BMC चुनाव नतीजों पर देवेंद्र फडणवीस का उद्धव ठाकरे को जवाब, 'भगवान की मर्जी है कि मेयर...'
BMC Election Result 2026: महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुंबई के लोगों में जो विश्वास जताया है वो आशा और आकांक्षा पूरी करने की ताकत बीजेपी-शिवसेना में है, इसलिए जनता ने हमें मैंडेट दिया.
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महानगरपालिका चुनाव के नतीजों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र ने इस बार तय कर दिया था कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है, हम उनके साथ हैं, इसलिए भाजपा नंबर एक पार्टी बनी और जहां हमारा गठबंधन था वहां लोगों ने उन्हें भी मदद की तो महाराष्ट्र इस बार पूरी तरह से पीएम मोदी, भाजपा और महायुति गठबंधन के साथ था. कांग्रेस हो या कोई और पार्टी हो उन्हें जनता ने शिकस्त दी है और बता दिया है कि महाराष्ट्र में विकास का एजेंडा चलेगा. उन्होंने उद्धव ठाकरे पर भी तंज कसा.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे के उस बयान पर भी प्रतिक्रिया दी जिसमें यूबीटी प्रमुख ने कहा कि अगर भगवान चाहेंगे तो मुंबई का मेयर उनका होगा. सीएम ने कहा, "देवा' का क्या मतलब है? मैं या भगवान? क्योंकि मुझे भी देवा (देवा भाऊ) कहा जाता है.''
मेयर महायुति का होगा और कोई विवाद नहीं- फडणवीस
पुणे में मीडिया से बातचीत में उन्होंने आगे कहा, ''यह सच में भगवान की मर्ज़ी है कि मेयर महायुति का होगा. मेयर कौन बनेगा, मेयर कब चुना जाएगा, यह कहां तय होगा, और कितने सालों के लिए, ये सभी फैसले मैं, एकनाथ शिंदे और हमारे पार्टी नेता मिलकर लेंगे. इस पर कोई विवाद नहीं है.''
पारदर्शी तरीके से BMC चलेगी- देवेंद्र फडणवीस
BMC में जीत बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस और मुंबई बीजेपी के बड़े नेता दादर स्थित मुंबई BJP दफ्तर पहुंचे. इस कार्यक्रम में BJP के विजयी नगरसेवक भी पहुचे. इस मौके पर सीएम देवेन्द्र फडणवीस ने कहा, ''पीएम मोदी के विज़न पर महायुति की जीत हुई है. पांच साल के लिए महायुति की जीत हुई है. सभी बातें मीडिया के सामने नहीं बोली जाती. मुंबई के लोगों में जो विश्वास जताया है वो आशा और आकांक्षा पूरी करने की ताकत बीजेपी-शिवसेना में है, इसलिए जनता ने हमें मैंडेट दिया है. पारदर्शी तरीके से BMC चलेगी. जिम्मेदारी से पांच साल चलाएंगे.''
बीएमसी चुनाव में बीजेपी-शिवसेना को बहुमत
बीएमसी समेत महाराष्ट्र की 29 महानगरपालिका चुनाव के नतीजे शुक्रवार (16 जनवरी) को आए थे. बीजेपी और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के गठबंधन ने BMC चुनावों में 118 सीटें जीतकर बहुमत हासिल कर लिया. बीएमसी में कुल 227 वार्ड हैं और बहुमत का आंकड़ा 114 है. इस चुनाव में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने हाथ मिलाया था लेकिन इसका फायदा नहीं हुआ और हार का मुंह देखना पड़ा.
बीएमसी चुनाव में किसे कितनी सीटें मिलीं?
- बीजेपी-89
- शिवसेना (शिंदे गुट)-29
- शिवसेना (उद्धव गुट)-65
- मनसे-6
- कांग्रेस-24
- एआईएमआईएम-8
- एनसीपी (अजित पवार)-3
- एनसीपी (शरद पवार)-1
- सपा-2
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL