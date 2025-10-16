हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रगैंगस्टर रोहित गोदारा के शूटर्स ने की थी मुनव्वर फारूकी के घर की रेकी, बनाया था ये प्लान!

गैंगस्टर रोहित गोदारा के शूटर्स ने की थी मुनव्वर फारूकी के घर की रेकी, बनाया था ये प्लान!

Maharastra News: गैंगस्टर रोहित गोदारा के शूटर्स ने कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के मुंबई के घर की रेकी की थी. काउंटर पार्ट जांच एजेंसी से मिली मुंबई क्राइम ब्रांच को बड़ी जानकारी.

By : सूरज ओझा | Updated at : 16 Oct 2025 02:15 PM (IST)
Preferred Sources

गैंगस्टर रोहित गोदारा के शूटर्स ने कॉमेडियन और सोशल मीडिया इंफ्ल्यूएन्सर मुनव्वर फारूकी के मुंबई के घर की रेकी की थी. काउंटर पार्ट जांच एजेंसी से मिली मुंबई क्राइम ब्रांच को बड़ी जानकारी. मशहूर कॉमेडियन व सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर मुनव्वर फारुकी को जान से मारने की साजिश का मामला गैंगटर रोहित गोदारा के शूटरों ने पिछले महीने रेकी की थी. 

सूत्रों ने दावा किया कि मुनव्वर जहां रहते थे पहले वो डोंगरी और फिलहाल जहां किराए के मकान में रहते हैं वहां शूटर्स ने रेकी की थी. मुंबई में मौका न मिल पाने के चलते बैंगलोर में वारदात को अंजाम देने की कोशिश की थी.

पुलिस कर रही है शूटर्स से पूछताछ

सूत्रों ने आगे यह भी दावा किया की इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा गिरफ्तार किये गए गैंगस्टर रोहित गोदारा के दो शूटरों राहुल रामफल और साहिल रमेश कुमार ने पूछताछ में बताया है कि उन्होंने सितम्बर 2025 में मुंबई के दो इलाकों में मुनव्वर फारुकी की रेकी की थी. यह रेकी 10-15 सितम्बर के बीच की गई थी. 

शूटर्स ने की मारने की कोशिश

सूत्रों की माने तो डोंगरी और बांद्रा में रेकी करने के दौरान दोनों शूटरों को मुनव्वर के ऊपर हमला करने का मौका नहीं मिला. इतना ही नहीं, इस दौरान दोनों शूटर को मुंबई में इस हमले को अंजाम देने के लिए कम्फर्टेबल भी नहीं थे.

दिल्ली स्पेशल सेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस सम्बन्ध में मुंबई पुलिस के साथ इनपुटस को शेयर कर दिया गया है. मुंबई क्राइम ब्रांच सूत्रों की माने तो इस इनपुट्स मिलने के बाद इस मामले में उनकी जाँच तेजी से शुरू हैआपको बता दें कि मुनव्वर फारूकी को मिल रहे धमकियों के बाद मौजूदा समय मे उनके साथ 4 पुलिस सुरक्षा के लिए तैनात है.

Published at : 16 Oct 2025 02:15 PM (IST)
Munawar Faruqui Maharastra News CRIME NEWS MUMBAI NEWS
