधान परिषद सीट पर कांग्रेस नेता अभिजीत गोविंदराव वंजारी ने जीत हासिल की. उन्होंने दूसरी बार इस सीट पर जीत दर्ज की है. इससे पहले दिसंबर 2020 में भी उन्होंने नागपुर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीता था. अभिजीत वंजारी पेशे से अधिवक्ता और शिक्षाविद् हैं. वह लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हैं.

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य, सरकार की नीतियों, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों की कवरेज में है. उन्होंने उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत हिंदी पट्टी के विभिन्न राज्यों के चुनावी विश्लेषण पर काम किया है. निमिषा श्रीवास्तव ने साल 2020 से पत्रकारिता जगत में आधिकारिक रूप से कदम रखा और अपने करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. पिछले चार वर्षों से वह एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हुई हैं. उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता की शुरुआत से पहले उन्होंने प्रिंट, टीवी, रेडियो और एनजीओ क्षेत्रों में इंटर्नशिप के जरिए अनुभव प्राप्त किया. निमिषा को चुनाव, राजनीति और साहित्य से जुड़े विषयों पर लिखने और पढ़ने में विशेष रुचि है.
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Published at : 29 Oct 2026 07:37 AM (IST)
Tags :
देवेंद्र फडणवीस Nagpur News MAHARASHTRA NEWS CONGRESS
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