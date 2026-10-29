महाराष्ट्र के नागपुर विधान परिषद चुनाव के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आने के बाद से सियासी चर्चा तेज हो गई. महाराष्ट्र की पांच सीटों पर हुए MLC चुनाव में से तीन पर विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी (MVA) की जीत हुई, जबकि महायुति के सहयोगी दलों को दो सीटें मिली. इस बीच बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का जिला और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का गढ़ कहे जाने वाले नागपुर में कांग्रेस के उम्मीदवार ने जीत हासिल की.

नतीजे आने से कुछ समय पहले ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक्स पोस्ट में विपक्षी दल कांग्रेस पर तंज कसा था. उन्होंने कांग्रेस को 'बिग फैट ज़ीरो' यानी शून्य सीटें मिलने की बात लिखी थी. हालांकि, बीजेपी ने समय से पहले ही जश्न मना लिया. जब कांग्रेस नागपुर MLC चुनाव जीती तो सीएम फडणवीस को यह पोस्ट डिलीट करना पड़ा.

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सीएम फडणवीस ने पोस्ट में क्या लिखा था?

दरअसल, चुनावी नतीजे आने के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक्स अकाउंट से पोस्ट किया गया था कि बैलेट पेपर पर चुनाव होने के बावजूद कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली. इसे ही रीशेयर करते हुए सीएम फडणवीस ने तंजिया लहजे में लिखा था, "कांग्रेस को फिर से जीरो मिला. कम से कम कांग्रेस किसी एक मामले में तो सुसंगत है."

जानकारी के लिए बता दें कि महाराष्ट्र विधान परिषद की पांच सीट के लिए हुए चुनावों में बुधवार (28 अक्टूबर) को महायुति के घटक दलों भारतीय जनता पार्टी (BJP) और शिवसेना ने एक-एक सीट पर जीत दर्ज की, जबकि विपक्षी महा विकास आघाडी (MVA) को नागपुर समेत तीन सीटें मिली हैं.

कौन हैं कांग्रेस के अभिजीत गोविंदराव

महाराष्ट्र की नागपुर स्नातक विधान परिषद सीट पर कांग्रेस नेता अभिजीत गोविंदराव वंजारी ने जीत हासिल की. उन्होंने दूसरी बार इस सीट पर जीत दर्ज की है. इससे पहले दिसंबर 2020 में भी उन्होंने नागपुर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीता था. अभिजीत वंजारी पेशे से अधिवक्ता और शिक्षाविद् हैं. वह लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हैं.

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