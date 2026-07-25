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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने आखिरकार...' धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर शरद पवार का पहला रिएक्शन

'केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने आखिरकार...' धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर शरद पवार का पहला रिएक्शन

Dharmendra Pradhan Resignation: धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया. उनके इस्तीफे के बाद नेश्नलिस्ट कांग्रेस पार्टी (एसपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने प्रतिक्रिया दी है.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 25 Jul 2026 03:27 PM (IST)
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मोदी सरकार में शिक्षा मंत्री का जिम्मा संभाल रहे धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. उनके इस्तीफे के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है. इसी क्रम में नेश्नलिस्ट कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने कहा है कि इसका श्रेय युवा पीढ़ी को जाता है.

सोशल मीडिया साइट एक्स पर पवार ने लिखा कि NEET पेपर लीक को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर युवाओं ने लगातार 28 दिनों तक जो संघर्ष किया और जिस दृढ़ता का परिचय दिया, वह सचमुच सराहनीय है. प्रदर्शनकारियों की लगातार मांगों को मानते हुए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने आखिरकार आज इस्तीफा दे दिया. यह संघर्ष-जिसमें युवा बिना किसी दमन के डर के अन्याय के खिलाफ डटे रहे और सरकार को नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए मजबूर किया-लोकतंत्र की ताकत का एक प्रमाण है.

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उन्होंने लिखा कि यह देश के युवाओं की एकजुट शक्ति की एक बड़ी जीत है. मैं देश के युवाओं को नैतिक और संसदीय समर्थन देने के लिए विपक्ष के सभी सांसदों का भी दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं. यह ध्यान देने योग्य है कि देश के लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है, और इसका श्रेय निस्संदेह युवा पीढ़ी को जाता है.

सोनम वांगचुक ने भी दी प्रतिक्रिया

वहीं सुप्रिया सुले ने कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों, छात्रों और विपक्ष के लगातार दबाव के बाद ही आया है. मैं  NEETUG मुद्दे पर डटे रहने वाले हर प्रदर्शनकारी को बधाई देती हूं. लेकिन यह अंत नहीं हो सकता; हम असल जवाबदेही, व्यापक शैक्षिक सुधार और संसद में NEET मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की मांग करते हैं.

'यह अंत नहीं हो सकता, जवाबदेही...', शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोलीं सुप्रिया सुले

प्रधान के इस्तीफे पर सोनम वांगचुक ने भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि यह डेमोक्रेसी की जीत है डायरेक्ट डेमोक्रेसी. सीधे सड़कों से. यह शांति, सब्र और लगन की जीत है. CJP, देश के Gen Z को बधाई और डर और डर के डर को दूर करने और देश के हर कोने से उठ खड़े होने के लिए आप सभी नागरिकों का धन्यवाद. जवाबदेही से, अब सुधारों की ओर

Published at : 25 Jul 2026 03:19 PM (IST)
Tags :
Jantar Mantar Dharmendra Pradhan Sonam Wangchuk Sharad Pawar MAHARASHTRA NEWS MAHARASHTRA POLITICS Abhijeet Dipke CJP Protest
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