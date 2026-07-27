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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रअमरावती में फूड पॉइजनिंग का कहर, 140 से अधिक छात्र हुए बीमार

अमरावती में फूड पॉइजनिंग का कहर, 140 से अधिक छात्र हुए बीमार

Melghat Food Poisoning: महाराष्ट्र के अमरावती जिले के मेलघाट स्थित धारणी तहसील के चार आदिवासी आश्रम स्कूलों में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है. इस घटना में अब तक कुल 143 छात्र बीमार हो चुके हैं.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Updated at : 27 Jul 2026 11:35 AM (IST)
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महाराष्ट्र के अमरावती जिले के मेलघाट स्थित धारणी तहसील इन दिनों सुर्खियों में है. यहां के चार आदिवासी आश्रम स्कूलों में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है. इस घटना में अब तक कुल 143 छात्र बीमार हो चुके हैं. सभी छात्रों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है.

घटना के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है. आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके मेलघाट पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं, जबकि छात्रों के परिजनों ने घटना पर नाराजगी जताते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

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खाना खाने के बाद से छात्रों ने की स्वास्थ्य बिगड़ने की शिकायत

जानकारी के अनुसार, छात्रों को जो खना दिया गया था उसकी गुणवत्ता बेहद खराब होने का संदेह जताया जा रहा है क्योंकि खाना खाने के कुछ देर बाद ही एक बाद एक कई छात्रों को उल्टी, दस्त, पेट दर्द और चक्कर आने की शिकायत हुई. देखते ही देखते बीमार बच्चों की संख्या 140 के पार पहुंच गई है. स्कूल प्रशासन ने सभी प्रभावित छात्रों को धारणी उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया. 

सबसे पहले टीटंबा आदिवासी आश्रम स्कूल के 70 छात्र, बिजूधावड़ी आश्रम स्कूल के 40 छात्र, सुसरदा आश्रम स्कूल के 3 छात्र और सावलीखेड़ा आश्रम स्कूल के 30 छात्र फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए. छात्रों का आरोप है कि उन्हें अधपका भोजन परोसा गया था, जिसके बाद उल्टी, दस्त और मतली जैसी शिकायतें शुरू हो गईं.

स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन अलर्ट पर

इस घटना के बाद पूरे मेलघाट क्षेत्र और प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया है. इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन अलर्ट पर है तथा पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है. मेलघाट के आदिवासी आश्रम स्कूलों में छात्रों को सेंट्रल किचन के माध्यम से भोजन उपलब्ध कराया जाता है. ऐसे में प्रशासन ने सेंट्रल किचन की भी गहन जांच शुरू कर दी है.

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 27 Jul 2026 11:35 AM (IST)
Tags :
Food Poisoning MAHARASHTRA NEWS Amravati News Melaghat
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