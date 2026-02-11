अजित पवार विमान हादसा: रोहित पवार ने जताई साजिश की आशंका, अब CM फडणवीस बोले, 'किसी को...'

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी के अध्यक्ष अजित पवार की विमान हादसे में हुई मौत की जांच की जाएगी. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अजित दादा हम सभी के प्रिय नेता रहे हैं. उनके साथ हुए हादसे की जांच बीजी सेफ्टी, सीआईडी और डीजीसीए के माध्यम से की जाएगी. इस जांच पर विश्वास रखना चाहिए.

सीएम ने कहा, ''रोहित पवार ने जो भी मुद्दे उठाए हैं या जो शंकाएं व्यक्त की हैं, उनका समाधान होना चाहिए. लेकिन इस पूरे मामले का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए और न ही किसी को इससे राजनीतिक लाभ उठाना चाहिए.'' बता दें कि शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने मंगलवार (10 फरवरी) को पीसी कर अजित पवार के प्लेन हादसे के जांच की मांग की थी. उन्होंने साजिश का अंदेशा जताया था.

BMC मेयर को लेकर क्या बोले CM देवेंद्र फडणवीस?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, ''महानगरपालिका को लोकाभिमुख प्रशासन देने के लिए मुंबई की जनता ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी थी, इसलिए आज यह शपथग्रहण हो रहा है. मुंबई को एक असली मराठी चेहरा दिया गया है. रितु तावड़े ने हमेशा जनता के लिए आक्रामक रूप से काम किया है. बीएमसी के माध्यम से काम जनता तक पहुंचाया जाएगा. उपमहापौर के अनुभव का लाभ प्रशासनिक कार्यों में मिलेगा.''

बीजेपी पार्षद रितु तावड़े बुधवार (11 फरवरी) को बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) की निर्विरोध मेयर चुनी गईं हैं. इसके साथ ही शिवसेना (शिंदे गुट) के संजय घाड़ी डिप्टी मेयर बनाए गए हैं.

महानगरपालिका लोकतंत्र का हृदय- देवेंद्र फडणवीस

सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आगे कहा, ''महानगरपालिका लोकतंत्र का हृदय है. प्रशासकों का शासन लोकतंत्र को अपेक्षित नहीं है, लोकतंत्र में जनता का शासन होना चाहिए. जनप्रतिनिधि आम जनता को अधिक करीब महसूस होते हैं, इसलिए अब काम और तेजी और बेहतर तरीके से होंगे.

'तावड़े सामान्य लोगों के सपनों को पूरा करेंगी'

उन्होंने ये भी कहा कि पालिका का एजेंडा महापौर और उपमहापौर से पूछिए, वे जनता के लिए क्या करने वाले हैं. जनता की नब्ज समझने वाले महापौर यहां बैठे हैं. तावड़े सामान्य लोगों के सपनों को पूरा करने का काम करेंगी. संजय घाड़ी प्रशासन चलाने में मदद करेंगे, वे अनुभवी हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने जनता के लिए विकास को प्राथमिकता दी है, उसी विकास को आम मुंबईकरों तक पहुँचाने का काम यह नेतृत्व करेगा.