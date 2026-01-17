'यह हिंदुत्व की जीत है', BMC चुनाव में BJP की जीत पर मुंबई अध्यक्ष का बड़ा बयान

बीएमसी चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज कर ली है. पार्टी ने बीएमसी की 89 सीटों पर जीत हासिल की है. पार्टी की जीत पर मुंबई अध्यक्ष अमित साटम ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि महायुति का मराठी आदमी मेयर होगा. यह हिंदुत्व की जीत है. पीएम मोदी और देवेंद्र फडणवीस के विकास की जीत है.

भाजपा मुंबई अध्यक्ष अमित साटम की अध्यक्षता में BJP ने BMC पर भगवा लहराया है. बता दें कि बीजेपी के महायुति गठबंधन में शिवसेना (एकनाथ शिंदे) और अजित पवार की एनसीपी भी शामिल है. शिंदे के पार्टी को 29 और अजित पवार की पार्टी को 3 सीटें मिली हैं.

बीएमसी में जीत पर क्या बोले अमित साटम?

अमित सटम ने प्रतिक्रिय देते हुए कहा कि मुंबई का वातावरण अन्य दुनिया के शहर जैसा ना हो इसलिए मुंबई के लोग उतरे थे. यह मुंबईकर की जीत है. उन्होंने आगे का कि राज ठाकरे की मनसे डबल डिजिट में नहीं जाएगी ऐसा मैंने कहा था. मराठी आदमी ने उनका नेरेटिव नकारा. मनसे का मराठी कार्ड चुनाव में नहीं चला.

मेयर पद को लेकर क्या कहा?

इस बीच अमित साटम ने कहा कि बीएमसी में महायुति का ही मेयर होगा. किसका कितने साल होगा ये महत्वपूर्ण नहीं. उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार रहित, सुरक्षा और सुविधा देना जरूरी है. यह पूरे 5 साल महायुति का ही मेयर होगा.

उद्धव की ढाई साल मेयर टिप्पणी पर दी प्रतिक्रिया

उद्धव की ढाई साल मेयर की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उद्धव को गंभीरता से मुंबई और मराठी जनता ने नहीं लिया तो आप क्यों ले रहे हो. वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की जीत पर उन्होंने कहा कि मुंबई को देश विघातक फंडामेंटलिस्ट से बचाना है. मुंबई का रंग बदलने का प्रयास कोई करेगा तो ये हम करने नहीं देंगे.

बता दें कि बीएमसी की 227 सीटें हैं. इसमें से बीजेपी ने 89, शिवसेना ने 29, कांग्रेस ने 24, शिवसेना (UBT) ने 65 और MNS ने 6 सीटें हासिल की हैं. वहीं दूसरी तरफ AIMIM को 8, NCP को 3, समाजवादी पार्टी को 2 और NCP (SP) को सिर्फ एक सीट से संतोष करना पड़ा.