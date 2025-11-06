Video: पार्किंग से कार निकाल रही महिला ने बच्चे को कुचला, पैर टूटे, मुंबई का वीडियो वायरल

Mumbai News: बच्चे जहां खेलते हैं, वहां जरा-सी लापरवाही भी बड़ा हादसा बन सकती है. अक्सर सोसाइटी या पार्किंग एरिया में बच्चे खेलते नजर आते हैं, लेकिन गाड़ियों की आवाजाही के बीच यह खेल कभी-कभी जानलेवा भी साबित हो सकता है. ऐसा ही एक मामला महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से सामने आया है, जहां एक महिला ने अपनी कार निकालते समय अनजाने में एक बच्चे को कुचल दिया.

पार्किंग से कार निकालते समय हुआ हादसा

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सोसाइटी के पार्किंग एरिया के बाहर खुली जगह में दो बच्चे खेल रहे थे, तभी एक महिला अपनी कार लेकर वहां से बाहर निकलने की कोशिश करती है. वह जैसे ही कार को बाहर निकालती है, ध्यान नहीं देती कि ठीक सामने दो छोटे बच्चे खेल रहे हैं. अचानक कार एक बच्चे के ऊपर चढ़ जाती है. यह देखकर पास में खड़ा एक लड़का घबरा जाता है और दौड़कर कार के पास पहुंचता है.

Location: Mumbai



We can’t see everything once we’re inside the car, but we can check before we get in.

Walk around, scan our entry and… pic.twitter.com/9HrRKbQVgn — DriveSmart🛡️ (@DriveSmart_IN) November 6, 2025

कार के नीचे आने की वजह से बच्चे के पैर में लगी चोट

वह कार में बैठी महिला को तुरंत बताता है कि एक बच्चा कार के नीचे आ गया है. महिला तुरंत कार रोकती है और बाहर निकलकर बच्चे की तरफ दौड़ती है. वह बच्चे को उठाने की कोशिश करती है और बार-बार पूछती है कि उसे चोट तो नहीं लगी. वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चा सुरक्षित तो है, लेकिन दर्द की वजह से अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था. गनीमत रही कि हादसा गंभीर नहीं हुआ, वरना नतीजे बेहद खतरनाक हो सकते थे.

यह पूरी घटना सोसाइटी में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई और अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. कई यूजर्स ने लिखा कि कार ड्राइवरों को वाहन स्टार्ट करने से पहले आसपास जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि बच्चों की छोटी-सी गलती या हमारी लापरवाही बड़ा हादसा बन सकती है. वहीं कुछ ने लिखा कि ड्राइव करने से पहले दो मिनट का ध्यान कई जिंदगियां बचा सकता है.