हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाथर्मल स्कैनिंग-बैरियर्स और सर्विलांस, इबोला वायरस के कहर से हड़कंप, दिल्ली एयरपोर्ट पर बढ़ाई गई निगरानी

थर्मल स्कैनिंग-बैरियर्स और सर्विलांस, इबोला वायरस के कहर से हड़कंप, दिल्ली एयरपोर्ट पर बढ़ाई गई निगरानी

Delhi IGI Airport: दिल्ली एयरपोर्ट पर अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग और भीड़ को सही ढंग से संभालने के लिए स्क्रीनिंग एरिया में स्पेशल बैरियर लगाए गए हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 22 May 2026 11:17 PM (IST)
Preferred Sources

अफ्रीकी देशों (जैसे कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान) में इबोला वायरस के तेजी से फैलते मामलों को देखते हुए भारत सरकार अलर्ट हो गई है. केरल के कोच्चि एयरपोर्ट के बाद अब दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल (IGI) एयरपोर्ट पर भी यात्रियों की जांच और निगरानी काफी सख्त कर दी गई है. इसके लिए शुक्रवार (22 मई 2026) को एयरपोर्ट पर थर्मल स्क्रीनिंग, यात्रियों के सही मूवमेंट के लिए बैरियर और सोशल मीडिया पर एडवाइजरी जारी करने जैसे कदम उठाए गए हैं.

दिल्ली एयरपोर्ट पर बढ़ाई गई निगरानी

दिल्ली एयरपोर्ट के जन स्वास्थ्य अधिकारी (APHO) ने सुरक्षा बलों (CISF), इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, कस्टम अधिकारियों और सभी एयरलाइंस कंपनियों के साथ एक हाई-लेवल बैठक की है. इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी निर्देशों की जानकारी दी गई और सभी को सतर्क रहने को कहा गया है. एयरपोर्ट पर संदिग्ध मरीजों की पहचान के लिए कई तरह के इंतजाम किए गए हैं. अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग और भीड़ को सही ढंग से संभालने के लिए स्क्रीनिंग एरिया में स्पेशल बैरियर लगाए गए हैं.

DGCA और स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों को सभी एयरलाइंस को सौंप दिया गया है ताकि वे यात्रियों को पहले ही जागरूक कर सकें. कोच्चि और दिल्ली दोनों ही एयरपोर्ट पर 24 घंटे निगरानी तंत्र काम कर रहा है. सरकार का मुख्य ध्यान उन यात्रियों पर है जो हाल ही में अफ्रीका के प्रभावित देशों से लौट रहे हैं. खासतौर पर कांगो (DRC), युगांडा और दक्षिण सूडान से आने वाले यात्रियों की स्पेशल स्वास्थ्य निगरानी की जा रही है.

हेल्थ एडवाइजरी जारी

इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने गुरुवार (21 मई 2026) को इबोला प्रभावित देशों से आने वाले या वहां से होकर गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक सार्वजनिक स्वास्थ्य सलाह जारी की थी. इसमें यात्रियों से कहा गया है कि यदि उनमें इस बीमारी के लक्षण दिखाई दें तो वे तुरंत हवाई अड्डे पर मौजूद स्वास्थ्य अधिकारियों को सूचना दें.

सलाह के अनुसार, जिन यात्रियों में बुखार, उल्टी, कमजोरी या थकान, दस्त, सिरदर्द, बिना कारण खून बहना, मांसपेशियों में दर्द या गले में खराश जैसे लक्षण दिखाई दें, उन्हें इमिग्रेशन क्लीयरेंस से पहले तुरंत हवाई अड्डे के स्वास्थ्य अधिकारी या स्वास्थ्य डेस्क को जानकारी देने के लिए कहा गया है. जिन यात्रियों का किसी संदिग्ध या पुष्टि किए गए इबोला मरीज के रक्त या शारीरिक तरल पदार्थों से सीधा संपर्क हुआ है, उन्हें भी हवाई अड्डे पर स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करने के लिए कहा गया है.

ये भी पढ़ें : पाकिस्तान से बातचीत वाले होसबोले के बयान पर RSS से जुड़े संगठन ने कहा, 'अगर हम उन्हें...'

