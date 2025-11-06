महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के हालिया बयान पर तीखा पलटवार किया है. नागपुर में फडणवीस ने कहा कि राहुल गांधी का बयान पूरी तरह खोखला था और उसमें न तो कोई दम था और न ही कोई असर.

उन्होंने तंज कसते हुए कहा, “राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम के नाम से जो बम फोड़ा, वो बम था ही नहीं. ना उसमें आवाज थी, ना उसमें ऊर्जा थी. ये तो छोटा लवंगी फटाका था.”

‘राहुल गांधी चला रहे हैं बाहरी ताकतों का एजेंडा’

फडणवीस ने आगे कहा कि राहुल गांधी अब एक ऐसा एजेंडा चला रहे हैं, जो देश के लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है. उन्होंने कहा, “मुझे ऐसा लगता है कि अब राहुल गांधी एक ऐसा एजेंडा चला रहे हैं, जो एजेंडा इस देश में लोकतंत्र ठीक से नहीं चलना चाहिए. ऐसी जो बाहरी ताकतों का एजेंडा है, उस एजेंडा से राहुल गांधी का एजेंडा मिलता है.”

फडणवीस ने आरोप लगाया कि कुछ विदेशी ताकतें लगातार भारत के लोकतंत्र और संविधान पर लोगों का विश्वास कमजोर करने की साजिश रच रही हैं, और राहुल गांधी उसी दिशा में काम कर रहे हैं.

देवेन्द्र फडणवीस ने कहा कहा, “ये सारी बाहरी ताकतें यही प्रयास कर रही हैं कि भारत के लोकतंत्र से और भारत के संविधान से जनता का विश्वास उठ जाए. और इसी के लिए ये सारी बाहरी ताकतें भारत के संविधान ने तैयार की हुई जो अलग-अलग संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं पर क्वेश्चन मार्क तैयार हो. किस प्रकार का झूठा माहौल तैयार कर रही है, नरेटिव तैयार कर रही है और उसी नरेटिव को राहुल गांधी चला रहे हैं.”

‘सेना पर सवाल उठाना दुखद’

फडणवीस ने राहुल गांधी पर सेना को लेकर भी अनुचित बयानबाजी करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, “जहां एक ओर हमारी सेना को भी जातिगत रूप से देखने का प्रयास राहुल गांधी करते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि राहुल किसके लिए काम कर रहे हैं."

उन्होंने आगे कहा, "सेना के ऊपर क्वेश्चन मार्क, संविधान के ऊपर क्वेश्चन मार्क, संविधान के संस्थाओं ने जो व्यवस्था खड़ी की है, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क. ये एजेंडा किसका है? ये राहुल गांधी किसका एजेंडा चला रहे हैं, अब ये बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है.”