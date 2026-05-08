पश्चिम बंगाल में BJP के CM फेस पर कांग्रेस नेता हुसैन दलवई बोले, 'संभालना ही मुश्किल...'
BJP CM face in West Bengal: महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता हुसैन दलवई ने बीजेपी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि बीजेपी से पूछिए कि उनका सीएम चेहरा कौन है.
पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद कांग्रेस नेता हुसैन दलवई ने कहा कि बीजेपी के लोग बताएं कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है. उन्होंने कहा कि वहां जिस ढंग से घपले करके सत्ता आई है, वो संभालना ही मुश्किल है. बंगाल के लोगों ने जो रिजल्ट आया है उसको रिजेक्ट किया है.
विपक्षी दलों को संगठित होना चाहिए- हुसैन दलवई
बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अगर उन्हें लगता है कि चुनाव आयोग को मुट्ठी में करके पूरे देश पर कब्जा कर लेंगे तो ऐसा होने वाला नहीं है. ये बिल्कुल गलत बात है. इस पर ममता बनर्जी लड़ रही हैं और राहुल गांधी ने भी बोला है. विपक्षी दलों पर कहा उन्होंने कि हमें संगठित होना चाहिए. इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन होना चाहिए.
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बता दें कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को मिली जीत के बाद अब सीएम को लेकर चर्चा चल रही है. माना जा रहा है कि बीजेपी शुभेंदु अधिकारी के हाथों में बंगाल की कमान दे सकती है. शुभेंदु दो सीटों से चुना लड़े और दोनों पर ही जीत हासिल की. भवानीपुर सीट से उन्होंने ममता बनर्जी को हराकर बड़ा संदेश दिया.
कौन हैं शुभेंदु अधिकारी?
- 1995 में शुभेंदु अधिकारी कांथी से कांग्रेस के पार्षद बने
- 1998 में वो टीएमसी में शामिल हो गए
- 2006 में विधानसभा में एंट्री
- 2007 में नंदीग्राम आंदोलन का चेहरा बने
- 2009 में लोकसभा पहुंचे
- 2014 में दूसरी बार संसद पहुंचे
- 2021 में नंदीग्राम में ममता बनर्जी को शिकस्त दी
- 2026 में भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराया
महाराष्ट्र में ऑटो ड्राइवर्स के लिए मराठी अनिवार्य करने के मुद्दे पर भी हुसैन दलवई ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "मेरे खयाल से वो गलत है. रिक्शा वालों को मराठी आनी चाहिए और अधिकारी वर्ग को नहीं आए तो चलेगा क्या? कमाल की बात है?"
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Source: IOCL