Published at : 22 May 2026 11:17 PM (IST)
Tags :
Ebola IGI DELHI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
थर्मल स्कैनिंग-बैरियर्स और सर्विलांस, इबोला वायरस के कहर से हड़कंप, दिल्ली एयरपोर्ट पर बढ़ाई गई निगरानी
थर्मल स्कैनिंग-बैरियर्स और सर्विलांस, इबोला वायरस के कहर से हड़कंप, दिल्ली एयरपोर्ट पर बढ़ाई गई निगरानी
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके का इंस्टाग्राम हैक, कहा- बैकअप अकाउंट भी उड़ा दिया
कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके का इंस्टाग्राम हैक, कहा- बैकअप अकाउंट भी उड़ा दिया
इंडिया
कांग्रेस से अलग होकर नए गठबंधन में जा सकती है डीएमके, बीजेपी की उम्मीदें जागीं
कांग्रेस से अलग होकर नए गठबंधन में जा सकती है डीएमके, बीजेपी की उम्मीदें जागीं
इंडिया
भारत की मेजबानी में 'QUAD' की बड़ी बैठक; पश्चिम एशिया संकट पर वैश्विक दिग्गज नेताओं का मंथन
भारत की मेजबानी में 'QUAD' की बड़ी बैठक; पश्चिम एशिया संकट पर वैश्विक दिग्गज नेताओं का मंथन
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary | Inflation: 21वीं सदी का सबसे बड़े आर्थिक संकट पर सबसे सटीक विश्लेषण!
Agra Police Commissioner Viral Video: पुलिस कमिश्नर का आधी रात को कड़ा Action | Latest News
Ajay Rai Abuses PM Modi | Mahadangal With Chitra Tripathi: अभद्र टिप्पणी से मचा सियासी कोहराम
Bollywood News: रश्मिका वर्सेस कृति! इंस्टाग्राम पर शुरू हुई जुबानी जंग, क्या है इसके पीछे का बड़ा सच? (22-05-26)
Vasudha: Chauhan parivaar में लौटी खुशियां! अब फैमिली ट्रिप पर करीब आएंगे Dev-Vasudha
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके का इंस्टाग्राम हैक, कहा- बैकअप अकाउंट भी उड़ा दिया
कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके का इंस्टाग्राम हैक, कहा- बैकअप अकाउंट भी उड़ा दिया
मध्य प्रदेश
ट्विशा शर्मा केस में बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक्शन, पति वकील समर्थ सिंह का लाइसेंस रद्द
ट्विशा शर्मा केस में बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक्शन, पति वकील समर्थ सिंह का लाइसेंस रद्द
क्रिकेट
IPL में बिहार की टीम भी आएगी? मुख्यमंत्री ने बीच सीजन दिया ऐसा बयान, मच गई हलचल
IPL में बिहार की टीम भी आएगी? मुख्यमंत्री ने बीच सीजन दिया ऐसा बयान, मच गई हलचल
बॉलीवुड
4 मिनट 46 सेकंड का वो गाना, जिसे लेकर कंफ्यूज थे मेकर्स! 19 साल पहले ऐसे हुआ था तैयार
4 मिनट 46 सेकंड का वो गाना, जिसे लेकर कंफ्यूज थे मेकर्स! 19 साल पहले ऐसे हुआ था तैयार
विश्व
Iran US War: कुछ घंटों में यूएस-ईरान ड्राफ्ट डील का ऐलान, कतर से जा रही टीम, मुनीर पहुंच रहे तेहरान
कुछ घंटों में यूएस-ईरान ड्राफ्ट डील का ऐलान, कतर से जा रही टीम, मुनीर पहुंच रहे तेहरान
इंडिया
पाकिस्तान से बातचीत वाले होसबोले के बयान पर RSS से जुड़े संगठन ने कहा, 'अगर हम उन्हें...'
पाकिस्तान से बातचीत वाले होसबोले के बयान पर RSS से जुड़े संगठन ने कहा, 'अगर हम उन्हें...'
बिजनेस
RBI का केंद्र को तोहफा, क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों के बीच मंजूर किया 2.87 लाख करोड़ का लाभांश
RBI का केंद्र को तोहफा, क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों के बीच मंजूर किया 2.87 लाख करोड़ का लाभांश
क्रिकेट
'पंजाब राज्यसभा सीट बेचने पर कितना पैसा मिला बताऊं', 'गद्दार' कहा गया तो बुरी तरह भड़के हरभजन सिंह
'पंजाब राज्यसभा सीट बेचने पर कितना पैसा मिला बताऊं', 'गद्दार' कहा गया तो बुरी तरह भड़के हरभजन सिंह
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
Embed widget