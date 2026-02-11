हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रअजित पवार विमान हादसा: रोहित पवार ने जताई साजिश की आशंका, अब CM फडणवीस बोले, 'किसी को...'

अजित पवार विमान हादसा: रोहित पवार ने जताई साजिश की आशंका, अब CM फडणवीस बोले, 'किसी को...'

Devendra Fadnavis News: महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बारामती विमान हादसे की जांच बीजी सेफ्टी, सीआईडी और डीजीसीए के माध्यम से की जाएगी. इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए.

By : वैभव परब | Edited By: अजीत | Updated at : 11 Feb 2026 03:51 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी के अध्यक्ष अजित पवार की विमान हादसे में हुई मौत की जांच की जाएगी. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अजित दादा हम सभी के प्रिय नेता रहे हैं. उनके साथ हुए हादसे की जांच बीजी सेफ्टी, सीआईडी और डीजीसीए के माध्यम से की जाएगी. इस जांच पर विश्वास रखना चाहिए.

सीएम ने कहा, ''रोहित पवार ने जो भी मुद्दे उठाए हैं या जो शंकाएं व्यक्त की हैं, उनका समाधान होना चाहिए. लेकिन इस पूरे मामले का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए और न ही किसी को इससे राजनीतिक लाभ उठाना चाहिए.'' बता दें कि शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने मंगलवार (10 फरवरी) को पीसी कर अजित पवार के प्लेन हादसे के जांच की मांग की थी. उन्होंने साजिश का अंदेशा जताया था.

BMC मेयर को लेकर क्या बोले CM देवेंद्र फडणवीस?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, ''महानगरपालिका को लोकाभिमुख प्रशासन देने के लिए मुंबई की जनता ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी थी, इसलिए आज यह शपथग्रहण हो रहा है. मुंबई को एक असली मराठी चेहरा दिया गया है. रितु तावड़े ने हमेशा जनता के लिए आक्रामक रूप से काम किया है. बीएमसी के माध्यम से काम जनता तक पहुंचाया जाएगा. उपमहापौर के अनुभव का लाभ प्रशासनिक कार्यों में मिलेगा.''

बीजेपी पार्षद रितु तावड़े बुधवार (11 फरवरी) को बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) की निर्विरोध मेयर चुनी गईं हैं. इसके साथ ही शिवसेना (शिंदे गुट) के संजय घाड़ी डिप्टी मेयर बनाए गए हैं.

महानगरपालिका लोकतंत्र का हृदय- देवेंद्र फडणवीस

सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आगे कहा, ''महानगरपालिका लोकतंत्र का हृदय है. प्रशासकों का शासन लोकतंत्र को अपेक्षित नहीं है, लोकतंत्र में जनता का शासन होना चाहिए. जनप्रतिनिधि आम जनता को अधिक करीब महसूस होते हैं, इसलिए अब काम और तेजी और बेहतर तरीके से होंगे.

'तावड़े सामान्य लोगों के सपनों को पूरा करेंगी'

उन्होंने ये भी कहा कि पालिका का एजेंडा महापौर और उपमहापौर से पूछिए, वे जनता के लिए क्या करने वाले हैं. जनता की नब्ज समझने वाले महापौर यहां बैठे हैं. तावड़े सामान्य लोगों के सपनों को पूरा करने का काम करेंगी. संजय घाड़ी प्रशासन चलाने में मदद करेंगे, वे अनुभवी हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने जनता के लिए विकास को प्राथमिकता दी है, उसी विकास को आम मुंबईकरों तक पहुँचाने का काम यह नेतृत्व करेगा.

