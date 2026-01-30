हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अजित पवार की मौत के बाद महाराष्ट्र में फिर दोहराया जाएगा ये इतिहास! हो गया फैसला

अजित पवार की मौत के बाद महाराष्ट्र में फिर दोहराया जाएगा ये इतिहास! हो गया फैसला

Maharashtra Budget 2026: वित्त मंत्री अजित पवार के निधन के बाद बजट को लेकर स्थिति साफ हो गई है. राज्य का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होगा और 6 मार्च को सीएम देवेंद्र फडणवीस सदन में बजट पेश करेंगे.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 30 Jan 2026 02:01 PM (IST)
महाराष्ट्र की राजनीति इस समय शोक और बदलाव के दौर से गुजर रही है. राज्य के वित्त मंत्री अजित पवार के दुखद निधन के बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर बजट 2026 कौन पेश करेगा. बजट सत्र नजदीक था, तैयारियां चल रही थीं और वित्त विभाग बिना मंत्री के हो गया. लेकिन अब इस सस्पेंस पर विराम लग गया है. राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि इस बार महाराष्ट्र का बजट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही सदन में पेश करेंगे.

बजट सत्र की तारीखें तय

राज्य का बजट सत्र 23 फरवरी 2026 से शुरू होगा. इस सत्र में सरकार अपने कामकाज का लेखा-जोखा रखेगी और आगे की योजनाओं की दिशा भी तय करेगी. खास बात यह है कि 6 मार्च 2026 को बजट पेश किया जाएगा. वित्त मंत्री के न रहने की स्थिति में मुख्यमंत्री का खुद बजट पेश करना एक अहम राजनीतिक और प्रशासनिक कदम माना जा रहा है.

अजित पवार के निधन के बाद बदली स्थिति

अजित पवार लंबे समय से राज्य के वित्त विभाग की कमान संभाल रहे थे. उनके अचानक निधन से न सिर्फ सरकार बल्कि पूरी राजनीतिक व्यवस्था को झटका लगा. बजट जैसे अहम दस्तावेज को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई थी. ऐसे में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुद जिम्मेदारी संभालने का फैसला किया है, ताकि बजट प्रक्रिया में कोई रुकावट न आए.

पहले भी निभा चुके हैं यह भूमिका

यह पहली बार नहीं है जब देवेंद्र फडणवीस बजट पेश करेंगे. इससे पहले, जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, तब भी फडणवीस ने बजट पेश किया था. उस समय वित्त विभाग उनके पास था और उन्होंने यह जिम्मेदारी निभाई थी. अब एक बार फिर परिस्थितियां ऐसी बनी हैं कि मुख्यमंत्री को खुद सदन में बजट रखना होगा.

मुख्यमंत्री द्वारा बजट पेश करना सिर्फ एक औपचारिक कदम नहीं है, बल्कि यह सरकार की स्थिरता और फैसले लेने की क्षमता को भी दर्शाता है. माना जा रहा है कि इस बजट में विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक योजनाओं पर खास फोकस हो सकता है. अब सभी की नजरें 6 मार्च पर टिकी हैं, जब देवेंद्र फडणवीस सदन में बजट पेश करेंगे.

Published at : 30 Jan 2026 01:25 PM (IST)
