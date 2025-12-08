वंदे मातरम् गीत के 150 साल हुए पूरे, CM फडणवीस बोले- 'इस पर कुठाराघात करने के लिए कांग्रेस...'

राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् के 150 साल पूरे हो गए हैं. इस बीच देश की संसद में इस पर चर्चा की गई. पीएम नरेंद्र मोदी ने चर्चा की शुरुआत की. इस चर्चा पर पक्ष और विपक्ष की ओर से भी अपनी राय दी गई.

150 साल पूरे होने पर अब पक्ष-विपक्ष की ओर से लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी वंदे मातरम् के 150 साल पूरे होने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने पीएम के संबोधन पर बोलते हुए विपक्ष पर निशाना साधा है.

वंदे मातरम् पर क्या बोले सीएम देवेंद्र फडणवीस?

सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, "वंदे मातरम् भारत का गीत है. इसके 150 साल पूरे होने पर संसद में चर्चा होना लाजिमी है." उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, " वंदे मातरम् पर कुठाराघात करने के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है."

फडणवीस ने आगे कहा कि आदित्य ठाकरे को कांग्रेस से सवाल पूछना चाहिए. उन्होंने कहा कि अगले विधानसभा सत्र में महाराष्ट्र राज्य विधानसभा में भी वंदे मातरम् पर चर्चा होगी. फडणवीस के बयान से सियासी भूचाल आ गया.

वंदे मातरम् के संबोधन में पीएम मोदी ने क्या कहा?

चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा, "जिस मंत्र ने, जिस जयघोष ने देश की आजादी के आंदोलन को ऊर्जा दी थी, प्रेरणा दी थी, त्याग और तपस्या का मार्ग दिखाया था, उस वंदे मातरम् का पुण्य स्मरण करना हमारा सौभाग्य है."

पीएम मोदी ने इस दौरान विपक्ष पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जब वंदे मातरम् के 50 साल पूरे हुए थे तो देश गुलामी में जीने के लिए मजबूर था. वहीं जब 100 साल हुए तो देश इमरजेंसी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था. उन्होंने कहा कि उस वक्त देश के संविधान का गला घोंट दिया गया था. उस समय देश के लिए जीने-मरने वाले लोगों को सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था.

पीएम ने आगे कहा वंदे मातरम् गीत ने अग्रेंजों को डरा दिया था. अग्रेंजों ने बंगाल विभाजन के वक्त देश को कमजोर करने की योजना बनाई. इस बीच वंदे मातरम् एक बड़े आंदोलन के रूप में उभरा.