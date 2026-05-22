अफ्रीकी देशों (जैसे कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान) में इबोला वायरस के तेजी से फैलते मामलों को देखते हुए भारत सरकार अलर्ट हो गई है. केरल के कोच्चि एयरपोर्ट के बाद अब दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल (IGI) एयरपोर्ट पर भी यात्रियों की जांच और निगरानी काफी सख्त कर दी गई है. इसके लिए शुक्रवार (22 मई 2026) को एयरपोर्ट पर थर्मल स्क्रीनिंग, यात्रियों के सही मूवमेंट के लिए बैरियर और सोशल मीडिया पर एडवाइजरी जारी करने जैसे कदम उठाए गए हैं.

दिल्ली एयरपोर्ट पर बढ़ाई गई निगरानी

दिल्ली एयरपोर्ट के जन स्वास्थ्य अधिकारी (APHO) ने सुरक्षा बलों (CISF), इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, कस्टम अधिकारियों और सभी एयरलाइंस कंपनियों के साथ एक हाई-लेवल बैठक की है. इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी निर्देशों की जानकारी दी गई और सभी को सतर्क रहने को कहा गया है. एयरपोर्ट पर संदिग्ध मरीजों की पहचान के लिए कई तरह के इंतजाम किए गए हैं. अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग और भीड़ को सही ढंग से संभालने के लिए स्क्रीनिंग एरिया में स्पेशल बैरियर लगाए गए हैं.

DGCA और स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों को सभी एयरलाइंस को सौंप दिया गया है ताकि वे यात्रियों को पहले ही जागरूक कर सकें. कोच्चि और दिल्ली दोनों ही एयरपोर्ट पर 24 घंटे निगरानी तंत्र काम कर रहा है. सरकार का मुख्य ध्यान उन यात्रियों पर है जो हाल ही में अफ्रीका के प्रभावित देशों से लौट रहे हैं. खासतौर पर कांगो (DRC), युगांडा और दक्षिण सूडान से आने वाले यात्रियों की स्पेशल स्वास्थ्य निगरानी की जा रही है.

हेल्थ एडवाइजरी जारी

इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने गुरुवार (21 मई 2026) को इबोला प्रभावित देशों से आने वाले या वहां से होकर गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक सार्वजनिक स्वास्थ्य सलाह जारी की थी. इसमें यात्रियों से कहा गया है कि यदि उनमें इस बीमारी के लक्षण दिखाई दें तो वे तुरंत हवाई अड्डे पर मौजूद स्वास्थ्य अधिकारियों को सूचना दें.

सलाह के अनुसार, जिन यात्रियों में बुखार, उल्टी, कमजोरी या थकान, दस्त, सिरदर्द, बिना कारण खून बहना, मांसपेशियों में दर्द या गले में खराश जैसे लक्षण दिखाई दें, उन्हें इमिग्रेशन क्लीयरेंस से पहले तुरंत हवाई अड्डे के स्वास्थ्य अधिकारी या स्वास्थ्य डेस्क को जानकारी देने के लिए कहा गया है. जिन यात्रियों का किसी संदिग्ध या पुष्टि किए गए इबोला मरीज के रक्त या शारीरिक तरल पदार्थों से सीधा संपर्क हुआ है, उन्हें भी हवाई अड्डे पर स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करने के लिए कहा गया है.

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