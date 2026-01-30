अजित पवार के पावरफुल विभाग किसको मिलेंगे? NCP के इस नेता को सुनेत्रा पवार ने बारामती बुलाया

महाराष्ट्र की राजनीति इस वक्त गहरे शोक और असमंजस के दौर से गुजर रही है. उपमुख्यमंत्री रहे अजित पवार के निधन के बाद न सिर्फ सरकार बल्कि एनसीपी के भीतर भी बड़े फैसलों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. सवाल सबसे बड़ा यही है कि अजित पवार के पास रहे अहम विभाग और डिप्टी सीएम का पद अब किसे मिलेगा.

इन कयासों के बीच एनसीपी के प्रमुख नेता प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबल और धनंजय मुंडे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की. सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में दो अहम मुद्दों पर चर्चा हुई. पहला, सुनेत्रा पवार को उपमुख्यमंत्री बनाए जाने का प्रस्ताव और दूसरा, अजित पवार के पास रहे वित्त, खेल और आबकारी जैसे तीनों विभाग एनसीपी के पास ही रखे जाएं.

सुनेत्रा पवार को लेकर अटकलें तेज

इसी बीच सुनेत्रा पवार ने राजनीतिक रणनीति पर चर्चा के लिए नरेश अरोड़ा को बारामती बुलाया है. बताया जा रहा है कि नरेश अरोड़ा आज दोपहर बारामती पहुंचकर उनसे मुलाकात करेंगे. इस मुलाकात को आने वाले राजनीतिक फैसलों से जोड़कर देखा जा रहा है, हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

दादा दिल से चाहते थे कि दोनों NCP एक हो- अनिल देशमुख

एनसीपी नेता अनिल देशमुख महाराष्ट्र ने साफ कहा है कि राजनीति में बड़ा नुकसान हुआ है और अभी उपमुख्यमंत्री पद पर चर्चा करना ठीक नहीं है. उन्होंने कहा कि अजित पवार की अंत्येष्टि अभी हुई है, ऐसे में पवार परिवार साथ बैठकर ही आगे का फैसला करेगा. उनका यह भी कहना है कि अजित पवार दिल से चाहते थे कि दोनों एनसीपी एक साथ आएं और यही उनकी अंतिम इच्छा थी.

मर्जर लगभग तय था- एकनाथ खडसे

एनसीपी (एसपी) के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री एकनाथ खडसे ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि दोनों एनसीपी गुटों का मर्जर लगभग तय हो चुका था. पंचायत चुनाव के बाद इसके औपचारिक ऐलान की उम्मीद थी, लेकिन दुर्भाग्य से इससे पहले ही यह हादसा हो गया.

उन्होंने यह भी कहा कि एनसीपी एसपी का चुनाव चिन्ह तुतारी कहीं नजर नहीं आता, इसलिए सिर्फ घड़ी ही बची है और इसी वजह से मर्जर जरूरी था.

शरद पवार के एनडीए में शामिल होने के सवाल पर खडसे ने कहा कि अभी सिर्फ तीन दिन हुए हैं, ऐसे में इस पर बात करना या कोई फैसला लेना सही नहीं है.

एकनाथ खडसे ने घटनास्थल का जायजा लेने के बाद कहा कि यह एक दुर्घटना है, इसमें किसी तरह की साजिश नहीं है. उन्होंने अधिकारियों से बात की है और मौके को खुद देखा है, इसलिए साजिश की बातें करना गलत है.