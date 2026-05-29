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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रNEET और CBSE एग्जाम में हुई गड़बड़ियों पर आदित्य ठाकरे का बड़ा बयान- 'बिना शिक्षामंत्री का इस्तीफा लिए...'

NEET और CBSE एग्जाम में हुई गड़बड़ियों पर आदित्य ठाकरे का बड़ा बयान- 'बिना शिक्षामंत्री का इस्तीफा लिए...'

Aaditya Thackeray Nes: आदित्य ठाकरे ने NEET पेपर लीक और CBSE OSM गड़बड़ी पर केंद्र पर हमला बोला है. उन्होंने शिक्षा मंत्री, NTA और CBSE अधिकारियों को हटाने और दोषियों को सजा देने की मांग की है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी | Updated at : 29 May 2026 12:25 PM (IST)
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शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे (UBT) के नेता आदित्य ठाकरे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर NEET और CBSE परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों को लेकर केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय पर निशाना साधा है. उन्होंने लिखा कि इन परीक्षाओं में जो पूरी तरह से गड़बड़ी हुई है, वह न केवल बोर्ड और HRD मंत्रालय की अक्षमता को उजागर करती है, बल्कि भारत के प्रतिभाशाली और मेहनती युवाओं की वैश्विक प्रतिष्ठा, भरोसे और रोजगार की संभावनाओं को भी गंभीर नुकसान पहुंचाती है.

आदित्य ठाकरे ने दो टूक कहा है कि शिक्षा मंत्री, NTA और CBSE बोर्ड के सदस्यों को पद से हटाए बिना लाखों प्रभावित छात्रों और उनके परिवारों को न्याय नहीं मिल सकता. उन्होंने कहा, “जिन लोगों ने NEET का पेपर लीक किया है और CBSE में OSM (On-Screen Marking) को गड़बड़ किया है या ठीक से लागू नहीं किया, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिए बिना 2047 के ‘विकसित भारत’ का वादा करने का कोई मतलब नहीं है.”

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आदित्य ठाकरे ने आगे लिखा कि अपनी गलतियों को सुधारे बिना और शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाए बिना भविष्य में बेहतर परिणामों की उम्मीद करना व्यर्थ है. यह बयान ऐसे समय में आया है जब NEET-UG 2026 परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों के बाद परीक्षा रद्द कर दोबारा कराई जा रही है. साथ ही CBSE कक्षा 12 की उत्तर पुस्तिकाओं की ऑन-स्क्रीन मार्किंग में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों की शिकायतें आई हैं, जिनमें आंसर शीट मिसमैच, ब्लर्ड स्कैन और गलत अंक देने की घटनाएं शामिल हैं. हजारों छात्रों ने री-चेकिंग की मांग की है.

विपक्षी दलों ने शिक्षा व्यवस्था को बताया विफल

आदित्य ठाकरे का यह पोस्ट छात्रों के बीच व्याप्त गुस्से और अविश्वास दिखा रहा है. विपक्षी दलों ने भी शिक्षा व्यवस्था की पूरी तरह से विफलता बताते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. महाराष्ट्र में छात्र संगठन भी प्रदर्शन कर रहे हैं. शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि बार-बार होने वाली ऐसी घटनाएं न केवल छात्रों के भविष्य को प्रभावित कर रही हैं बल्कि देश की प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं पर वैश्विक स्तर पर सवाल उठा रही हैं.

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Published at : 29 May 2026 12:25 PM (IST)
Tags :
Aaditya Thackeray NTA MAHARASHTRA NEWS SHiv Sena UBT
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