और पढ़ें

About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
Read
Published at : 11 Feb 2026 03:48 PM (IST)
Tags :
देवेंद्र फडणवीस Ajit Pawar Rohit Pawar MAHARASHTRA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'पाकिस्तान के पास बचा है सिर्फ ये आखिरी रास्ता...', बलूचिस्तान के पूर्व CM की शहबाज सरकार को चेतावनी
'पाकिस्तान के पास बचा है सिर्फ ये आखिरी रास्ता...', बलूचिस्तान के पूर्व CM की शहबाज सरकार को चेतावनी
बिहार
RJD ने नीतीश कुमार को बताया जिंदा लाश, JDU का पलटवार- 'काश ऐसा तुम्हारा बाप…'
RJD ने नीतीश कुमार को बताया जिंदा लाश, JDU का पलटवार- 'काश ऐसा तुम्हारा बाप…'
विश्व
अमेरिका से हो गई बड़ी चूक, भारत के साथ ट्रेड डील की फैक्टशीट में गलती से जोड़ा ‘गूगल टैक्स’, बाद में उठाया ये कदम
अमेरिका से हो गई बड़ी चूक, भारत के साथ ट्रेड डील की फैक्टशीट में गलती से जोड़ा ‘गूगल टैक्स’, बाद में उठाया ये कदम
स्पोर्ट्स
फिन एलन ऑन फायर! रिकॉर्ड तोड़ पारी से रचा नया कीर्तिमान, अभिषेक शर्मा को भी छोड़ा पीछे
फिन एलन ऑन फायर! रिकॉर्ड तोड़ पारी से रचा नया कीर्तिमान, अभिषेक शर्मा को भी छोड़ा पीछे
Advertisement

वीडियोज

Kanpur Lamborghini Crash: कानपुर के लैम्बॉर्गिनी कांड की वीडियो सबसे बड़ी गवाही | Shivam Mishra
UP Budget 2026: 9.12 लाख करोड़ का बजट पेश..जानिए क्या है खास? | UP Vidhansabha | Yogi Adityanath
Babri Masjid Construction: बंगाल, बाबरी और सियासी बवंडर, चुनाव के द्वार...बाबरी पर आर-पार
Top News: सुबह की बड़ी खबरें | Babri Masjid | Yogi Adityanath | Delhi News | Parliament Session
UP Budget 2026: आज खुलेगा योगी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट, किसका चमकेगा भाग्य? | Yogi Adityanath
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'पाकिस्तान के पास बचा है सिर्फ ये आखिरी रास्ता...', बलूचिस्तान के पूर्व CM की शहबाज सरकार को चेतावनी
'पाकिस्तान के पास बचा है सिर्फ ये आखिरी रास्ता...', बलूचिस्तान के पूर्व CM की शहबाज सरकार को चेतावनी
बिहार
RJD ने नीतीश कुमार को बताया जिंदा लाश, JDU का पलटवार- 'काश ऐसा तुम्हारा बाप…'
RJD ने नीतीश कुमार को बताया जिंदा लाश, JDU का पलटवार- 'काश ऐसा तुम्हारा बाप…'
विश्व
अमेरिका से हो गई बड़ी चूक, भारत के साथ ट्रेड डील की फैक्टशीट में गलती से जोड़ा ‘गूगल टैक्स’, बाद में उठाया ये कदम
अमेरिका से हो गई बड़ी चूक, भारत के साथ ट्रेड डील की फैक्टशीट में गलती से जोड़ा ‘गूगल टैक्स’, बाद में उठाया ये कदम
स्पोर्ट्स
फिन एलन ऑन फायर! रिकॉर्ड तोड़ पारी से रचा नया कीर्तिमान, अभिषेक शर्मा को भी छोड़ा पीछे
फिन एलन ऑन फायर! रिकॉर्ड तोड़ पारी से रचा नया कीर्तिमान, अभिषेक शर्मा को भी छोड़ा पीछे
बॉलीवुड
अक्षय कुमार की 5 अंडररेटेड फिल्में, एक बार ओटीटी पर जरुर देखें, दमदार है कहानी
अक्षय कुमार की 5 अंडररेटेड फिल्में, एक बार ओटीटी पर जरुर देखें, दमदार है कहानी
विश्व
भारत-US डील पर अमेरिका का साइलेंट यू-टर्न, पहले जारी की फैक्ट शीट, अब कर दिया बदलाव
भारत-US डील पर अमेरिका का साइलेंट यू-टर्न, पहले जारी की फैक्ट शीट, अब कर दिया बदलाव
शिक्षा
गरीबी से निकलकर IPS बनी इन्बा, दो बार असफल होने के बाद रचा इतिहास; जानें सफलता की कहानी
गरीबी से निकलकर IPS बनी इन्बा, दो बार असफल होने के बाद रचा इतिहास; जानें सफलता की कहानी
ट्रेंडिंग
क्रिकेट में ट्रॉफी की जगह थमाया देसी मुर्गा, मैन ऑफ द मैच को मिला अनोखा सम्मान, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
क्रिकेट में ट्रॉफी की जगह थमाया देसी मुर्गा, मैन ऑफ द मैच को मिला अनोखा सम्मान, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Embed widget