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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रइबोला के प्रकोप पर WHO का अलर्ट! पुणे एयरपोर्ट पर यात्रियों की होगी स्क्रीनिंग

इबोला के प्रकोप पर WHO का अलर्ट! पुणे एयरपोर्ट पर यात्रियों की होगी स्क्रीनिंग

Ebola Outbreak: पुणे में विदेश से आने वाले यात्रियों की अब पुणे हवाई अड्डे पर स्क्रीनिंग की शुरू कर दी गई है.  हवाई अड्डे पर यात्रियों की इबोला जांच की जा रही है.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 25 May 2026 11:16 AM (IST)
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डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (DRC) और युगांडा में इबोला के बढ़ते प्रकोप के बीच भारत सरकार ने भी इसके बाद 21 मई को इवौला को लेकर देश के राज्यों को एक दिशानिर्देश जारी किए हैं. इस क्रम में  पुणे में विदेश से आने वाले यात्रियों की अब पुणे हवाई अड्डे पर स्क्रीनिंग की शुरू कर दी गई है.  हवाई अड्डे पर यात्रियों की इबोला जांच की जा रही है. खासकर, दुबई और बैंकॉक से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाएगी. 

जानकारी के अनुसार, हवाई अड्डे पर अब तक की गई स्क्रीनिंग के दौरान इबोला का कोई भी मामला सामने नहीं आया है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने इबोला के प्रकोप को एक अंतरराष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है. इसी पृष्ठभूमि में, पुणे हवाई अड्डे पर एहतियाती उपाय लागू किए जा रहे हैं. 

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 25 May 2026 11:16 AM (IST)
Tags :
Ebola PUNE NEWS MAHARASHTRA
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